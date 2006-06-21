به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آلمان، برانكو ايوانكوويچ ضمن بيان اين مطلب افزود: جا دارد قبل از هر چيز به تماشاگران ايران تبريك بگويم كه نود دقيقه به پيروزي ايران اعتقاد داشتند و به تشويق تيم ملي پرداختند.

برانكو ادامه داد: بازيكنان ما در ديدار برابر آنگولا جان و بدنشان را براي پيروزي فدا كردند و موقعيت هاي بيشتري نسبت به حريف داشتند اما نتوانستند از اين موقعيتها استفاده كنند. ما در اين بازي شايسته پيروزي بوديم اما نتوانستيم به آن دست پيدا كنيم.

برانكو در مورد دليل حذف ايران از جام جهاني گفت : من فكر مي كنم كه مسائل خورد و كوچكي ما را از رسيدن به دور دوم محروم كرد ، درحالي كه مي توانستيم در ديدار برابر مكزيك با يك مساوي اين شانس را داشته باشيم كه با پيروزي در بازي امروزبه مرحله بعد صعود كنيم اما درفوتبال هيچ چيز قابل پيش بيني نيست و شما براي رسيدن به موفقيت تنها به يك قدم كوچك نيازداريد كه رسيدن به آن قدم خيلي سخت است.

برانكو در مورد تعويض نكردن علي كريمي گفت : من از كريمي خواستم كه بيايد بازي كند اما وي درخواست مرا رد كرد.

برانكو ايوانكوويچ در مورد ادامه همكاري اش با تيم ملي فوتبال ايران گفت : قرارداد من در اول ماه ژولاي به پايان مي رسد و فكر مي كنم زمان رفتن فرا رسيده است و بايد درجايي ديگر به مبارزاتم ادامه دهم.

برانكو در مورد بازي كردن علي دايي در ديدار برابر آنگولا گفت : دايي در نيمه اول بازي با مكزيك فوتبال خوبي را به نمايش گذاشت و برخلاف بازي با آنگولا نيزعملكرد قابل قبولي داشت اما در طول 90 دقيقه ازناحيه پا احساس درد مي كرد ضمن اينكه روي توپهاي هوايي تسلط خوبي داشت.