راه اندازي اولين دفتر انجمن جهاني معلولان در ايران / طرح مداخله قبل از زايمان در كشور اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، كاظم نظم ده در جمع خبرنگاران با اشاره به اقداماتي كه در كشور فرانسه براي حمايت از معلولان انجام مي شود ، افزود: انجمن غير دولتي SPF بزرگترين انجمن غير دولتي است كه بيش از يك ميليون عضو دارد و در تمامي فعاليت هاي خيريه و حمايت از معلولان مشاركت مي كند.

وي خاطر نشان كرد: فرانسه تجربيات موفقي در مورد خدمت رساني به تمامي گروه هاي آسيب پذير و هدف خود داشته و همچنين در امر ساماندهي معلولان و پيشگيري از معلوليت نيز طرحها و برنامه هاي خوبي ارائه كرده است.

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي در مورد بازديد از مراكز مختلف توانبخشي اين كشور تاكيد كرد: به دعوت انجمن بين المللي معلولان (HI) از چندين مراكز فرانسه بازديد و متوجه شديم كه آنها افراد بسيار قانع و كم توقعي در بحث خدمت رساني به معلولان هستند ، به همين دليل توانسته اند خدمات مناسبي ارائه دهند و همچنين از مديريت قوي نيز در اين زمينه برخوردارند.

نظم ده افزود: يكي از انجمن هاي غير دولتي در اين كشور توانسته با 9 نفر عضو 45 هزار معلول را تحت پوشش قرار داده و خدمات ارائه دهد و همچنين در مورد بيماران رواني مزمن نيز اقدامات مناسبي انجام شده است.

وي گفت: ايران مي تواند از تجربيات فرانسه در زمينه رسيدگي و خدمات دهي به افراد آسيب ديده و معلول استفاده كند.

نظام ده به طرح مداخله قبل از زايمان كه در فرانسه انجام مي شود ، اشاره و تصريح كرد: در اين طرح به منظور جلوگيري از تولد كودكان معلول و بيمار ، با استفاده از متخصصان مختلف ، روي مادران باردار كار مي شود و در نهايت طرح مداخله قبل از زايمان به نوعي از بروز معلوليت ها پيشگيري مي كند.

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي تاكيد كرد: قرار است طرح مداخله قبل از زايمان در ايران نيز اجرايي شود.

نظم ده گفت: ظرف دو هفته آينده نمايندگان انجمن جهاني معلولان به ايران سفر مي كنند و اقدامات و مذاكرات لازم براي راه اندازي دفتر مركزي اين انجمن در كشور صورت مي گيرد.