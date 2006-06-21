سومين اردوي تيم ملي واليبال جوانان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" سومين اردوي تيم ملي جوانان ايران از فردا اول تيرماه با حضور 20 ورزشكار به مدت 12 روز در تهران برگزار مي شود.

بنابر اين گزارش، منصور زادون، پوريا فتح الهي، آرش كشاورزي، رحمان داودي، ياشار طاعي حق، سيدعلي سجادي، مرتضي صالحي، سجاد مولوي، عليرضا جديدي، علي نجفي ليلاب، سيدمحمد موسوي عراقي، ولي نورمحمدي، مصطفي شريفات، حسن صنوبر، صابر نريمان نژاد، اشكان درخشان، محسن مهرگان، عبدالرضا عليزاده و عباس همت رفيع نفرات دعوت شده به اين مرحله از اردو هستند.

بر اين اساس بعد از برگزاري يك مرحله اردوي تداركاتي در شهر همدان و برگزاري يك ديدار تداركاتي مقابل تيم استرالي، اين تيم تمرينات خود را دنبال خواهد كرد. همچنين دراين دوره بهزاد نوشادي به عنوان مربي بدنساز و حبيبي زاده به عنوان پزشك ، پزشك تيم ملي را همراهي خواهند كرد.

اين تيم به منظور حضور در سيزدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني آسيا و انتخابي جهان اردوهاي خود را پيگيري مي كند.