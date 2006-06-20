به خدمتگزاري در مجلسي كه چمران در آن بوده افتخار مي كنيم / چمران هر جا كه مي رفت به قصد جهاد مي رفت

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل با حضور در مراسم بزرگداشت شهيد دكتر مصطفي چمران كه بعدازظهر امروز در حسينيه ارشاد برگزار شد طي سخناني اظهار داشت: بنده به جهات گوناگون خود را موظف به اداي احترام به آن شهيد بزرگوار مي دانم. شهيد چمران در هنگام شهادت نماينده مجلس شوراي اسلامي بوده است و ما افتخار مي كنيم كه خدمتگزار مجلسي هستيم كه نمايندگاني مانند شهيد چمران داشته است.

وي خبر شهادت چمران را خبري تلخ و غم انگيز خواند و افزود: زماني كه اين خبر را شنيدم به هيچ وجه نمي توانستم باور كنم كه چنان شخصيتي از دست ما رفته است و تاكيد مي كنم كه تاكنون هرگز نتوانستم احساسي كه نسبت به او دارم بيان كنم و نديدم كسي بتواند چهره معنوي و شخصيت والاي او را آنچنان كه بوده است ترسيم كند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه چمران در كلام نمي گنجد به بررسي ابعاد شخصيتي وي پرداخت و اظهار داشت: چمران واجد خصوصياتي بود كه جمع اين خصوصيات در كمتر فردي يكجا ممكن است. چمران يك نمونه مينياتوري و در حد خود از اولياي خدا بود. چمران يك عارف دلسوخته با روحي لطيف، ذوقي سرشار و يك هنرمند بود. او يك نقاش درجه اول و يك نويسنده مسلط بود و عبارات به جا مانده از او حكايت از تسلط او بر كلام و ادب فارسي مي كند.

حداد عادل تصريح كرد: همين مرد هنرمند اهل دل دو سال به مصر مي رود و تعليم جنگ چريكي مي بيند و در پنج كيلومتري مرز اسرائيل در لبنان مبارز تربيت مي كند، مبارزه مي كند آن هم در لبنان آن زمان كه در اوج قساوت بود. در مقابل شاه مي ايستد و مبارزه مي كند. در آمريكا مبارزه مي كند. او مثل فولاد سخت است و در عين حال كه مثل آب نرم است. اين اوصاف كمتر در يك فرد جمع مي شود.

وي با بيان اينكه جمع ميان لطافت و صلابت نادر است، چمران را نادره مردي خواند و خاطرنشان كرد: در كنار اين صفات چمران يك عالم درجه اول بود و از نظر علمي موفق و باعث افتخار بود. تا آنجا كه دوستان آمريكايي او به هوش و ذكاوت دچار اعجاب مي شوند.

رئيس مجلس به قهرماني چمران در كردستان اشاره كرد و گفت: بسياري از جوانان امروز نمي دانند كه دشمن در آغاز پيروزي انقلاب چه دامي در كردستان پهن كرده بود و او با چه رشادتي در آنجا خدمت كرد و نه تنها از دشمن تير و تركش دريافت مي كرد كه از دوستان هم كينه و تهمت نصيب او مي شد. اما با اين همه راه خود را گم نكرد و اين شخصيت چند بعدي از زيبايي هاي چمران بود.

حداد عادل با بيان اينكه چمران به عنوان يك مسلمان قرآني دائما در هجرت و جهاد بود، خاطرنشان كرد: چمران يك روز بايد در آمريكا انجمن اسلامي دانشجويان را سر و سامان مي داد و يك روز ديگر در دانشكده فني دانشگاه تهران حضور مي يافت و بعد به مصر يا لبنان مي رفت اين هجرت سيره بندگان خاص خدا است. زندگي او دائم از جايي به جاي ديگر بود و هر جا كه مي رفت به قصد جهاد مي رفت.

وي هجرت ديگري در زندگي چمران اشاره كرد و گفت: آن هجرت مكاني نبود و هجرت از شرايطي به شرايط ديگر بود و اين هجرت دوم از هجرت مكاني مهم تر است. وقتي كسي چمران را نشناسد ممكن است تعجب كند چمران به كدام تشكيلات وابسته بوده است.

رئيس مجلس افزود: چمران عضو انجمن اسلامي، فلان تشكيلات يا نهضت بود و با همه آنها كار كرده اما حضورش در ذيل همه اين عناوين براي كار در راه خدا بوده است و مادام كه امكان كار خدايي در شرايط خاص و ذيل عنوان خاصي مطرح بود چمران كار مي كرد و مادامي كه مي دانست اين مركب براي اين راه مناسب نيست از آن پياده مي شد. براي او كار براي خدا مهم بوده است.

حداد عادل با بيان اينكه چمران آن زمان كه امام را يافت و با شخصيت امام آشنا شد در پي امام به راه افتاد تصريح كرد: چمران دريافت كه همه آن چهره هاي ناقص كه ديگران وعده مي دادند به نحو اكمل در نهضتي كه امام رهبري آن را به عهده گرفته تامين است و اين بود كه به عنوان يك سرباز خود را در اختيار امام و انقلاب گذاشت و هر جا كه انقلاب به او نياز داشت، چمران حاضر بود.

وي افزود: چمران مثل پرنده اي پرواز كرد و به اين مقام رسيد كه امام درباره او مي فرمايد: چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا كرد و در اين دنيا شرف را و در آن دنيا رحمت خدا را بيمه كرد.

حداد عادل با انتقاد از كم اعتنايي و بي اعتنايي به شخصيت هاي مهم كشور خاطرنشان كرد: اگر قهرماني مثل چمران در جايي ديگر از دنيا وجود مي داشت از او چگونه الگويي مي ساختند و از او چند فيلم مي ساختند بنابراين از كارگردانان خواهش مي كنم شرح حال كسي مثل چمران را بخوانند و از خود بپرسند آيا اين شخصيت و هنرمند و مبارز و مجاهد اگر در ميان يك ملت ديگري بود با اين سرگذشت و سرنوشت آيا از او يك فيلم سينمايي درجه اول هنري نمي ساختند؟ چرا ما نسبت به شخصيت هاي خود كم اعتنا و بي اعنتا هستيم. شخصيت هايي كه قابل مقايسه با چمران نيستند اما محترم هستند. از هزاران كيلومتر ديگر براي ما الگو مي شوند اما آن كه در كنار ماست ديده نمي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: شهيد چمران صاحب شخصيتي آنچنان نيرومند و زيباست كه كاملا مي تواند براي همه دانشجويان و دانشگاهيان ما يك الگوي ممتاز باشد و ما امروز براي فتح قله هاي علم و تحقق بخشيدن به جهاد علمي كه رهبر در هر ديداري با مسئولان بر آن تاكيد مي كند به اين الگو نيازمنديم. ما احتياج به نسلي داريم كه چمران گونه آماده درس خواندن، تحقيق كردن و فداكاري براي رشد علمي اين مملكت باشد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: افتخار مي كنم به ملتي تعلق دارم كه فرزنداني مثل شهيد دكتر مصطفي چمران را در دامن خود پرورده است.

در اين مراسم مهندس مهدي چمران به همراه اعضاي شوراي شهر، صلاح زوابي سفير فلسطين، ادنان منصور سفير لبنان، محمد حامد حسن سفير سوريه، دكتر قاليباف شهردار تهران، نجار وزير دفاع، احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، نماينده سازمان عمل، نماينده جنبش حماس، فرماندهان عاليرتبه جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حضور داشتند.