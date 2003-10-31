افزايش 60 درصدي پرداخت خسارت در شركت هاي بيمه كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين دوره حدود يك هزار و 850 ميليارد ريال از خسارت بيمه گذاران پرداخت شد به طوريكه دارندگان وسايل نقليه موتوري مقصر در حوادث بيشترين خسارت ها را براي شركت هاي بيمه به بار آوردند.

بر اساس گزارش بيمه مركزي ايران، 2/52 درصد از كل خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه كشور در اين مدت مربوط به رشته شخص ثالث و 1/9 درصد مربوط به رشته بيمه بدنه اتومبيل بود.

بيمه هاي درمان و زندگي به ترتيب 3/16 درصد و 6/7 درصد از خسارت هاي صنعت بيمه را به خود اختصاص دادند.

صنعت بيمه براي جبران خسارت هاي آتش سوزي حدود 5/2 برابر و در رشته بيمه مسووليت بيش از دو برابر مدت مشابه سال گذشته پرداختي داشته است.