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۹ آبان ۱۳۸۲، ۹:۳۱

صبح يكشنبه برگزار مي شود

نشست نقد و بررسي فيلم " نغمه" در خبرگزاري " مهر "

نشست مطبوعاتي فيلم سينمايي " نغمه " آخرين ساخته ابوالقاسم طالبي روز يكشنبه 11 آبان ماه با حضور كارگردان و عوامل فيلم در تالار اجتماعات خبرگزاري " مهر " برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" بازيگران ، فيلمبردار ، تهيه كننده و تدوينگر فيلم ميهمانان اين نشست خواهند بود . گروه سينمايي خبرگزاري " مهر " ازنويسندگان و منتقدان عرصه مطبوعات و رسانه هاي ارتباط جمعي براي حضور در نخستين نشست مطبوعاتي فيلم نغمه دعوت مي كند .
ساعت آغاز اين برنامه 11صبح خواهد بود. علاقه مندان مي توانند براي شركت در اين نشست به نشاني: خيابان استاد نجات اللهي، كوچه بيمه، موسسه تهران تايمز، طبقه پنجم مراجعه نمايند.


کد مطلب 34321

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