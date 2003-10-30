هشتم آبان در دفاع مقدس

1359/8/8

محمد حسين فهميده در چنين روزي در سال 1359ه ش به در جه رفيه شهادت نايل آمد . محمد حسين در ارديبهشت سال 1346 ه ش در خانواده اي مذهبي در محله پامنار قم ديده به جهان گشود . وي دوران كودكي خود را در همان شهر گذراند و در سال 1352 به مدرسه رفت . سال پنجم ابتدايي به دليل انتقال خانواده اش به كرج ، به اين شهر آمد . در بحبوحه جنگ تحميلي روح او نيزهمچون صدها جوان ونوجوان عاشق اين كشور به تلاطم در آمد و در نخستين روز هاي جنگ تحميلي تصميم گرفت كه به جبهه برود . وي عليرغم مشكلات فراوان و صغر سن ، خود را به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل رسانيد و در اين زمان بود كه با توجه به كوچكي سن رشادت هاي بسياري را از خود نشان داد . كيفيت شهادت او را به اين گونه توصيف كرده اند : وي و رفيق همرزمش محمد رضا شمس ، در سنگر بودند كه توسط تانك هاي رژيم بعثي محاصره مي شوند . محمد رضا شمس دوست و همسنگر حسين در اين ميان زخمي مي شود و حسين با سختي و مشقت بسيار او را به پشت خط مي رساند . وي به جايگاه قبلي خود برگشته و مي بيند تانك هاي عراقي به طرف رزمندگان در حال حركت اند . حسين در حالي كه تعدادي نارنجك به كمرش بسته بود به سمت تانك ها حركت مي كند . تيري به پاي او مي خورد واو از ناحيه پا مجروح مي شود . وي با اين حال خود را به تانك مي رساند و با استفاده از نارنجك موفق مي شود ، تانك را منفجر كند . با اين انفجار ساير تانك ها دست به عقب نشيني مي زنند . هنگاميه كه خبر شهادت دليرانه آن طفل دوازده ساله از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي شود ، حضرت امام خميني ره در پيامي مي فرمايند : رهبر ما آن طفل دوازده ساله اي است كه قلب كوچك خود كه ارزشش از صد ها زبان و قلم بزرگتر است با نارنجك خود را زير تانك دشمن انداخت و آن را منهدم كرد و خود نيز شربت شهادت نوشيد . پيكر او در بهشت زهراي تهران قطعه 24 رديف 44 شماره 11 مدفون است . هشتم آبان ماه ياد آور ايثار و دلاور مردي نوجوان با ايماني است كه با عشق به ولايت و اسلام و براي بيرون راندن دشمنان متجاوز بعثي از خاك ميهن اسلامي ، با جانفشاني حماسه اي آفريد كه در تاريخ هشت سال دفاع مقدس چون ستاره اي مي درخشد و به ساير دانش آموزان و نوجوانان درس وفاداري و ايثار مي آموزد.

بحراني شدن اوضاع آبادان با پبشروي عراق وقطع راههاي ارتباطي و پشتيباني زميني .

درگيريهاي چريكي خودي در جبهه ايلام و تقويت نيروي دشمن در سومار .

گزارش نخست وزير از جلسه شوراي عالي دفاع در حضور امام خميني : قرار شد شوراي عالي دفاع فعال تر بشود كه انشا الله بنحو احسن فعاليت خواهد كرد .

تشكيل جلسه شوراي عالي دفاع به رياست رئيس جمهوري ( بني صدر ) و بحث در مورد موضوعات زير : دفاع از آبادان (موضوع اصلي ) ، اعزام نيرو ، وحدت فرماندهي در جنوب خوزستان و توجه به رهنمود هاي امام درباره استفاده از امكانات موجود .

اعلام موضع نخست وزير در قبال بي تفاوتي مجامع جهاني نسبت به حمله به مناطق مسكوني و تاكيد بر نيروي خودي براي رسيدگي به اينگونه مسائل .

يونايتدپرس : لغو تحريم ها مغاير بي طرفي امريكا در جنگ ايران و عراق است .

نيويورك تايمز : دولت امريكا نبايد با كساني كه باج خواهي مي كنند وارد معامله شود . كه اين كار در شرايط كنوني به منزله چند گام فاصله گرفتن از كشورهاي عربي نيز هست .

نظر كارشناسان دفاعي امريكا درباره روابط عراق و شوروي : شوروي از ارسال سلاحهاي جنگي به عراق خودداري كرده است .

توافق امارت ، سعودي ، قطر و كويت در افزايش توليد نفت براي جبران كمبود هاي احتمالي ناشي از جنگ ايران و عراق .

1363/8/8

ادامه شناسايي آبراه هاي هور ؛ ارائه گزارش اطلاعاتي مفصل تحت عنوان از ’چزابه تا فاو’ جهت فرماندهان .

گزارش منابع داخل عراق شامل : فعاليتهاي دشمن در منطقه ابو خصاف ، تراكم سلاح و استقرار انواع موشك در بصره و اعدام 250 افسر عراقي در ارتباط با كودتاي كركوك .

ادامه فعاليت هاي ايذايي عناصر وابسته به مجاهدين خلق و نيز اعزام 20 نفر از آنان به زاهدان جهت ترور و آشوب .

گزارش شبكه تلويزيوني سي بي اس از منطقه ميمك : سريازان ايراني از يك سو با تحريم تسليحاتي به رهبري امريكا و از سوي ديگر با ارسال جريان گسترده سلاح هاي ساخت شوروي به عراق مواجهند .

اعلام آمادگي بنگلادش جهت پايان دادن جنگ و كوشش نا موفق براي حفظ ظاهر در بي طرفي .

كسر بودجه شديد عراق و بدهي 46 ميليارد دلاري اين كشور .

سخنان هاشمي رفسنجاني و مدير خبرگزاري سوريه در تهران در نكوهش تصميم برگزاري كنوانسيون روزنامه نگاران در بيت المقدس .

1365/8/8

در چنين روزي در سال 1365 عمليات فتح 2 به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آغاز شد . محدوده اين عمليات در منطقه دو كان در شمال شرقي عراق قرار داشت . بر اثر اين تك نامنظم مقدار معتنابهي خسارات به ارتش رژيم بعثي وارد آمد .

شهادت و جراحت دو نيروي شناسايي در منطقه عملياتي غدير ( شلمچه ) .

مشاهده شدن يكي از غواصان شناسايي دشمن در جاده خسرو آباد، تيراندازي و فرار وي .

افزايش تردد و تحرك نيروهاي عراقي و احتمال تك آنها از منطقه قصر شيرين و سلمانه .

ادامه جنگ رواني عراق با پخش اعلاميه در خطوط مقدم با ادعاي همكاري تسليحاتي ايران و اسرائيل .

حملات هوايي گسترده ديروز و امروز عراق به بيمارستان ، نقاط مسكوني و صنعتي باختران ، اسلام آباد ، شهرك مهاجرين جنگي در نزديكي شوشتر و نيز مناطق نفتي خليج فارس و ... صدها شهيد و مجروح بر جاي گذاشت .

عراق هدف از حملات به باختران را منهدم كردن تاسيسات باقي مانده آن اعلام كرد .

نماينده امام در شوراي عالي دفاع در جمع فرماندهان پايگاه هاي بسيج سراسر كشور ضمن تشريح اوضاع كنوني جنگ گفت : گسترش مبارزات مخالفين رژيم عراق ، حاميان او را به حراس انداخته است .

افزايش سني خدمت نظام ، استخدام بانوان، دور نگه داشتن فارغ التحصيلان از جبهه از جمله اقدامات عراق براي حل اعزام نيرو انساني است .

دانمارك يك كشتي دانماركي را با در خواست اتحاديه دريانوردان كه مدعي حامل سلاح امريكايي براي ايران است متوقف كرد .

تلاش مصر براي آزادي چندين هزار مصري كه به نفع عراق مي جنگيدند.

اعزام گروه جديدي از افسران اردني براي خدمت در ارتش عراق .

ايران نگراني تركيه از حمله ايران به كركوك را بي مورد خواند و آن را حق طبيعي خود دانست .

بازتاب گسترده موافقت نامه حل اختلاف مالي ايران و فرانسه در مطبوعات پاريس .