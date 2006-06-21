بازنشستگي اساتيد دانشگاه تهران سياسي و تنش زا شد / اساتيد بازنشسته مي شوند اما دانشگاه تهران باقي مي ماند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" صبح امروز در نشست مطبوعاتي در باغ نگارستان افزود: بازنشستگي قانون مشخصي دارد و مصوب مجلس است. اين قانون تنها در مورد اساتيد استثناهايي را قائل شده است. قانون بازنشستگي اساتيد سن بازنشستگي را 65 سال تخمين زده است اما در صورت تشخيص دانشگاه عضو هيات علمي كه وجودش در دانشگاه ضروري است مي تواند بالاتر از اين سن در دانشگاه باقي بماند.

وي اظهارداشت: در صورتي كه بازنشسته شدن يك عضو هيات علمي خللي را در امور آموزشي و پژوهشي دانشگاه ايجاد كند اين عضو تا سن 70 سالگي و حتي پس از آن نيز بازنشسته نخواهد شد.

رئيس دانشگاه تهران گفت: بسياري از اساتيد مبرز و ممتاز دانشگاه در دانشكده هاي مختلف مانند دكتر شهيدي استاد دانشكده ادبيات در سن 86 سالگي، دكتر گرجي استاد دانشكده حقوق در سن 84 سالگي و دكتر كاتوزيان در آستانه 80 سالگي و دكتر جبه دار با سني بالاتر از 70 سال هنوز در دانشگاه تهران فعاليت مي كنند و دانشگاه به مصلحت نديده كه اين افراد بازنشسته شوند.

از 45 عضو هيات علمي بازنشست شده كمتر از 10 نفر داراي رتبه استادي بوده اند

وي با بيان اينكه دانشگاه تهران بيش از 600 استاد تمام دارد خاطر نشان كرد: متأسفانه در فرهنگ عمومي تمامي اعضاي هيات علمي را استاد مي نامند. در حالي كه بسياري از اعضاي هيات علمي مربي و استاديار هستند. دانشگاه تهران 1550 عضو هيات علمي دارد كه از اين تعداد 600 نفر استاد تمام هستند.

رئيس دانشگاه تهران اضافه كرد: از 45 عضو هيات علمي بازنشست شده كمتر از 10 نفر داراي رتبه استادي بوده اند و بقيه داراي درجه مربي و استادياري بوده اند.

در سال جاري رقم بازنشستگان دانشگاه به حداقل خود رسيده است

عميد زنجاني گفت: براي دانشگاه تهران بازنشسته كردن اساتيد هزينه مالي بالايي دارد و به همين دليل اين دانشگاه تا وقتي امكان بازنشسته كردن اساتيد وجود داشته باشد هيچ استادي را بازنشسته نخواهد كرد.

وي تاكيد كرد: در سال جاري رقم بازنشستگان دانشگاه به حداقل خود رسيده است.

دلايل سياسي شدن بازنشستگي اساتيد دانشگاه تهران

رئيس دانشگاه تهران با تأكيد بر اينكه بازنشستگي امري طبيعي است گفت: بازنشستگي اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران به دو دليل جنبه سياسي پيدا كرده است. هيات امناي دانشگاه، دانشگاه را موظف كرد تا تعدادي از مربيان و استادياراني كه پس از 30 سال تاكنون موفق به كسب درجه علمي بالاتر نشده اند، بازنشسته كند. همچنين زمان ابلاغ بازنشستگي به اين افراد به دلايل مشخص شدن برنامه ريزي هاي آموزشي سال آينده زودتر از موعد مقرر اعلام شد. اين دو عامل جريان بازنشستگي را سياسي و تنش زا كرد.

وي با اشاره به اطلاعيه معاونت آموزشي دانشگاه تهران در خصوص بازنشستگي اساتيد افزود: در اين اطلاعيه آمده بود كه در ميان اعضاي هيات علمي هيچ كدام استاد مبرزي وجود نداشته است كه اين موضوع باعث ناراحتي بسياري از افراد بازنشسته شده بود. بدين وسيله تصحيح مي شود كه در ميان اين افراد عضو هيات علمي ممتاز و شناخته شده از سوي وزارت علوم وجود نداشته است.

عميد زنجاني گفت: بايد از اعضاي هيات علمي بازنشسته تقدير به عمل آورد اما اين كه دانشگاه تهران به يك عضو خلاصه شود صحيح نيست. اين دانشگاه 600 استاد تمام دارد و در يك نفر خلاصه نمي شود.

اساتيد رفتني هستند، تنها دانشگاه تهران است كه باقي مي ماند

وي اضافه كرد: همه ما اعتقاد داريم كه رفتني هستيم و به معلم بودن افتخار مي كنيم و مي دانيم كه تنها دانشگاه تهران است كه باقي مي ماند. توجه به تنها يك نفر جز تحقير اين دانشگاه نتيجه ديگري نخواهد داشت. قانون بايد اجرا شود آنهم در زمان برنامه ريزي شده.