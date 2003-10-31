به گزارش خبرگزاري مهر، درموضوع استيضاح وزير راه و ترابري كه چند هفته گذشته مطرح و پس از مقاومت هيات رييسه اعلام وصول شد نيز اين اتفاق رخ داد .

بي برنامگي و سردرگمي وزارت راه و مديريت ناكارآمد، مشكلات ناوگان هوايي، خريد هواپيماهاي فرسوده، جابجايي مديران لايق و متخصص و انتصاب مديران غيرمتخصص و ناكارآمد و عدم نظارت براجراي پروژه ها از جمله آزاد راه تهران - شمال، افزايش روزافزون تصادفات جاده اي وافزايش غيرقانوني قيمت بليط هواپيما مهمترين محورهاي استيضاح احمد خرم وزيرراه و ترابري اعلام شد.

تنها پس ازدو روزازاعلام وصول استيضاح وزير راه كروبي در مصاحبه اي اعلام كرد برخي از نمايندگان امضاي خود را پس گرفته اند .

فرداي آن روز بيانك معاون پارلماني وزير راه به خبرنگار مهر گفت: نمايندگان استيضاح كننده پس از رايزني با وزير، امضاي خود را پس گرفته اند. دراين حال درحاشيه جلسه علني روز چهارشنبه گذشته مجلس يكي از اعضاي كميسيون عمران مجلس كه خواست نامش فاش نشود، با انتقاد ازاقدام نمايندگان استيضاح كننده در پس گيري امضايشان به "مهر" گفت: بيش ازسي نماينده با اصلاح محورهاي استيضاح قبلي ، به دنبال طرح استيضاح خرم درروزهاي آينده هستند .

وي با اشاره به جلسه ديروز كميسيون عمران مجلس با حضور وزيرراه گفت : متاسفانه هيچ يك ازپاسخهاي وزيردرباره خريد هواپيماهاي دست دوم و سوالات نمايندگان نه تنها قانع كننده نبود بلكه نمايندگان را از اصلاح امور در وزارت راه نااميد كرد .

محمدعباسپورنماينده ماكو وعضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز درخصوص طرح استيضاح وزيرراه و ترابري مي گويد: متاسفانه از زماني كه زمزمه استيضاح وزير راه در مجلس پيچيد رايزني‌ها براي تغيير نظر برخي از نمايند گان و پس گرفتن امضاها آغازشد كه متاسفانه همين امر موجب شد تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را پس بگيرند .

محمد محمدرضايي نماينده بيجار ديگرعضو كميسيون عمران نيز گفت: تا جايي كه بنده اطلاع دارم ده الي پانزده نفر از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفته ‌اند ولي تعداد ديگري از امضاكنندگان استيضاح به طورجدي بر طرح استيضاح احمد خرم پافشاري مي‌كنند.

ظاهرا بيش از چهل نفر از نمايندگان اين طرح را امضا كرده ‌اند كه به موجب آيين نامه داخلي مجلس امضاي ده نفر از نمايندگان براي اعلام وصول نياز است.

عابدين پورنماينده تربت حيدريه نيز معتقد است: قطعا كساني كه مصالح ملي را فداي مصالح منطقه و موقعيت خودشان نمي‌كنند برامضاهاي خود پافشاري خواهند كرد.

علي اكبر موسوي خوييني نماينده تهران و ازطراحان استيضاح احمد معتمدي وزيرپست وتلگراف و تلفن نيزبا اشاره به فشارهايي كه وارد مي شود و وعده و وعيدهايي كه از سوي برخي نمايندگان و معاونان وزير به امضاكنندگان استيضاح داده مي شود، تاكيد دارد: اگر استيضاح خالصانه و در راستاي بهبود امور باشد پس گرفته نمي شود و آنچه كه باعث مي شود برخي امضاها پس گرفته شود، دستيابي به مطامع شخصي ، اعمال فشارجناح ها و سياسي كاري برخي نمايندگان است .

موسوي با بيان اينكه استيضاح وزيربه شفاف شدن عملكرد دستگاهها و وزارتخانه ها مي انجامد، تصريح كرد : استيضاح معتمدي را با جديت پي گيري مي كنيم .

محمد سقايي نماينده ني ريزو استهبانات و عضو ديگر كميسيون عمران نيز مهم ترين وظيفه نمايندگان را بعد از قانونگذاري، نظارت بر دستگاه ‌هاي اجرايي مي داند و تاكيد مي كند : پس گرفتن امضاي استيضاح نه تنها حركت‌ مسالمت‌آميزي نيست بلكه تنش‌آفرين خواهد بود.

يثربي نماينده قم هم بر اين باوراست كه محدود كردن‌ ابزارنظارتي نمايندگان از جمله استيضاح كه‌ عده ‌اي‌ آن‌ را زمزمه‌ مي‌كنند ، عين‌ ديكتاتوري‌ است‌.

ناصرقوامي نماينده قزوين و رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز‌كه خود از طراحان اصلي استيضاح خرم است ، استيضاح‌ را جزء حقوق‌ اوليه‌ و بديهي‌ مجلس‌ اعلام ومشروط و محدود كردن و تجارت امضاي نمايندگان را خلاف‌ مسلم‌ قانون‌ اساسي‌ و به‌ معناي‌ محروم‌ كردن‌ مردم‌ از حقوقشان‌ دانست.

درعين حال يك عضو ديگر كميسيون عمران مجلس كه خواست نامش فاش نشود، تاكيد كرد: آن قدر موضوع استيضاح خرم را پيگيري مي كنيم تا بالاخره ده نماينده پيدا شود كه تا آخر پاي استيضاح خرم بايستد تا استيضاح از حد نصاب قانوني نيفتد .