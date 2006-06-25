400 ميليارد تومان هزينه تاسيس يك نيروگاه است

محسن قنبري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : بايد در مصرف برق صرفه جويي بهينه داشته باشيم كه اگر پرداخت هزينه هاي برق در زمان خود پرداخت شود از طريق اين درآمد سرمايه بسيار هنگفتي جمع خواهد شد .

وي تصريح كرد : خراسان از طريق 4 خط ، 400 كيلووات از شاهرود به سبزوار و 400 كيلو وات از بيرجند به سيستان و بلوچستان و 400 كيلووات از قاين به يزد به ساير نيروگاههاي كشور متصل خواهد شد .

قنبري با بيان اينكه قدرت نصب شده در سه استان 2753 مگاوات است، تصريح كرد : نيروگاه طوس با قدرت نصب شده 600 مگاوات و نيروگاه مشهد 315 مگاوات و نيروگاه شريعتي در جاده سرخس و 497 مگاوات و نيشابور 1040 مگاوات و نيروگاه قائن با قدرت نصب شده 75 مگاوات است .

وي با بيان اينكه تاسيس نيروگاه 500 مگاواتي در سرخس قطعي شده است، گفت: نيروگاه قائن با گازوئيل كار مي كند و تا سال 86 گازرساني انجام خواهد شد .

قنبري با بيان اينكه اولين بازار برق در سال 82 در خراسان افتتاح شده است، تصريح كرد : بازار برق در آوردن بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و كاهش تصدي گري و رقابتي شدن توليد و فروش برق بسيار موثر خواهد بود.