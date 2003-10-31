تا پايان امسال حدود ده ميليون و 250 هزار تن گندم خريداري مي شود

معاون اداري و مالي سازمان غله در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره ميزان خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان در سالجاري از سوي سازمان غله افزود: تا پايان مهر ماه بيش از ده ميليون و 160 هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شد

محسن سرخو با اشاره به اينكه خريد گندم تا پايان آذرماه ادامه دارد افزود: پيش بيني مي شود امسال حدود ده ميليون و250 هزار تن گندم توسط سازمان غله از كشاورزان خريداري شود.

وي افزود: ازاين ميزان گندم خريداري شده بيش از سه ميليون و 100 هزار تن به صورت مستقيم توسط ادارات كل غله و سيلوها و حدود هفت ميليون تن نيزبه صورت خريد مستقيم توسط سازمان مركزي تعاون روستايي براي سازمان غله خريداري شده است سرخو تصريح كرد : از اين هفت ميليون تن حدود دو ميليون و 700 تن به صورت خريد مستقيم و با ارايه حواله از كشاورزان و حدود چهار ميليون و 600 هزار تن به صورت خريد غير مستقيم و از طريق سازمان تعاون روستايي تحويل سازمان غله شده است.

عضو هيات مديره سازمان غله وي با مثبت ارزيابي كردن اجراي طرح محوري گندم افزود: عدم نياز به واردات گندم تا دو سال آينده از راهكارهاي اساسي دولت است.

سرخو با اشاره به ميزان پرداختي به كشاورزان بابت خريد گندم از سوي سازمان غله افزود: تاكنون بيش از يك هزار و 580 ميليارد تومان بابت خريد گندم داخلي به كشاورزان و بخشهاي مربوط از مرحله حمل گندم تا سيلوها پرداخت شده است .

وي با توجه به هزينه كردن صد در صدي تمام يارانه داخلي اختصاص يافته شده براي خريد گندم افزود: از چند ماه گذشته تمام يارانه هاي داخلي براي خريد گندم هزينه شده وهمچنين درصد قابل توجهي از يارانه خارجي خريد اين محصول نيز اختصاص به خريد گندم داخلي شده است .

سرخو با اشاره به نياز حدود سه هزار ميليارد ريال اعتبار از سوي هيات دولت تا پايان سال براي خريد گندم افزود: هيات دولت پرداخت اين ميزان را در قالب تسهيلات تصويب كرده و سازمان غله درحال حاضر منتظر ابلاغ آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي است.

.

