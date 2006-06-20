مخالفت پاكستان و كويت با سياست تقابلي در قبال ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، خبرگزاري شين هوا از اسلام آباد گزارش داد كه "شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح" امير كويت كه سرگرم ديدار از پاكستان است پس از ديدار با مقامات اين كشوربا صدور بيانيه اي مشترك اعلام كرد كه موضوع هسته اي ايران بايد به شيوه اي ديپلماتيك و از طريق گفتگو حل و فصل شود.

دو طرف همچنين تاكيد كردند كه با دادن فرصتي به ديپلماسي و پرهيز از مواجهه به هر قيمتي مسئله مي تواند از طريق گفتگوها و همچنين رايزني بيشتر بين طرفين حل و فصل شود.

دو كشور ابراز اميدواري كردند كه ايران با رويكردي مثبت و بطور دقيق پيشنهاد اروپا را مورد بررسي قرار دهد.

در بيانيه دو كشور با اشاره به وضعيت كنوني در اطراف خليج فارس ضمن تاكيد بر حق ايران براي بهره برداري از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز از ايران خواستند تا با تعهدات بين المللي خود هماهنگي و همنوايي داشته باشد.