ربوده شدن 100 كارمند وزارت صنايع عراق / درخواست تيم دفاع از صدام براي متوقف كردن جلسات دادگاه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع امنيتي عراق اعلام كرد:عناصرمسلح ناشناس بيش ازصد كارمند وزارت صنايع را به هنگام خارج شدن از محل كارشان در شهر التاجي ربودند .

اين منبع افزود: دستكم 50 فرد مسلح اتوبوس هاي حامل كارمندان وزارت صنايع عراق را درراه عزيمت به منازلشان توقيف كردند.

از سوي ديگر تيم دفاع ازديكتاتور سابق عراق خواستار تحقيق درمورد ترور يكي از وكلاي مدافع و توقف محاكمه صدام و هفت تن از همدستان جنايت كارش شد .

اين تيم دفاع پس از ترور يكي از اعضاي هيئت دفاع خواستار توقف محاكمه وي و هفت تن از همدستان جنايتكارش شد .

خميس العبيدي وكيل صدام امروز دربغداد ترور شد.همسر عبيدي گفت : 20 فرد مسلح با لباس شخصي صبح امروز به منازل ما ريختند و همسرم را با يك خودرو به محل نامعلومي منتقل كردند.

دولت روسيه امروز ازربايندگان چهار ديپلمات اين كشور در عراق خواست ازكشتن گروگان هاي نزد خود پرهيز كنند.

شوراي مشورتي مجاهدان به رهبري گروه تروريستي القاعده در عراق تهديد به ترور چهارديپلمات روسيه در گروه خود كرده است .

ميخائيل كامينين سخنگوي وزارت خارجه روسيه در بيانيه اي اعلام كرد: ديپلمات هاي روسيه نمايندگان ملت روسيه هستند و هرگز در مبارزه عليه اسلام گراها شركت نكردند .

خبر ديگر از عراق اينكه اتحاديه عرب امروز نگراني خود را از برخي گزارشها مبني بر ناچارشدن هزاران عراقي به ترك منازلشان در زير فشار اعمال خشونت آميز و تهديدها ابراز نگراني كرد .

اتحاديه عرب با صدور بيانيه اي اعلام كرد : اين اتحاديه از دولت عراق و رهبران و فرماندهان و شيوخ عشاير و مرجعيت ديني و شخصيت هاي كارآمد مي خواهد اين روند را متوقف سازد .

در اين بيانيه اتحاديه عرب خواستار تلاشهاي فوري براي بازگرداندن تمام مهاجران به كشورشان و منازلشانو نيز حمايت از آنها شده است و از كشورهاي عضو و انجمن هاي غير دولتي خواسته كمك ها انسان دوستانه خود را در اختيار مهاجران عراقي قراردهند .

سازمان ملل متحد در گزارشي كه پايان مه منتشر كرد اعلام داشت بيش از 85 هزار عراقي در زير فشاراعمال خشونت آميز و تهديدها مجبور به ترك منازلشان درعراق شدند.