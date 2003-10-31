تئاتر پارس در معرض تعطيلي دوباره است!

" مجيد جعفري " مدير تئاتر پارس در گفت و گو با خبرنگارهنري " مهر" ضمن تأييد خبر فوق، گفت: ساختمان تئاتر پارس از اموال مصادره اي بود كه طي ساليان گذشته توسط مقام معظم رهبري به حوزه هنري واگذار شده بود و در حال حاضر اين تئاتر زير نظر حوزه هنري فعاليت خود را ادامه مي دهد؛ اما اكنون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) خواستار پس گيري ملك خود از حوزه هنري شده است .

وي در پاسخ به اين كه ،آيا اين وضعيت جديد در ادامه تعطيلي اخير تئاتر " پارس " ايجاد شده است يا خير، پاسخ داد: يكي از دلايل تعطيلي اخير تئاتر پارس اختلاف حوزه هنري با ستاد اجرايي فرمان امام (ره) بود، اما مشكلات ديگري هم وجود داشت .

رئيس تئاتر پارس گفت: اين تئاتر اكنون در شرايطي است كه ما هرروز در انتظار مشكلات تازه اي هستيم.

لازم به توضيح است تئاتر " پارس " كه در آستانه جشنواره تئاتر آييني سنتي تعطيل شده بود پس از يك هفته، دوباره كار خود را آغاز كرد .

از سوي ديگر يك منبع مطلع در ستاد اجرايي فرمان امام (ره) نيز در تماس خبرنگار هنري "مهر" با وي ضمن تاييد ارسال چنين نامه اي تاكيد كرد علت اين تصميم به تعويق افتادن اجاره بهاي اين محل از سوي حوزه هنري است.