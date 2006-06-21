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۳۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۲۰

/ گزارش خبرنگار اعزامي مهر به جام جهاني - 147/

بختياري زاده گل آنگولا را پاسخ داد

بختياري زاده گل آنگولا را پاسخ داد

تيم آنگولا در دقيقه 60 نيمه دوم روي يك ضد حمله به گل برتري دست يافت ولي بختياري زاده با ضربه سر تماشايي خود كار را به تساوي كشيد .

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" به آلمان ، تيم آنگولا در دقيقه 60 روي يك ضد حمله از راست و يك پاس به جلو توسط فلاويو مهاجم تازه وارد خود به گل برتري دست يافت .

تيم ملي در ادامه به فشار حملات خود افزود تا اينكه در دقيقه 75 روي ضربه كرنر مهدوي كيا و ضربه سر سهراب بختياري زاده به گل تساوي دست يافت . فشار حملات ايران در دقايق پاياني براي زدن گل دوم همچنان ادامه دارد .

کد مطلب 342948

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