نشست نقد و بررسي فيلم " نغمه" در خبرگزاري " مهر "

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" بازيگران ، فيلمبردار ، تهيه كننده و تدوينگر فيلم ميهمانان اين نشست خواهند بود . گروه سينمايي خبرگزاري " مهر " ازنويسندگان و منتقدان عرصه مطبوعات و رسانه هاي ارتباط جمعي براي حضور در نخستين نشست مطبوعاتي فيلم نغمه دعوت مي كند .

ساعت آغاز اين برنامه 11صبح خواهد بود. علاقه مندان مي توانند براي شركت در اين نشست به نشاني: خيابان استاد نجات اللهي، كوچه بيمه، موسسه تهران تايمز، طبقه پنجم مراجعه نمايند.







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