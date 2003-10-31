مجوز تاسيس چهار طرح سرمايه گذاري خارجي صادر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اجراي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي ، مجوز تاسيس چهار مورد سرمايه گذاري خارجي در قالب چهار طرح توليدي در كشور صادر شد.

طرح سرمايه گذاري براي توليد ژلاتين كه طرف سرمايه گذار خارجي آن شركت " ترانس ژل ايند استرليزلميتد" مقيم هندوستان بود و در استان خراسان اجرا خواهد شد.

ظرفيت كامل اين طرح توليد سالانه يك هزار و 250 تن ژلاتين و چهار هزار تن دي فسفات پتاسيم به عنوان يكي از محصولات جانبي است. روش سرمايه گذاري اين طرح سرمايه گذاري مستقيم خارجي 750 هزار دلار به صورت آورده نقدي است. كه با اجراي آن علاوه بر ايجاد يكصد فرصت شغلي، صادرات سالانه 325 تن ژلاتين مازاد بر مصرف داخلي به خارج را سبب مي شود.

از ديگر مجوز ها مي توان به دو مجوز سرمايه گذاري براي طرح هاي توليد شمش فولاد و يك مجوز براي توليد كاشي سراميك (گرانيت) اشاره كرد. در طرح توليد شمش فولاد متقاضي تبعه كشور هندوستان بوده و طرف ايراني نيز شركت فجرنگاريزد است. ظرفيت توليد اين طرح سالانه 19 هزار تن شمش فولاد است. اين طرح به صورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي بوده كه ثبت مشاركت خارجي آن 49 درصد و اشتغال زايي اين طرح نيز 45 شغل پيش بيني شده است.

بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، در طرح دوم توليد شمش فولاد كه متقاضي آن نيز تبعه كشور هندوستان است، توليد سالانه 21 هزار تن شمش فولاد پيش بيني شده است. نسبت مشاركت خارجي در اين طرح 50 درصد و ميزان سرمايه گذاري خارجي 727 هزار و 500 دلار خواهد بود. تركيب آورده خارجي نيز به صورت نقد، ماشين آلات و تجهيزات است . پيش بيني مي شود با ايجاد اين طرح يك صد شغل بوجود آيد و 20 درصد از توليد سالانه آن نيز صادر شود.

از ديگر مجوز هاي صادره مي توان به طرح توليد كاشي سراميك كف اشاره كرد كه متقاضي آن شركت راك سراميكس مقيم امارات متحده عربي - دبي بوده و محل سرمايه گذاري استان اصفهان است. نسبت مشاركت خارجي در اين طرح 100 درصد و روش سرمايه گذاري نيز مستقيم خارجي است. ميزان سرمايه گذاري 27 ميليون دلار است كه پيش بيني مي شود با اين سرمايه گذاري تعداد 200 فرصت شغلي ايجاد شود. در آغاز بهره برداري اين طرح 30 درصد و در سال هاي بعد 100درصد توليدات به خارج صادر خواهد شد.

