موسيقي مقام و سمفوني خلقت

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين شماره مي خوانيم :« با محرمان خلوت انس »،« نخستين جشنواره پژوهشي موسيقي محلي زنان نواحي ايران از ديدگاه موسيقيدانان و هنرمندان» ، «مادر ، اولين نفس ، اولين صدا »، سمفوني خلقت ، راه معراج ، بلبل مگر به ساز همايون نوا كند ( گفتگو با استاد همايون خرم ) ، نور و غبار ( درباره اثري ناياب و بازيافته از استاد بزرگ آواز ايران : سيد حسين طاهر زاده به مناسبت چهل و هشتمين سالمرگ او ) ، عاشيق هاي مشهور ، درآمدي بر آموزش اثر بخش موسيقي اصيل ايراني ، موسيقي سنتي ايران و آموزش ، بدرود اي جنگ ايران زمين ( به ياد استاد امانوئل ايران زمين ) ، گوته و موسيقي ، سمفوني پاته تيك ، فرهنگ ودين ، به طرف شرق ( سبك شناسي مجموعه آثار و عقايد عليرضا مشايخي ) ، قصه ها و غصه هاي دنياي موسيقي ، ارزش هاي بومي بودن ، زمستان است و بي برگي بيا اي باد نوروزم ، نقش مستنسخ و اهميت دقت مصحح و ناشر در رسايل موسيقي چيست ؟ ، رسميت بخشيدن و مسئوليت پذيرفتن و..

به گزارش روابط عمومي انتشارات ومطبوعات سوره در اين شماره گزارشهاي خبري زير ديده مي شود : « جلال ذوالفنون : دو ماه است كه براي مجوز كنسرت دوندگي مي كنم» ، «هيچ موسيقي داني در بنياد رودكي حضور ندارد »، «وزارت ارشاد ازهنرمندان دفاع نمي كند » ، « حسن بنيانيان : نظام آموزشي ما فلج است » ، « پشنگ كامكار : اجراي همه شيوه ها ضروري بود » ، « جشنواره سنتور زنان » ، «اي كاش استاد پايور در جمع ما بود » ، مجيد كياني : موسيقي سنتي ركود ندارد ، باهنرمندان شاهرودي و...