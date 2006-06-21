آمريكا صداقت خود را با ادبيات مبتني بر نزاكت سياسي ثابت كند/ تكرار تعليق منطقي نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علاء الدين بروجردي در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني امروز مجلس گفت: جمهوري اسلامي ايران با عنايت الهي، نعمت عظيم ولايت و عزم راسخ ملت بزرگ ايران، امروز به عنوان كشوري مستقل، مقتدر و تاثير گذار در تحولات منطقه و جهان مصمم است نقش تاريخي خود را در برقراري صلح و آرامش ايفا نمايد.

وي با بيان اينكه بدترين قضاوت در مورد نظام جمهوري اسلامي ايران و ملت آن، نگاه از منظر آمريكاست، افزود : آمريكا كه زماني با داشتن 60 هزار مستشار، بر مقدرات ايران حاكم بود، طبيعي است كه امروز از ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران عصباني باشد و سياه ‌نمايي كند.

بروجردي افزود : امروز به شهادت همه ناظران منصف و واقعيت هاي صحنه ، جمهوري اسلامي ايران از بالاترين نفوذ و قدرت در صحنه هاي مهم منطقه اعم از عراق، افغانستان و فلسطين برخوردار است و به همين دليل است كه حتي آمريكا براي حل مشكلات خود دست نياز به سوي جمهوري اسلامي ايران دراز مي كند و سفيرش چندين نوبت درخواست مذاكره مي كند.

وي ادامه داد : در چنين شرايطي به راستي كدام كشور منزوي است؟ آيا جمهوري اسلامي ايران كه مقامات عاليرتبه ‌اش وقتي به عراق بحران‌ زده سفر مي‌ كنند، به همه جا مي‌ روند و همه را مي‌ بينند و يا آمريكايي كه حتي در سطح سفر رييس جمهور عليرغم داشتن ده ‌ها هزار نيروي مسلح در اين كشور بدون اطلاع قبلي و با نگراني و ترس و سفري فقط چند ساعته به عراق دارد؟



رئييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: آيا جمهوري اسلامي ايران در صحنه سياسي جهان امروز منزوي است كه در اجلاس مهم شانگ‌ هاي كه دو عضو موسس آن از اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل هستند دعوت مي ‌شود، و در سطح رييس جمهور به سخنراني، ملاقات و مذاكرات رسمي مي ‌پردازد يا آمريكايي كه براي جلوگيري از اين دعوت، همه تلاش خويش را به كار مي‌ گيرد و نمي‌ تواند.

وي گفت : آيا جمهوري اسلامي ايران كشور منزوي است كه از رييس جمهورش در سفر به كشورهاي مختلف جداي از استقبال مقامات رسمي، مردم با شور و شوق و علاقه استقبال مي ‌كنند يا آمريكايي كه به هر جا كه مي‌ رود حتي كشورهاي اروپايي، با موج اعتراض و ابراز نفرت مردم مواجه مي ‌شود.

بروجردي اظهار داشت: اجازه دهيد درست قضاوت كنيم و منافع ملي را فداي مصالح حزبي و جناحي نكنيم و فراموش نكنيم، كه محصول لبخندهاي چند ساله به آمريكا بيش از اين نبود كه جمهوري اسلامي ايران توسط بوش رييس جمهور آمريكا محور شرارت ناميده شد.

نماينده مردم بروجرد افزود : سياست جمهوري اسلامي ايران در برابر همه كشورها به خصوص كشورهاي همسايه، سياست همزيستي مسالمت‌ آميز، گسترش همكاري و تقويت روابط است، و همان‌ گونه كه بارها اعلام شده است ما حساب ملت آمريكا را نيز از دولت آمريكا جدا مي دانيم.

وي يكي از دستاوردهاي عظيم عرصه‌ سياست داخلي و خارجي را دست ‌يابي جمهوري اسلامي ايران به فناوري هسته‌ اي خواند و افزود: جمهوري اسلامي ايران بيش از سي سال است عضو پيمان مهم عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است و به مفاد آن دقيقا ملتزم بوده و امروز كشوري مدعي پايبندي جمهوري اسلامي ايران به مقررات آژانس بين‌المللي اتمي است كه نه فقط تنها كشور استفاده كننده از سلاح هسته‌ اي در جهان است، بلكه امروز هم صريحا ماده 6 اين عهدنامه را نقض مي‌ كند و در حال ساخت سلاح‌هاي جديد هسته ‌اي و آزمايش آن‌هاست.



رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود : خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي نقش تاريخي خود را در اين عرصه‌ بسيار مهم و سرنوشت‌ ساز از طريق ارايه‌ طرح‌ ها و مصوبات به هنگام ايفا نموده است و قضاوت مقام معظم رهبري در مورد مصوبه الزام دولت به توقف تعليق داوطلبانه به عنوان مهم‌ ترين مصوبه‌ همه‌ مجالس جمهوري اسلامي ايران افتخار بزرگ مجلس هفتم است كه اين موفقيت را به همه همكاران محترم به ويژه اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تبريك مي‌ گويم.

بروجردي تاكيد كرد : با وجود اين، اين راه پر فراز و نشيب است و ملت ايران عليرغم اين كه فرزندان برومندشان و اين دانشمندان جوان، افتخارآفرين هسته ‌اي موفق شدند پرچم پيروزي را بر قله رفيع فناوري هسته‌ اي به اهتزار درآوردند، عملا در برابر چالش غيرمنطقي آمريكا در اين عرصه حساس قرار دارند كه همت و تدبير شوراي عالي امنيت ملي را مي طلبد.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: سخن ما با جهان امروز اين است كه اولا ما نسبت به اهداف صلح ‌آميز عهدنامه‌ NPT و مقررات آژانس خود را تا زماني متعهد مي‌دانيم كه از امتيازات آن طبق ماده 4 در زمينه‌ فناوري هسته ‌اي برخوردار باشيم و همچنين مسووليت سنگين نماينده‌ مردم، دفاع از حقوق ملت است، لذا طبيعي است كه در هيچ شرايطي تحميل تضييع اين حقوق را نخواهيم پذيرفت.

وي تصريح كرد : ما معتقد به تفاهم و تعامل منطقي و مبتني بر منافع متقابل با جهان امروز هستيم، بنابراين هر پيشنهاد منطقي در چارچوب عهد نامه ‌NPT قابل بررسي و تصميم‌ گيري است.

وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران با هدف ابهام ‌زدايي و شفاف‌ سازي، دو سال و نيم تعليق داوطلبانه را پذيرفت و محصول آن گزارش آقاي البرادعي مبني بر عدم انحراف جمهوري اسلامي ايران از مقررات آژانس بود تاكيد كرد : بنابراين تكرار اين تعليق از هيچ منطق قابل قبولي برخوردار نيست.

بروجردي گفت: واقعيت اين است كه ما نگران نسل‌هاي آينده خود هستيم كه در كشوري بدون سوخت‌هاي فسيلي زندگي خواهند كرد و وظيفه‌ قطعي ما به يادگار گذاشتن توانمندي توليد انرژي هسته ‌اي است ، ضمن اين كه به دليل آثار مخرب سوخت‌هاي گل‌خانه‌اي، اين اقدام براي نسل كنوني نيز يك ضرورت است.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس استقبال جمهوري اسلامي ايران از مذاكره‌ بدون پيش ‌شرط را نشان ‌دهنده‌ اوج حسن نيت براي تفاهم و حل مشكلات فعلي خواند و گفت : ما همچنان به آمريكا بي ‌اعتماديم زيرا جداي از ظلم‌هاي تاريخي اين كشور به ملت ايران، امروز هم آمريكا از هيچ كوششي براي فشار به جمهوري اسلامي ايران فروگذار نمي‌ كند كه ارايه‌ قطعنامه‌ منع صدور بنزين به ايران در كنگره آمريكا گام جديدي است كه به اين بي‌ اعتمادي خواهد افزود.

وي اظهار داشت : آمريكا اگر مدعي علاقه ‌مندي براي حل مساله هسته‌ اي است بايد صداقت خويش را با ادبيات مبتني بر نزاكت سياسي ثابت كند.



نماينده مردم بروجرد با بيان اينكه در عرصه‌ داخلي انسجام ملي و اتحاد هم‌چنان محوري‌ ترين اصل حفظ منافع و امنيت ملي است افزود : خوشبختانه ملت ايران اين هوشمندي را هميشه نشان داده است كه علي ‌رغم وجود فرهنگ‌ها و زبان‌هاي مختلف در اين كشور از زبان زيباي آذري گرفته تا عربي، كردي، بلوچي، لري و ده‌ها زبان و گويش و فرهنگ ديگر با محوريت اسلام و تشيع و در بستر فرهنگ ايراني، متحد و منسجم در برابر همه مشكلات ايستاده‌اند و ملت اين وظيفه خود را به خوبي انجام داده است.

بروجردي خواستار توجه ويژه دولت به اين مناطق با محروميت فراوان شد .

نماينده‌ بروجرد با اشاره به جنايات صدام در بمباران شيميايي شهر سردشت و چند روستا در اين منطقه به دولت پيشنهاد كرد كه هر سال با برگزاري مراسم باشكوه بين ‌المللي اين مظلوميت را زنده نگه دارد و به نمايش گذارد.



وي در خصوص استان لرستان و شهرستان بروجرد با استعدادهاي عظيم خدادادي را در مظلوميت تاسف‌ بار تاريخي خواند و گفت : يك نمونه‌ اين مظلوميت را5/13 ميليارد متر مكعب آب روان اين استان بدون وجود حتي يك سد فعال است .



وي خطاب به رئيس جمهور گفت : سفر جنابعالي به اين استان در قلب يكايك زنان و مردان به ويژه جوانان غيور اين خطه اميد آفريد، اجازه ندهيد اين اميد به ياس تبديل شود .

به گفته بروجردي در زلزله بروجرد و درود تنها در شهر بروجرد طبق آمار دقيق7 هزار و 176 خانه بين 60 تا 100 درصد تخريب شده كه نيازمند ساخت مجدد است و11هزار و366 واحد مسكوني بين30 تا 60 درصد تخريب گشته كه نيازمند بازسازي و مقاوم ‌سازي است و علاوه براين حدود13 هزار و 500 واحد مسكوني روستايي در بروجرد و اشتورينان نيز نياز به بازسازي دارد . وي در نطق خود همچنين اعلام كرد كه در روستاهاي درود7هزار و 500 واحد، خرم آباد 6 هزار و 500 واحد و الشتر 2 هزار و 500 واحد مسكوني تخريب شده است.

وي با بيان اينكه بمبي خاموش و مظلوم در اين بخش از خاك كشورمان قرار گرفته است كه به دليل تبليغات كم صدا و سيما نيازمند توجه ويژه است پيشنهادات خود را به دولت بدين ترتيب عنوان كرد : با توجه به آن كه80 روز از آغاز زلزله گذشته و ما به نيمه راه زمان در اختيار براي بازسازي با توجه به سرماي زودرس منطقه نزديك مي‌ شويم سرعت عمل به ويژه كار سه نوبته در شبانه روز تنها راه پيشي گرفتن از سرماست. همچنين بانك ‌ها همچنان در پرداخت اعتبارات مصوب، كند و لاك ‌پشتي حركت مي‌ كنند كه تحرك آنها يك ضرورت جدي است.

نميانده مردم بروجرد گفت : دكتر احمدي‌ نژاد اگر خود فرصت نمي ‌كند كه بازديدي از اين مناطق داشته باشد يكي از معاونان خود را اعزام كند و از دكتر حدادعادل درخواست مي كنم كه همانند بم جلسه‌ اي با حضور ارگان‌هاي مختلف تشكيل دهند تا براي ايفاي نقش مجلس در زلزله‌هاي آينده براي پيشگيريبرنامه ريزي شود .

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين در نطق خود با بيان اينكه مقام معظم رهبري ظوابط اصولگرايي و مسائل متعدد مملكتي را به زيبايي ترسيم كردند افزود : به همه ارگان‌هاي ذيربط از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي‌كنم كه در اين زمينه در جهت تبيين مسائلي كه مقام معظم رهبري فرمودند، جهت استفاده هم نمايندگان و هم همه‌ي ملت ايران كار دقيقي انجام دهند.