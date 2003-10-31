ميراث فرهنگي دركشور ايران ، از جايگاه شايسته اي برخوردار نيست

جلال جلالي زاده ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر" با بيان اين مطلب افزود: اين بي توجهي و بي تفاوتي به جايگاه وهمچنين قدرو ارزش ميراث فرهنگي ، بيشتر به نحوه عملكرد مسئولان و فعاليت هايي بوده كه براي رساندن ميراث فرهنگي به جايگاه واقعي مي بايست انجام مي شده ، اما مسئولان امر از كنار آنها بي تفاوت گذشته اند.

وي يادآورشد : ميراث فرهنگي هر كشور ، نقش بسيار ارزنده اي در نشان دادن روشن كردن پيشينه تاريخي و تمدن ايران زمين در خارج از كشور دارد .

جلالي زاده، با اشاره به نقش سواد و مطالعه در ارتقاء دانش و بينش عموم در مورد جايگاه و ارزش ميراث فرهنگي در هر كشور ، اظهار داشت : متأسفانه در سالهاي گذشته ، ميزان بي سوادي در بين اقشار مختلف ايران زياد بود و كمتركسي ، در مورد اهميت و جايگاه ميراث فرهنگي و تاريخي كشور ، اطلاعات دقيق و روشني دارند .

وي تصريح كرد : به دليل همين عدم آگاهي فردي و اجتماعي است كه بسياري از مردم در شرايطي خاص ، حفاري هاي غير مجاز انجام داده و آثارواشياي تاريخي را به غارت برده و حتي در سياري از موارد، با ناجونمردي ، ميراث فرهنگي و ارزشمند را از كشور خارج كرده، در بازارهاي خارجي به فروش مي رسانند .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با يادآوري اينكه روند بي توجهي مسئولان تا چند سال پيش نيز ادامه داشت ، گفت : امروز مشكلات اين بخش از فرهنگ كشور تعديل شده است اما همچنان مشكلاتي چون عدم تأمين اعتبار لازم براي حفظ ميراث فرهنگي كشور، عدم توجه به معرفي ارزش و جايگاه ميراث فرهنگي وعدم كار فرهنگي در زمينه آشنا كردن اقشار مختلف مردم باميراث گذشتگان ، همچنان باقي است كه هر يك از آنها ، به تنهايي ، در بسياري موارد ، خسارات جبران ناپذيري را بدنبال دارند.

جلالي زاده افزود : بنظر بنده ، جدا از عدم اهتمام و توجه مسئولان، به ميراث فرهنگي كشور، نا آشنايي عامه مردم، با ارزش تاريخي و باستاني آنها و همچنين وجود افراد سود جو و فرصت طلب، كه هدفي جز بر آوردن خواستهاي مادي خود ندارند ، ميراث فرهنگي ايران را دچار خسارت و آسيب كلي كرده كه با تأسف هر روز شاهد گسترش آن هستيم .

وي در ادامه گفت و گو تصريح كرد : فرهنگ سازي براي جامعه بسيار ضروري و سازنده است كه بايد از سنين پائين و از مدارس آغاز شده و مسئولان آموزشي ، آينده سازان كشور را از همين سنين ، با ارزش هاي انكار ناپذير آثار تاريخي و گذشته خود كه شناسنامه هويت ملي ما است، آشنا كنند ، تا كشور ايران از اين پس ، هرگز شاهد غارت آثار تاريخي نباشد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره طي مراحل ادغام سازمان ميراث فرهنگي كشور با سازمان ايرانگردي - جهانگردي ، تأكيد كرد : لازم است پس از ادغام ، با قاطعيت ، درايت و همچنين با عنايت ويژه ، از سوي همه مسئولان در قواي مقننه ، مجريه و قضائيه ، بستر مناسب و مهمي ، براي حفظ و نگهداري ميراث فرهنگي و استفاده بهينه از امكانات، به منظور جذب گردشگر ، معرفي هر چه بهتر ارزشهاي ايراني به ديگران و همچنين توسعه اقتصادي كشور، فراهم شود .



