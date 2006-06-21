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۳۱ خرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۴۷

دو تبعه فرانسوي در تركمنستان به جاسوسي متهم شدند

وزير امنيت ملي تركمنستان از متهم شدن دو فرانسوي به جاسوسي در اين كشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه كامرسانت،"گلدي محمد عاشرمحمدوف" گفت ماموران امنيتي هنگام تحقيق درباره ترور نافرجام "صفر مراد نيازف" رئيس جمهور تركمنستان  در نوامبر سال 2002  متوجه اين دو جاسوس شده اند .

رئيس وزارت امنيت تركمنستان گفت " آناقوربان آمانقليجف" از اعضاي گروه هاي حقوق بشر نيز از كساني است كه در جاسوسي
شركت داشته است.

به گفته اين مقام تركمنستاني آمانقليجف اطلاعات نسبتاً بحث برانگيزي را جمع آوري كرده و در مارس 2006 در فرودگاه شهر "تركمن باشي" با يك شهروند انگليسي و يك شهروند فرانسوي را كه با استفاده قايق از باكو به تركمنستان آمده بودند ملاقات مي كند.

رئيس سازمان اطلاعات تركمنستان همچنين اضافه كرد: اين دو (خارجي) به تاشكند رفتند و اميدوار بودند تا تجهيزات ويدئويي سري را براي تكميل كارشان به آنجا منتقل كنند كه براي اين منظور "انري توماسيني" مشاور فرهنگي سفارت فرانسه درتركمنستان بعلاوه "بنيامين مورو" ديگر شهروند فرانسوي كه براي سازمان امنيت و همكاري اروپا كار مي كرده است در اين مورد دخالت داشته اند.

وزير امنيت  ملي تركمنستان  افزود اين شبكه جاسوسي متلاشي شده است.

کد مطلب 342990

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