رييس دانشكده صنايع: كشور در بخش فناوري اطلاعات ضعيف عمل مي كند

دكتر "محمد حسين سليمي" كه روز شنبه در مراسم آغاز به كار نخستين همايش "فناوري اطلاعات، دولت و دانشگاه" سخن مي گفت، تصريح كرد: بين سرمايه گذاري در توسعه علم و فناوري و توسعه يافتگي، همبستگي مستقيمي وجود دارد، زيرا هم اكنون در جهان فناوري اطلاعات محور توسعه محسوب مي شود.

وي با تاكيد براينكه مسئولان و مديران مربوطه بايد نگاه جامع تر و رقابتي تري نسبت به برنامه هاي فناوري اطلاعات در سطح جهان داشته باشند، افزود: برنامه ريزان كشور متاسفانه يا با اصول برنامه ريزي آشنايي ندارند و يا نسبت به توسعه پويا نگاه بلند مدت ندارند. كشورهاي جهان براي رسيدن به مقام بالاتري از نظر توسعه، سرمايه گذاري هاي هنگفتي را انجام داده اند.

سليمي ادامه داد: تمامي فناوريها نسبت به يك دهه گذشته حدود 60 درصد پيچيده شده اند حال با اين اوصاف كشور ما نسبت به دهه آينده خواهد توانست خود را با سرعت پيشرفت تكنولوژي ها هماهنگ و انفجار اطلاعات را تحمل كند.

رييس دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه امير كبير همچنين گفت: تمامي كشورها بين 3 تا 9 درصد از توليد ناخالص ملي خود را در بخش فناوري اطلاعات، سرمايه گذاري كردند و اين در حالي است كه ايران حدود يك دهم درصد را صرف اين بخش كرده است.

وي افزود: عربستان حدود 1/3 درصد از توليد ناخالص ملي خود را در بخش فناوري اطلاعات سرمايه گذاري كرده است يعني حدود 30 برابر ايران، حال با توجه به اين موضوع كشور مي تواند جايگاه واقعي خود را بدست آورد كه اين نيازمند يك عزم گسترده و ملي در تمامي سطوح دارد.

وي همچنين فناوري اطلاعات را پيشگام توسعه دانست و افزود: اين بحث مي تواند در توسعه "مهارت نيروي انساني"، "ارتقاي سطح توانايي ها" ، "ذخاير اطلاعاتي" و "مديريت فناوري اطلاعات" دخالت داشته باشد.

سليمي اظهار داشت: اگر فناوري را اطلاعات بدانيم ، قطعا مديريت فناوري اطلاعات از اهميت خاصي برخوردار است كه متاسفانه دانشگاههاي فني كشور به دليل كم بها دادن به بحث مديريت ، از دانشگاههاي علوم انساني كشور عقب تر هستند كه دانشگاههاي فني جا دارد در بخش مديريت فناوري اطلاعات را راه اندازي كنند.

نخستين همايش "فناوري اطلاعات، دولت و دانشگاه" به همت دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير امروز در محل آمفي تئاتر اين دانشگاه كار خود را به مدت دوروز آغاز كرد.

وزارتخانه ها و IT ، سازمانها و IT ، مجلس و IT ، قوه قضاييه و IT ، نهادها و IT مهمترين محورهاي مورد بحث در اين همايش دو روزه هستند.

به گفته دست اندكران برگزاري اين همايش، تمامي وزارتخانه ها همراه با مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، نهاد رياست جمهوري، بانك مركزي، سازمان انرژي اتمي، سازمان صدا و سيما، سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان حفاظت محيط زيست از برگزاري همايش "فناوري اطلاعات، دولت و دانشگاه" حمايت كردند.

اين همايش علاوه بر برگزاري چند سخنراني ، در قالب چهار ميزگرد با عنوانهاي "تجارت الكترونيكي"، "بسترهاي لازم براي فناوري اطلاعات"، "آموزشهاي الكترونيكي ومجازي" و "مسايل حقوقي در فناوري اطلاعات" ، است.