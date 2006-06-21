عدم نظارت دقيق وزارت بازرگاني عامل افزايش قيمت آهن است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، آقايي كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، اظهار داشت: صدور مجوز سه تن صادرات آهن آلات و افزايش يافتن نظارت وزارت بازرگاني بر بازار باعث بحران نرخ سيمان، ميلگرد و آهن شده است.

وي آسيب هاي طولاني شدن پروژه هاي عمراني را بيش از آسيب هاي واردات دانست و گفت: دولت هم بايد نقش نظارتي در بخش توزيع و هم نقش موافقتنامه هاي اصولي صد ميليون تني را اصلاح كند.

نماينده سلماس در پايان خاطر نشان كرد: مصرف ما بيش از 35 ميليون تن نيست و در صورت عدم تعادل بايد اقدام به واردات كرد تا پروژه ها سر و سامان يابد.