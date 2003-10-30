حسن قشقاوي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، حضور گسترده كشورها و سازمانهاي بينالمللي كمك كننده دربازسازي عراق را طبيعي دانست و اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران هم به علت دارا بودن كالاهاي ارزان قيمت، همسايگي و فاصله نزديك، نقش مهمي دربازسازي عراق دارد.
وي افزود: همان طور كه ما دراجلاس توكيو و روي كار آمدن دولت جديد درافغانستان حضور فعال داشتيم، در مادريد هم ميتوانيم حضور فعالي داشته و عليرغم مخالفتهاي سياسي آمريكا با حضور خود در بازسازي عراق فرصت خوبي به دست آوريم.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي افزود: واقعيت هاي جغرافيايي چندان به تمايل قدرتها ارتباطي ندارد وآنها چه بخواهند و چه نخواهد بايد مساله عراق را با ايران حل كنند و اين، يك بايد ويك الزام است.
وي با تاكيد براينكه آمريكاييها نياز به امنيت عراق دارند و نميتوانند ايران را ناديده بگيرند، گفت : كليد امنيت ميتواند با همكاري ايران بازشود. همان طور كه بدون مشاركت ايران حل مساله افغانستان امكان پذير نبود، حل مسائل عراق نيز بدون حضور فعال ايران امكان ندارد.
قشقاوي هم چنين يادآورشد : حضور جامعه بينالمللي در بازسازي عراق مي تواند نقشه يك جانبهگرايي آمريكا را كمك رنگ كند، زيرا وعده هاي آمريكا درعراق به تحقق نرسيده است هر چند كه بيثباتي و ناامني براي حضور جامعه بينالمللي نيزدربازسازي عراق مشكل ايجاد كرده است، اما اگر يك ثبات نسبي ايجاد شود، به دليل منابع سرشار عراق، جاذبه اين كشور براي سرمايه گذاري، بيشترازافغانستان يا مناطق ديگراست.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با "مهر"
حضور فعال ايران در بازسازي عراق به معناي حضور امنيت در آينده اين كشور است
حسن قشقاوي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت : مشاركت ايران در بازسازي عراق روند بازسازي اين كشور را كه به شدت مورد نياز مردم اين كشور است تامين ميكند .
حسن قشقاوي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، حضور گسترده كشورها و سازمانهاي بينالمللي كمك كننده دربازسازي عراق را طبيعي دانست و اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران هم به علت دارا بودن كالاهاي ارزان قيمت، همسايگي و فاصله نزديك، نقش مهمي دربازسازي عراق دارد.
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