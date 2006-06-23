به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين فيلم مضموني پليسي و حادثه اي دارد و از يكي از آثار سال 2001 سينماي روسيه به شمار مي رود كه براي پخش از تلويزيون در مدت زمان 90 دقيقه آماده مي شود.



"رنجرهاي منطقه اتمي" داستان يك نگهبان را روايت مي كند كه از سوي شركت خود براي مراقبت از يك منطقه نظامي درون جنگلي پهناور و سرسبز اعزام مي شود. اين نگهبان از اهميت جايي كه براي مراقبت آن گماشته شده و اينكه در منطقه مورد نظر فعاليت هاي اتمي انجام مي شود، آگاهي چنداني ندارد و در روزهاي نخست محل ماموريت خود با تحركاتي مواجه مي شود كه آن را به مركز فرماندهي گزارش مي كند، اما بي تفاوتي آنها و وخيم تر شدن اوضاع شرايطي را فراهم مي آورد كه نگهبان با اين حوادث درگير شود و ...



فيلم سينمايي "رنجرهاي منطقه اتمي" با حضور سعيد مظفري، ولي الله مومني، سودابه آقاجانيان، سيامك اطلسي، تورج نصر، معصومه ثابتي، جواد بازياران، عباس نباتي و خليل آذر به عنوان صداپيشگان فيلم به فارسي برگردانده مي شود.