  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۰:۳۹

معاون سازمان غله در گفت و گو با مهر

تا پايان امسال حدود ده ميليون و 250 هزار تن گندم خريداري مي شود

تا پايان امسال حدود ده ميليون و 250 هزار تن گندم خريداري مي شود

خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان تا پايان امسال به حدود ده ميليون و 250 هزار تن مي رسد كه در تاريخ كشور بي سابقه است .

معاون اداري و مالي سازمان غله در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره ميزان خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان در سالجاري از سوي سازمان غله افزود: تا پايان مهر ماه  بيش از ده ميليون و 160 هزار تن  گندم از كشاورزان خريداري شد 
محسن سرخو با اشاره به اينكه خريد گندم تا پايان آذرماه  ادامه دارد افزود:  پيش بيني مي شود  امسال حدود ده  ميليون و250 هزار تن گندم توسط سازمان غله از كشاورزان خريداري شود.
وي افزود: ازاين ميزان گندم خريداري شده بيش از سه ميليون و 100 هزار تن به صورت مستقيم  توسط ادارات كل غله و سيلوها و حدود هفت ميليون تن نيزبه صورت خريد مستقيم توسط سازمان مركزي تعاون روستايي براي سازمان غله خريداري شده  است  سرخو تصريح كرد : از اين  هفت ميليون تن حدود دو ميليون و 700 تن به صورت خريد مستقيم و با ارايه حواله از كشاورزان  و حدود چهار ميليون و 600 هزار تن  به صورت خريد غير مستقيم و از طريق سازمان تعاون روستايي تحويل سازمان غله شده است.
عضو هيات مديره سازمان غله وي  با مثبت ارزيابي كردن اجراي طرح محوري گندم افزود: عدم نياز به واردات گندم تا دو سال آينده  از راهكارهاي اساسي  دولت است.
سرخو با اشاره به ميزان پرداختي به كشاورزان بابت خريد گندم از سوي سازمان غله افزود: تاكنون بيش از يك هزار و 580 ميليارد تومان بابت خريد گندم داخلي به كشاورزان و بخشهاي مربوط از مرحله  حمل گندم تا سيلوها پرداخت شده است .
وي  با توجه به هزينه كردن صد در صدي  تمام يارانه داخلي اختصاص يافته شده براي خريد گندم افزود: از چند ماه گذشته تمام يارانه هاي داخلي براي خريد گندم هزينه شده  وهمچنين درصد قابل توجهي از يارانه خارجي خريد اين محصول نيز اختصاص به خريد گندم  داخلي  شده است .
سرخو با اشاره به نياز حدود سه هزار ميليارد ريال اعتبار از سوي هيات دولت تا پايان سال براي خريد گندم افزود: هيات دولت  پرداخت اين ميزان را در قالب تسهيلات  تصويب كرده و سازمان غله درحال  حاضر منتظر ابلاغ آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي است. 
.

کد مطلب 34293

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها