فيلم " پروانه ها بدرقه مي كنند " اكران ديجيتالي مي شود

" محمد ابراهيم معيري" كارگردان اين فيلم در گفت و گو با خبرنگار گروه هنري "مهر" ، افزود: اين فيلم با مضموني كودكانه و تلفيقي از انيميشن و واقعيات به شيوه ديجيتالي درسينماهاي مجهز به اين سيستم، نمايش داده مي شود.

فيلم " پروانه ها بدرقه مي كنند " كه به ارتباط دو كودك و حيوانات مختلف مي پردازد، بهترين جايزه هفدهمين جشنواره فيلمهاي كودكان و نوجوانان را دريافت كرد .

كارگردان فيلم "پروانه ها بدرقه "مي كنند"، عدم همكاري لازم از سوي برخي اصناف سينمايي و نبود سالن را از دلايل نمايش دير هنگام اين اثر عنوان كرد و افزود: به نظر مي رسد ضرر و زيان در حوزه فرهنگي به يك امر عادي تبديل شده است .

معيري گفت: مشخص نيست چرا عده اي در سينما به راحتي خارج از قاعده هاي مرسوم آثار خود را نمايش مي دهند اما اين امكانات براي ديگران فراهم نيست . نوع ارتباط افراد در اين عرصه بيشتر كاركرد داشته و ضوابط اجرايي نقشي كمرنگ دارد.

اين كارگردان به طرح بعدي خود اشاره كرد و ادامه داد: تصميم دارم فيلمنامه اي با عنوان "ستاره تا ستاره" را كه به احوالات دكل بندهاي فشار قوي برق مي پردازد به تصوير بكشم اما اين طرح هنوز در مرحله پيش توليد قرار دارد و به محض آمادگي تهيه كننده ، مراحل توليد آغاز مي شود.

وي توضيح داد: با رايزني هاي انجام شده ، قرار است تهيه كنندگي فيلم "ستاره تا ستاره" را "عليرضا شجاع نوري "عهده دار باشد و فيلم براي اواخر امسال جلوي دوربين قرار گيرد.

