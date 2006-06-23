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۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۳

نشريه "تحقيقات و پژوهشهاي قرآني" منتشر شد

نشريه "تحقيقات و پژوهشهاي قرآني" منتشر شد

نشريه "تحقيقات و پژوهشهاي قرآني" به منظور اهتمام به اعجاز قرآن و ارائه تحقيقات جديد در مورد اين كتاب آسماني، در عربستان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از محيط، در اين نشريه موضوعاتي چون: تحقيق و پژوهشهاي علمي در زمينه اعجاز علمي قرآن، تحقيق خطوط قرآني و مسائل ترجمه معاني قرآن كريم  طرح و از سوي متخصصان تحقيقات قرآني و استادان دانشگاهها مورد بررسي قرار مي گيرند .

شماره اول اين نشريه بررسي چند مسئله را در خود جاي داده است، شروط و ضوابط قرائت قرآن، مقدمه تفسير و تلاشهاي معاصرين در ترجمه معاني قرآن كريم از جمله موضوعات اين نشريه است .

اين نشريه بخش انگليسي نيز دارد كه به بررسي ديدگاههاي مسيحيت درباره قرآن كريم و همچنين بهره و استفاده شرق شناسان از قرآن در كتابهاي خود مي پردازد.

کد مطلب 343154

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