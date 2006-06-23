حضرت فاطمه(س) و برخورداري فوق العاده از ايمان و تقوا

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آفرينش فاطمه، يعنى مى‏ توان احساسات و انعطاف زنانه را با شعور و درايت حماسى پيوند زد، مى‏توان از محيط خانه منشأ تحولات اجتماعى و تاريخى شد، مى ‏توان در محراب عبادت با ملك همنوا گرديد و از آنجا، پاى به مسجد گذاشت و بلاغت را در ادبيات سياسى و فرهنگى به اوج رساند، مى ‏توان اوج اقتدار زنانه را در خضوع به همسر، پرورش فرزند، خانه‏ دارى هدفمند، توجه به علم و معرفت، حركت ‏هاى تبليغى و ترويجى، رفتار عفيفانه و پرآزرم، حمايت از جهاد و جهادگران و حضور مؤثر در مهم‏ ترين عرصه‏ هاى حيات سياسى و اجتماعى، تعريف كرد و عمر كوتاه زندگى مادى را تا هميشه تاريخ جاودانه ساخت.

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امروزه بازشناسى شخصيت فاطمه(س) از آنجهت اهميت دارد كه ادعا مى‏كنيم جبران تحقير تاريخى زن و نمايش توانمندى و ارزشمندى وى، در سلوك مردانه و به خود بستن صفات مذكر نيست و بايد اوج اقتدار زن را در بازبينى «هويت زنانه» جست.

سخن و عمل حضرت زهرا(س) به همراه كتاب و سنت، سرمايه گران‏ سنگى است كه مى‏توان براساس آن به نگاهى يكپارچه از وحى دست يافت و در كنار آن با ملاحظه ظرفيت‏هاى اجتماعى و تاريخى، الگويى جامع از شخصيت زن در عصر حاضر تدوين كرد. با چنين نگاهى است كه مى‏توان معيارى براى تحليل و آسيب‏شناسى ارائه داد و برنامه عمل ملى زنان درنظام اسلامى را تدوين كرد.

حضرت فاطمه و سياست برخورد با حوادث

اگر سياسيت را به معنى نوع برخورد و روابط متقابل بين مردم و هيئت زمامدار به حساب آوريم همه انسانها بايد افرادى سياستمدار باشند و در اين رابطه جنسيت مطرح نيست. فاطمه (س) دختر پيامبر سزاوارترين افراد براى مشاركت سياسى و حضور در صحنه سياست است .

او زندگى سياسى و آشنائى با الفباى آن را از همان دوران خردسالى و از سنين 5 - 6 سالگى آغاز كرد. زيرا او همواره به همراه پدر و حاضر و شريك در درگيرى‏هاى پدر با مردم نابكار بود و دوران سخت قبل از هجرت را با همه دشوارى‏ها و مصائب آن گذراند.

آن روز كه ازدواج و زندگى مشترك خود را آغاز كرد بازهم در جريان زندگى اجتماعى همگام با على (ع) به پيش مى‏رفت و سنگر به سنگر با او همراهى مى‏كرد. پس از وفات پيامبر(ص) فصلى جديد از زندگى را آغاز كرد كه در آن براى تحكيم پايه‏هاى انقلاب حتى دست به احقاق حق و مبارزه گشود و در جريان سياسى عظيمى حضور يافت كه در آن براساس توطئه‏اى، على(ع) آن رادمرد جهان بشريت در حاشيه صحنه سياسي قرار گرفته بود .



فاطمه (س) كارى به اين نداشت كه پدرش رسول خدا (ص) سرگرم انجام مهمترين وظايف و مسئوليت‏هاى خويش است و يا شوهرش پيشواى راستين امت و مردى مجاهد و جنگجوست. خود را زنى مسلمان مى‏دانست كه بايد به وظايف خويش آشنا بوده و تكليف و وظيفه شرعي را شخصاً عمل كند. بدين خاطر در روزهاى آتش و خون و شكنجه پس از وفات پيامبر و در روزهائى كه سياست روز، آتش زدن به در خانه و بيعت خواهى از روى زور و اعمال قدرت بود، قد علم كرد تا تكليف دينى و سياسى خود را نيكو به انجام رساند



مشى سياسى او

مشى سياسى فاطمه (س) مشى آگاهانه، توأم با بينش و بصيرت، انديشيده و حساب شده، انتخابى و گزينش شده و مبتنى برايمان و عقيده است، هدف آن سعادت انسانها و نجات از بردگى‏ها و ذلت‏ها، و تضمين و فراهم آوردن مبادى ارزش‏هاى معقول در جامعه است. او مى‏ خواهد جامعه‏اى بسازد كه در آن انسانها زندگى كرده و تسليم نباشند .

او در اين سياست كه الهى است راست و با استقامت به پيش مى‏رود و در آن باكى از كتك خوردن و بدن خود را به رنج افكندن ندارد. او درس جرأت وشهامت را از پدر خود گرفته و در مكتب و خانه على (ع) و در سايه همگامى با او آن را تقويت نموده است.



براى او هدف الهى مهم است و در دفاع از هدف بايد ايستاد. ما در تاريخ اسلام و حتى بشريت زنى را سراغ نداريم كه در راه هدف الهى و آينده‏نگر خود تا بدين ميزان به پيش رفته باشد.



مشى احتجاج



فاطمه (س) در مشى و روش خود گاهى از شيوه احتجاج استفاده مى ‏كند و از اصحاب و انصار رسول خدا (ص) نظر خواهى مى‏كند و با آنها از در روشنگري و اعلام نظر وارد مى‏شود. همين كه فاطمه (س) در مسجد مى‏ايستد و خطبه ‏اى مى‏خواند و به آيات قرآن درباره حقانيت خود استفاده مى‏كند خود احتجاج است .

در اين راستا او در غصب حكومت و خلافت على (ع) به احتجاج مى ‏نشيند كه مگر شما حاضر نبوده ‏ايد كه رسول خدا (ص) در غدير خم چه گفت و چه كرد؟ اينك چرا ساكت و آرام نشسته ‏ايد؟

در احتجاجات او در مواردى از شهود نظر مى‏خواست، سلمان، اباذر، مقداد و عمار را به عنوان شاهد حقانيت خود اعلام مى‏كرد و آنها نمى ‏توانستند به اين عده نسبت كذب دهند.

دشمن نقشه ‏اى سياسى براى رياست خود طرح كرد اما احتجاجات فاطمه (س) و مشى و روش او در سياست، پايه‏هاى وجودى آنها را مى‏لرزاند .



مشى توبيخ



گاهى فاطمه (س) در روش سياسى خود افرادى را كه مطلع از قضايا بوده و اينك دم فرو بسته ‏اند را به محاكمه مى‏ كشيد، آنان را مورد ملامت و توبيخ خود قرار مى‏داد. مى‏پرسيد مگر شماها در فلان قضيه حضور نداشته و مطلع نيستيد؟ اينك چرا دم فرو بسته ‏ايد .

در بستر بيمارى خود در برابر جمعى از زنان مهاجر و انصار درباره غصب حق على (ع) آنها را سرزنش و آينده را برايشان پيش بينى كرد تا خبر آن را براى همسران خود بازگويند: " شما را چه مى‏شود، بخدا قسم بذرى را كشته‏ايد كه ميوه آن تلخ است، شاخه‏اى را كاشته‏ايد كه از آن خون خواهد باريد و روزى رسد كه در آن بيهوده كاران زيان ببينند ..



مشى بى اعتنائى



فاطمه (س) در مشى سياسى خود گاهى روش بى‏ را در پيش مى‏گيرد. او دختر پيامبر است، درباره شخصيت و مقام او سخنهاست و مردم بارها و بارها از رسول خدا (ص) درباره او سخنها شنيده‏اند و اينكه اگر فاطمه (س) كسى را مورد اعتنا قرار ندهد شخصيت آن فرد به زير سؤال خواهد رفت .

وقايعى كه در ايام پس از وفات رسول الله پديد آمد، همهمه‏ها و سرو صداهائى را كه درزمينه انتخاب خليفه به راه انداخته و بازار تبليغاتى خود را گرم و داغ كرده بودنددر فاطمه (س) اثر نداشت، بلكه نسبت به آنها بدگمان‏تر و بدبين‏تر شد و سر و صداها را به هيچ و پوچ مى‏انگاشت و اين به اعتنايي در ديده دشمنان بسيار سنگين بود .



سياست پس از مرگ

فاطمه (س) آن زن سياستمدارى است كه حتى از پيكر و مرگ خود ابزارى سياسى ساخت. دستگاه خلافت حتى از مرگ فاطمه (س) وحشت داشت و اين وحشت او بى مورد نبود. آنها مى ‏ترسيدند فاطمه (س) موضعى اتخاذ كند كه بر رسوائى آنها بيفزايد و پيش بينى آنها درست از كار در آمد. اينكه فاطمه (س) خطاب به حضرت علي(ع) وصيت كرد" مرا شب غسل بده، شب كفن و دفن كن، شب بر جناه‏ام نماز بگذار و احدى را خبر مكن،" خود سياستى عظيم است و نفرت عظيم او را به دستگاه حاكم وقت نشان مى‏دهد و اين است كه طاغوت را مى ‏لرزاند .

بويژه كه فاطمه (س) سفارش كرده بود، مگذار آنها كه بر من ستم راندند و حق مرا گرفتند بر من نماز گذارند كه آنها دشمن خدا و رسولند. و اصرار او كه قبرش مخفى بماند خود بيان اين خواسته است كه نشانه‏اى از مظلوميت ابدى او در جامعه باقى باشد. او مى‏خواست دشمنان دوست نما معرفى گردند، ابهام‏ها از بعضى اذهان دير فهم زدوده شوند و دريابند كه فاطمه (س) چگونه مى‏انديشيد



نتيجه مبارزه حضرت زهرا



حاصل مبارزات حضرت زهرا(س) پايه‏گذارى و تحكيم روح مقاومت در امت بود و مردم را واداشت كه در طريق عدالتخواهى حركتى رو به جلو داشته باشند . اگر بخواهيم براى كار و تلاش فاطمه (س) ليستى تهيه كنيم خواهيم گفت كه حاصل آن بسيار عظيم و پردامنه بود ازجمله پايه‏گذارى تفكر صحيح در جامعه، پيروز ساختن حق و علنى كردن آن بگونه‏اى كه همگان ازآن آگاه شوند، رسوا كردن غاصبان، اعلان مظلوميت خاندان پيامبر، اثبات عدم لياقت آنها كه مدعى خلافت وجانشينى پيامبربودند، پاشيدن بذر نهضتى كه بعدها بارور شد و گشودن دفترى كه تا روز قيامت همچنان مفتوح و نشان قدر ناشناسى بازماندگان رسول (ص) است .

صدمات وارده



فاطمه (س) بر اثر اين مبارزه ها صدمه ها خورد، از نظر روانى به علت مرگ پدر متألم بود و ناسپاسى اصحاب و بازماندگان اين تألم را شديدتر كرد او در اثبات مقاصدش تا آنجا به پيش رفت كه حتى جان خود را به خطر انداخت. فرزند خود را كه در رحم بود ازدست داد، به دشوارى زندگى افتادو حتى كار بجائى رسيد كه نفس كشيدن او با درد همراه بود زندگي كرد .

فاطمه‌ زهرا(س)؛ قله‌ بشريت

فاطمه‌ ‌زهرا(س‌) در قله‌ بشريت‌ قرار دارد و كسي‌ از او بالاتر نيست‌ و مي‌بينيم‌ كه‌ آن‌ بزرگوار به ‌عنوان‌ يك‌ بانوي‌ مسلمان‌، اين‌ فرصت‌ و قدرت‌ را يافت‌ كه‌ خود‌ را به‌ اين‌ اوج‌ برساند.



پس‌، فرقي‌ بين‌ زن‌ و مرد نيست‌ و بخصوص‌ شايد از همين‌ جهت‌ است‌ كه‌ خداي‌ متعال‌ در قرآن‌ كريم‌، آن‌ وقتي‌ كه‌ در مورد‌ نمونه‌ انسانهاي‌ خوب‌ و نمونه‌ انسانهاي‌ بد مثال‌ مي ‌زند، مثال‌ را در هر دو مورد از زن‌ انتخاب‌ مي‌كند. يك‌ مورد زن‌ فرعون‌ و در مورد ديگر، همسر نوح‌ و لوط را مثال‌ مي‌زند .



شخصيت فاطمه‌ زهرا(س) شخصيتي ممتاز و برجسته

شخصيت‌ زهراي‌ اطهر، در ابعاد سياسي‌ و اجتماعي‌ و جهادي‌، شخصيت‌ ممتاز و برجسته‌ اي‌ است؛ به‌ طوري‌ كه‌ همه‌ زنان‌ مبارز و انقلابي‌ و برجسته‌ و سياسي‌ عالم‌ مي‌توانند از زندگي‌ كوتاه‌ و پرمغز او درس‌ بگيرند.

زني‌ كه‌ در بيت‌ انقلاب‌ متولد شد و تمام‌ دوران‌ كودكي‌ را در آغوش‌ پدري‌ گذراند كه‌ مشغول يك‌ مبارزه‌ عظيم‌ جهاني‌ فراموش‌ نشدني‌ بود. آن‌ خانمي‌ كه‌ در دوران‌ كودكي‌، سختيهاي‌ مبارزه‌ دوران‌ مكه‌ را چشيد، به‌ شعب‌ ابي‌طالب‌ برده‌ شد، گرسنگي‌ و سختي‌ و رعب‌ و انواع‌ شدتهاي‌ دوران‌ مبارزه‌ مكه‌ را لمس‌ و بعد كه‌ به‌ مدينه‌ هجرت‌ كرد، همسر مردي‌ شد كه‌ تمام‌ زندگي‌ اش جهاد في ‌سبيل ‌الله‌ بود و در تمام‌ قريب‌ به‌ يازده‌ سال‌ زندگي‌ مشترك‌ فاطمه‌ زهرا و اميرالمؤمنين‌(ع)، هيچ‌ سالي‌، بلكه‌ هيچ‌ نيم‌ سالي‌ نگذشت‌ كه‌ اين‌ شوهر، كمر به‌ جهاد في ‌سبيل ‌الله‌ نبسته‌ و به‌ ميدان‌ جنگ‌ نرفته‌ باشد و اين‌ زن‌ بزرگ‌ و فداكار، همسري‌ شايسته‌ يك‌ مرد مجاهد و يك‌ سرباز و سردار دائمي‌ ميدان‌ جنگ‌ را نكرده‌ باشد .

زندگي‌ فاطمه‌ ‌زهرا(س‌)، اگر چه‌ كوتاه‌ بود و حدود بيست‌ سال‌ بيشتر طول‌ نكشيد، اما اين‌ زندگي‌، از جهت‌ جهاد، مبارزه‌ ، تلاش‌، كار انقلابي‌، صبر انقلابي‌، درس‌، فراگيري‌ و آموزش، سخنراني‌ و دفاع‌ از نبوت‌ و امامت‌ و نظام‌ اسلامي‌، درياي‌ پهناوري‌ از تلاش‌ و مبارزه‌ و كار و در نهايت‌ هم‌ شهادت‌ است‌.



مقام معنوي فاطمه‌ زهرا(س)، بالاتر از مقام جهادي، انقلابي و اجتماعي او

مقام‌ معنوي‌ اين‌ بزرگوار، نسبت‌ به‌ مقام‌ جهادي‌، انقلابي‌ و اجتماعي‌ او به‌ مراتب‌ بالاتر است‌. فاطمه‌‌ زهرا(س‌) به‌ ظاهر، يك‌ بشر و يك‌ زن‌، آن‌ هم‌ زني‌ جوان‌ است؛ اما در معنا، يك‌ حقيقت‌ عظيم‌ و يك‌ نور درخشان‌ الهي‌ و يك‌ بنده‌ صالح‌ و يك‌ انسان‌ ممتاز و برگزيده‌ است‌.

فاطمه‌ زهرا(س) روح مجرد و خلاصه نبوت و ولايت

درباره‌ فاطمه‌ زهرا (س)هرچه بگوئيم، كم گفته ‏ايم و به حقيقت نمى‏دانيم كه چه بايد بگوئيم و چه بايد بينديشيم. به قدرى ابعاد وجود اين انسيه حوراء، اين روح مجرد و اين خلاصه نبوت و ولايت براى ما پهناور و بى ‏پايان و درك ناشدنى است كه متحير مى‏مانيم. همزمانى و هم‏ عصرى از عواملى است كه مانع از شناخت درست شخصيتها مى‏شود.

ستارگان درخشان عالم بشريت اغلب در زمان حيات خود به‏ وسيله هم‏ عصرانشان شناخته نشده‏اند؛ مگر عده كمى از برجستگان كه انبيا و اوليا باشند؛ آن هم به ‏وسيله عده معدودى. اما فاطمه‌ زهرا (س) چنان است كه در زمان خود، نه فقط پدر و همسر و فرزندان و شيعيان خاص، بلكه حتى كسانى كه شايد رابطه صميمانه و گرمى هم با ايشان نداشتند، زبان به مدح آن بزرگوار گشودند.

اگر به كتابهايى كه درباره فاطمه‌ زهرا(س) به‏ وسيله محدثين اهل سنت نوشته شده است، نگاه كنيم، روايات بسيارى را مى‏بينيم كه از زبان پيغمبر( ص) در ستايش صديقهي طاهره صادر شده است و يا رفتار پيغمبر با آن بزرگوار را نقل مى‏ كنند .

ام ابيها؛ تسلي ‌بخش پيغمبر(ص)

تا قبل از ازدواج كه دختركى بود، با آن پدر به اين عظمت كارى كرد كه كنيه‏اش را ام ابيها ( مادر پدر) گذاشتند. در آن زمان، پيامبر رحمت و نور، پديد آورنده دنياى نو و رهبر و فرمانده عظيم آن انقلاب جهانى - انقلابى كه بايد تا ابد بماند - در حال برافراشتن پرچم اسلام بود. بى ‏خود كه نمى‏گو يند ام ‏ابيها! ناميدن آن حضرت به اين كنيه، به دليل خدمت و كار و مجاهدت و تلاش اوست.

آن حضرت چه در دوران مكه، چه در دوران شعب ‏ابي‌ طالب - با آن‏ همه سختيها كه داشت - و چه آن هنگام كه مادرش خديجه از دنيا رفت و پيغمبر را تنها گذاشت، در كنار و غمخوار پدر بود. دل پيغمبر در مدت كوتاهى با دو حادثه وفات خديجه و وفات ابي‌طالب شكست. فاطمه زهرا (س) در آن روزها قد برافراشت و با دستهاى كوچك خود غبار محنت را از چهره پيغمبر زدود.

چرخ عظيم تاريخ اسلام بر دوش فاطمه زهرا(س)

زندگى فاطمه زهرا (س) به خاطر عظمت و شگفتيهاى فراوانى كه در آن است، شبيه اسطوره‏هاى تاريخ است. حقيقتاً چشم ما نمى‏تواند مقامات معنوى آن بزرگوار را ببيند . ما نمى‏توانيم آن قامت رسا و آن عظمت را حتى در چشم كوته‏ بين ذهن خود تصوير كنيم؛ بنابراين همان چيزى كه چشمان سطحى‏نگر ما مى‏بيند، خيلى باعظمت است.



يعنى آن زندگى كوتاه چه در دوران كودكى، چه در دوران نوجوانى و چه در دوران تأهل و ازدواج و خانه ‏دارى اين ‏قدر پرمغز است! مگر هر كسى مى ‏تواند همسر اميرالمؤمنين باشد؟ عظمت على آن‏گونه است كه كوه هاى عظيم را در مقابل خود آب مى‏ كند.



نَفس همسرى اميرالمؤمنين، يك نشانه بزرگ عظمت است، اين و ديگر فعاليتها و ويژگيهاي اخلاقي و رفتاري حضرت فاطمه زهرا(س) را فردي نمونه، شايسته، ويژه و خاص كرده است كه اقدامات وي در دوران كوتاه زندگي وي، از او الگويي ارزشمند براي زنان تاريخ ساخته است .