دموكراسي از نوع آمريكايي و انگليسي

اگر چه به نظر مي رسد هرج ومرج جاري در عراق تصنعي باشد اما آمريكا و انگليس مي كوشند شرايط را بگونه اي فراهم كنند كه مردم عراق بعدها با هر حكومتي كه نيروهاي ائتلاف تشكيل مي دهند موافقت كنند در صورتي كه با گذشت زمان ماهيت استعمار گرانه آمريكا وانگليس درعراق بيش از پيش آشكار مي شود.

با اينكه آمريكا قبل از سرنگوني رژيم سابق عراق ادعا مي كرد كه در صدد ايجاد دموكراسي ازطريق يك حكومت فراگير و ملي درعراق است ، اما آمريكا نه تنها به وعده خود عمل نكرد بلكه تلاش نمود تا مردم عراق را ازطبيعي ترين حقوق خود براي اجراي يك انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل محروم كند .

اگرمفهوم دموكراسي با معيارها ومصطلحات حقوق بين الملل مقايسه شود واژه دموكراسي معنايي جزحكومت اكثريت براقليت ندارد اما اين مفهوم براي مسوولان كاخ سفيد تعبيردوگانه اي دارد .

آمريكا وانگليس حتي نمي خواهند قبول كنند زمان آن رسيده است كه مردم عراق حكومت آينده خود را براساس دموكراسي مورد ادعاي غرب انتخاب كنند تا اداره امور كشور را مطابق با مقتضيات اجتماعي وديني خود بر عهده بگيرند.

آيا تشكيل حكومت درعراق توسط جمعيت 65درصدي داراي عقايد خاص خود كه اكثريت جامعه اين كشوررا تشكيل مي دهد وچندان هم محبوب آمريكا وغرب نيست جز دموكراسي مفهوم ديگري پيدا ميكند ؟

اگردموكراسي معيار دوگانه اي براي آمريكا ندارد چرا اجازه نمي دهد ملت عراق نظام آينده خود را از طريق يك همه پرسي آزاد تعيين كند ؟

اكنون براي همگان آشكار شده كه آمريكا تحت تاثير تلقينات انگليس كه در صدد بازسازي امپراطوري هاي سلطنتي درشرق است در خفا مشغول تهيه قانون اساسي عراق بر مبناي سيستم پادشاهي است .

به همين دليل اخيرا شاهزاده علي بن الحسين مدعي تاج وتخت خاندان "ملك فيصل" اعلام كرده كه بزودي به عراق باز خواهد گشت تا در شكل گيري نظام آينده عراق نقشي ايفا كند .

اين تحركات مشكوك واقدامات فرا فكنانه آمريكا وانگليس نشان مي دهد كه اين دو كشورقصد دارند از طريق وارد آوردن مشتي اتهامات واهي به ايران و برخي كشورهاي منطقه در فرصتي مناسب رژيم مورد توافق خود را به ملت عراق تحميل كنند.

طبيعي است حركت بعدي آمريكا وانگليس تلاش براي ايجاد همه پرسي صوري خواهد بود تا درآن نقش مهمي به شيوخ عشاير " غرب و شمال " عرا ق سپرده شود .

هدف اين است كه تحرك وپويايي اكثريت مردم جنوب وميانه عراق كه در 8 دهه پيش به رهبري مجاهدان راستيني مانند شيخ محمد سعيد الحبوبي، سيد محسن حكيم، سيد ابو الحسن اصفهاني ، ميرزاي شيرازي وشيخ محمد حسن كاشف الغطا استعمارگران را با خفت وخواري ازعراق بيرون كردند ، فلج شود.

شايد سفر اخير توني بلر نخست وزير انگليس به بصره تعبيري دراماتيكي وتاريخي دارد ومي توان آن را در ميان سطور تاريخ يك صد سال گذشته عراق باز يافت .

درسال 1920 ميلادي هنگامي كه نيروهاي ژنرال" مك ماهان " انگليسي در جنگي نابرابربا اهالي جنوب عراق در منطقه " القرنه " بصره شكست سختي متحمل شدند پيام ژنرال پيرانگليسي به اهالي جنوب عراق اين بود"د ير يا زود باز خواهيم گشت".

بي جهت نيست كه توني بلر در يك حركت شتاب زده وارد بصره مي شود و ادعا مي كند كه ايران در امورداخلي عراق دخالت مي كند ، او شايد قصد دارد روياي ژنرال " مك ماهان " را تعبير كند وبگويد ما دوباره باز گشتيم.

اما صرف نظر ازحوادث وظرائف تاريخي كه گاهي جدي وگاهي به شكلي طنزآميز تكرار مي شود سوال اينجاست آيا تون ي بلر فراموش كرده كه دوران استعمار واستثمار ملتها گذشته است ؟ آيا اگر ملتي به لحاظ فرهنگي واجتماعي تحت تاثير آموزه ها و دستاوردهاي عظيم ومثبت ملت همسايه خود قرار بگيرد بايد يكي از اين دو ملت را مقصر جلوه داد؟

اگر مردم عراق آمال وآرزوهاي خود را در تشكيل حكومتي بدانند كه آن حكومت مشابهتي با نوع حكومت همسايه خودداشته باشد آيا اين موضوع با اصول دموكراسي مورد ادعاي آمريكا وانگليس مغايرت دارد ؟

چگونه است كه غرب در يك حركت جمعي اعلام مي كند كليه پناهدگان عراقي را اخراج وبه عراق باز خواهد گرداند اما پناهندگان عراقي مقيم ايران حق ندارند داوطلبانه به كشورخود باز گردند واگر بازگشتند به عنوان عوامل جمهوري اسلامي مورد اتهام قرار مي گيرند ؟

اين دوگانگي در تعامل را ملتها چگونه توجيه مي كنند؟ آيادر خفا نشستن وتصميم گيري براي ملتي 24 ميليوني مانند عراق از نظر آمريكا وانگليس دموكراسي محسوب مي شود ؟

طبيعي است رفتار تحقير آميز آمريكا وانگليس از ديد ملت عراق پنهان نخواهد ماند ومسلما نقشه هاي شوم آنان براي بازسازي و تحميل نظامي كه نزديك به نيم قرن است به صفحات تاريخ عراق سپرده شده نقش بر آب خواهد شد وسرانجام اين ملتها هستند كه سرنوشت خود را رقم مي زنند، نه وارثان ژنرال مك ماهان .