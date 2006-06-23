پيوند با قدرت ها و رسانه هاي منطقه اي ؛ شكست نرم به جاي تغيير سخت

گزارش خبرگزاري "مهر" از اهم محورهاي گزارش " كاندوليزا رايس" وزير امور خارجه دولت جورج دبليو بوش حاكيست كه يكي از عمده ترين موارد آن ايجاد نظام هاي حامي آمريكا در مناطق مختلف دنيا از طريق نفوذ داخلي به جاي براندازي و تغيير رژيم مي باشد. همچنين اعلام رايس مبني برتغييرات عمده درابعاد اجرايي استراتژي ديپلماسي جهاني آمريكا، نشان از اراده واشنگتن براي تشويق و ترويج دموكراسي در سراسر جهان ، با عنوان « دگرگوني ديپلماسي » دارد.

اعلاميه رايس، حد نهايي تجديد كلي ژئواستراتژي آمريكا و به دنبال اشتباهات براثر مداخله در عراق ، محدوديت هايي در قابليت هاي نظامي و زير سوال رفتن دكترين يك جانبه آمريكا در استراتژي امنيت ملي اين كشور در سال 2002 است . بدين ترتيب وزير خارجه آمريكا درديپلماسي جديد، خود را ازسناريوي نومحافظه كاران مبني براستفاده ازبرتري نظامي براي بدست آوردن منافع آمريكا كنار كشيده و تاكتيك نوين خود را بر پايه تعامل با قطب هاي بزرگ و اثر گذار دنيا قرار داده است.

بر اساس ديپلماسي تازه آمريكا، در قرن 21 اهميت ويژه اي در مناطق جغرافيايي جهان، به كشورهايي كه توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي درآنها بيش از پيش مورد توجه بوده و مراكز قدرت در حال رشدي مانند هند، چين، برزيل، مصر، اندونزي و آفريقاي جنوبي كه همگي در حال شكل دهي جديد به خود هستند و تحت عنوان « منطقه گرايي جديد » مورد توجه قرار گرفته اند، داده شده است.

آمريكا در حال ورود به يك « جنگ طولاني مدت » با نهضت هاي اسلامي است و بايد با مشاركت مراكز قدرت منطقه اي به مقابله با نهضت هاي اسلامي رفت.

طرح رايس همچنين بر ديدگاه جديد وزارت دفاع آمريكا در سال 2005 و اينكه آمريكا در حال ورود به يك « جنگ طولاني مدت » با نهضت هاي اسلامي است نقدم دارد. اين طرح همچنين با اين نظريه كه بايد با مشاركت مراكز قدرت منطقه اي به مقابله با نهضت هاي اسلامي رفت و نيروهاي آمريكايي بايد از اروپا و كره جنوبي خارج و طي يگان هاي كوچكتر به « هلال بي ثباتي كه از شرق آفريقا تا آسياي مركزي امتداد دارد، بروند» متمايز است .

به گزارش "مهر" ، كاندوليزا رايس در اعلاميه جديد سياست خارجي واشنگتن تاكيد كرده است كه ايده و طرح جديد آمريكا باعث پيوستن اين كشور به اجماع ساير قدرت هاي جهاني و همسو شدن با آنان خواهد بود، و در عين حال نشانگر درك آمريكا از حقيقت جهان چند قطبي است.

براين اساس براي دولت آمريكا ، امكان تبديل و از بين بردن شعار و عمل در استراتژي جديد ممكن نبوده و در واقع آمريكا، خواستار حمايت از رژيم هايي است كه مطلوب منافع ملي اش باشند . آمريكا همچنين در شرايط يكسان خواهان پيروزي رژيم هاي وابسته به خود از اشكال دموكراتيك نيز هست و از حكومت هاي طرفدار بازار آزاد و غربي، بيشتر حمايت خواهد كرد .

از سوي ديگر در ديپلماسي جديد كاخ سفيد مفهوم واقعي ايدئولوژي - دموكراتيزه كردن جديد آمريكا - و ايده « دموكراسي تغيير يافته » به معني نوعي ديپلماسي است كه نه تنها داراي قدرت فهم واقعيات موجود جهان را دارد بلكه بدنبال انجام تغيرات و اصلاح در آن نيز هست . سياست خارجي رايس در جهان درپي اجراي سياست « تغيير هنجار رژيم ها » بجاي استفاده از تغييرات رژيم به شكل استفاده از زور ( مانند عراق) است .

بر اساس همين اعلاميه ، اهميت واقعي استراتژي در ديپلماسي جديد آمريكا در شعارهاي ايدئولوژيكي نيست ، بلكه اهميت آن در نوع حقيقي اقدامات براي تغيير جهت و موقعيت منابع ديپلماتيك با توجه به سياست هاي خارجي بلند مدت و بدون توجه به نوع حاكميت و احزاب و مديريت آمريكا، است .



مراكز منطقه اي نيز براي مقابله با رسانه هاي ضد آمريكايي چه در درون و چه بيرون از كشورها ايجاد شده و وب سايت هاي محلي براي تعامل با جوانان بومي و جذب آنان، ايجاد خواهد شد. كاندوليزا رايس

طبق ديپلماسي نوين توصيه شده از سوي رايس ، ماموريت ديپلماسي آمريكا ازطريق اقداماتي ، طبق ايده « آرايش جديد و مقدم» بوده كه طي آن سياستمداران وديپلمات ها درحوزه برنامه هاي اجرايي علاوه بروظايف رسمي خود ايفا خواهند كرد.مراكز منطقه اي و ديپلماتيك آمريكا نيز براي مقابله با رسانه هاي ضد آمريكايي و مراكز حضور آمريكا و در بيرون از شهرهاي پايتخت كشورها ايجاد شده و وب سايت هاي محلي براي تعامل با جوانان بومي و جذب آنان، ايجاد خواهد شد.

درطرح جديد آمريكا، ديپلمات هاي آمريكايي بطور مستقيم روي پروژه هاي ارتقاء سلامت و بهداشت، اصلاحات آموزشي، ايجاد شغل، مبارزه با فساد و تشويق به دموكراسي فعاليت كرده و در عين حال بطور كاملا ملموس با ارتش آمريكا از طريق مشاوران سياسي هماهنگ خواهند بود.

به گزارش "مهر" هدف رايس از طرح جديد استراتژي آمريكا، متمركز كردن كمك هاي خارجي مطابق با راهبردهاي ارائه شده و بازسازي شده دردستگاه اطلاعاتي دولت وبا هدف كمك به حفظ اهداف استراتژيك ديپلماتيك وبلند مدت آمريكا است. براين اساس آمريكا نيازمند فعال و سيار نمودن منابع ديپلماتيك و اقتصادي خود براي حفظ قدرت جهاني است .

همچنين با توجه به موقعيت متزلزل آمريكا در جهان، طرح جديد استراتژي آمريكا و سازماندهي جديد كمكهاي خارجي اين كشور، اثرات محدود كوتاه مدت خواهد داشت و شامل تلاش هاي طويل المدت براي ثمردهي براي نسل بعدي خواهد بود.