افزايش سرمايه بيمه هاي دولتي در دستور كار مجمع فوق العاده بيمه مركزي قرار گرفت

معاون نظارت بيمه مركزي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در كنار چهار شركت بيمه خصوصي كارآفرين، پارسيان، رازي و توسعه ، دو شركت بيمه خصوصي ملت و سينا نيز در دو ماه آينده فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.

نصرالله طهماسبي آشتياني افزود: از 9 گروه متقاضي تاسيس شركت بيمه خصوصي در كشور تا كنون چهار شركت تاسيس، دو شركت نيز به زودي تاسيس خواهد شد كه به نظر مي رسد سه شركت باقي مانده باقي مانده براي ورود به صنعت بيمه محافظه كار بوده و در انتظار نتيجه فعاليت شركت هاي بيمه تاسيس شده هستند تا پس از بررسي بيشتر، اقدامات خود را پيگيري كنند.

وي افزود علاوه بر اين 9 گروه شركت بيمه خصوصي ، سه گروه ديگر نيز طي چند ماه گذشته تقاضاي تاسيس شركت بيمه خصوصي را به بيمه مركزي ارسال كرده اند كه در دست بررسي است.

وي افزود: شركت بيمه ايران نيز تقاضاي تاسيس شركت بيمه مستقل اتكايي در منطقه آزاد كيش را به بيمه مركزي ارسال كرده است.

طهماسبي گفت: با افزايش ظرفيت بيمه اتكايي در داخل كشور ، نياز كشور به خريد پوشش بيمه اي از بيمه گران خارجي نيز كاهش مي يابد و با توجه به مشكلاتي كه سال هاي اخير در زمينه خريد پوشش هاي بيمه اي اتكايي در خارج از كشور بوجود آمده تاسيس شركت هاي بيمه اتكايي جديد مي تواند به توسعه فعاليت هاي بيمه اي در كشور منجر شود.

وي با اشاره به افزايش خطر پذيري در كشور با توجه به يكسان شدن نرخ ارز گفت: با توجه به محاسبه ارزش خطر پذيري طرح هاي توليدي و صنعتي بر اساس برابري نرخ دلار و ريال به ميزان هشت هزار ريال ، اين ارزش افزايش يافته است به طوريكه هر ساله بايد مبالغ بيشتري بابت خريد پوشش هاي بيمه اتكايي به شركت هاي بيمه خارجي پرداخت شود.

وي افزود: چنانچه بتوان از طريق افزايش سرمايه شركت هاي بيمه اعم از مستقيم يا اتكايي و بيمه مركزي ايران، ظرفيت خطر پذيري در شركت هاي بيمه را افزايش داد، وابستگي بازار بيمه كشور به خارج نيز كاهش خواهد يافت كه اين مهم گامي در راستاي حفظ منافع ملي و توسعه بازار بيمه كشور محسوب مي شود.

وي، با افزايش سرمايه بيمه مركزي و شركت هاي بيمه دولتي مي توان علاوه بر نگهداري سهم بيشتري از خطر پذيري ، شرايط پذيرش خطر پذيري ساير شركت ها نيز فراهم مي شود.

طهماسبي با اشاره به موافقت بيمه مركزي ايران با افزايش سرمايه شركت سهامي بيمه ايران به ميزان حداقل 10 برابر سرمايه فعلي اين شركت گفت: افزايش سرمايه بيمه مركزي ايران و ساير شركت هاي بيمه دولتي براي افزايش پذيرش خطر پذيري در دستور كار مجمع عمومي فوق العاده بيمه مركزي ايران قرار گرفته است.

