مردم صداقت احمدي نژاد را درك كردند/ حماسه سوم تير محصول غفلت اصلاح طلبان از توده مردم بود

صادق اشك تلخ در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص دلايل پيروزي دكتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري در سوم تير 84 ، گفت: نخستين دليل پيروزي احمدي نژاد اين بود كه از موضع تكليف گرايانه وارد صحنه شد و نيت او رضاي خدا و خدمت به خلق خدا بود.

عضو شوراي مركزي انصار حزب الله با تاكيد بر اينكه مردم، صداقت احمدي نژاد را درك كردند و اعتماد كردند، ادامه داد: "صداقت" مساله اي بود كه به شدت در جامعه مورد غفلت بود و احمدي نژاد اين صداقت و سادگي را به مردم عرضه كرد.

وي تاكيد كرد:"غفلت از توده هاي مردم " و عدم توجه به مطالبات واقعي جامعه، دو نقطه ضعف اصلاح طلبان بود و احمدي نژاد با توجه به همين دونكته ، و با توجه به توده هاي مردم و مطالبات واقعي مردم توانست پيروز ميدان انتخابات رياست جمهوري شود.

اشك تلخ در مورد رويكرد اصولگرايان نسبت به دولت نهم گفت: مقطع فعلي يك مقطع بي نظير براي اصولگرايان است و همه بايد دولت را ياري كنند و با دولت هماهنگ شوند، امروز مهمترين اصل براي اصولگرايان بايد ياري كردن دولت با همه وجود باشد.