مخالف اختلاط در اردوهاي دانشجويي نيستيم اما با ابتذال مخالفيم / سعي بر اين است كه اردوها مختلط برگزار نشوند

دكتر "محمد باقر خرمشاد" - معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در خصوص اردوهاي مختلط دانشجويي افزود: در سال 1366 بحث عدم اختلاط در برخي محيط هاي كاري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأكيد و قانوني شده است. اين قانون به دنبال به وجود آمدن مفسده هايي در برخي اردوهاي مختلط كه حساسيت افكار عمومي را برانگيخت، تصويب شد.

وي با بيان اين كه وزارت علوم در تلاش براي سالم برگزار شدن اردوها است، ادامه داد: بر اين اساس در حال حاضر سعي مي شود اردوهاي تفريحي دانشجويي مختلط برگزار نشود و در صورت برگزار شدن حتما به همراه اعضاي هيات علمي و برخي مسئولين دانشگاه صورت گيرد.

اردوهاي مخالف با نرم هاي اخلاقي، با مخالفت دانشگاه مواجه مي شوند

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم گفت: معاونت فرهنگي همچنين تأكيد دارد كه سرپرستان و مسئولين برگزاري اردو به محل اردو آشنا باشند و همچنين از اموري چون امداد رساني آگاهي داشته باشند تا از رخ دادن اتفاقاتي نظيرغرق شدن و .. جلوگيري به عمل آيد.

وي با بيان اينكه ما با اختلاط مخالف نيستيم با ابتذال مخالفت مي كنيم اظهار داشت: تلاش بر اين است كه اردوها در قالب قانون صورت گيرند و با تكميل اين قانون اردوهاي دانشجويي سالمتر و با حضور نمايندگاني از اعضاي هيات علمي و مسئولين برگزار شوند.

خرمشاد اضافه كرد: اردوهاي دانشجويي با صلاحديد شوراهاي فرهنگي دانشگاه ها برگزار مي شود و در صورتي كه اردويي به نرم هاي اخلاقي صدمه وارد كند، با مخالفت دانشگاه مواجه مي شود.

برخورد با مسئول برگزاري اردوهاي مشكل دار

وي خاطر نشان كرد: همچنين در صورتي كه اعمال خلاف قانون در اردويي انجام شود با مسئول برگزاري اين اردو مطابق با قوانين دانشگاه برخورد مي شود.