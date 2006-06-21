بختياري زاده گل آنگولا را پاسخ داد

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" به آلمان ، تيم آنگولا در دقيقه 60 روي يك ضد حمله از راست و يك پاس به جلو توسط فلاويو مهاجم تازه وارد خود به گل برتري دست يافت .



تيم ملي در ادامه به فشار حملات خود افزود تا اينكه در دقيقه 75 روي ضربه كرنر مهدوي كيا و ضربه سر سهراب بختياري زاده به گل تساوي دست يافت . فشار حملات ايران در دقايق پاياني براي زدن گل دوم همچنان ادامه دارد .