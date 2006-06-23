مريم معترف، عضو هيأت مؤسس I.T.I ايران و يكي از تدوينگران اساسنامه آن، به خبرنگار "مهر" گفت: "ما اساسنامه I.T.I ايران را بر اساس اساسنامه جهاني نوشتيم. طبق اين اساسنامه، I.T.I هيچ كشوري نمي تواند دولتي باشد و نماينده آن نيز نمي تواند از ميان افرادي كه سمت دولتي دارند، انتخاب شود."



وي ادامه داد: "حالا اگر دوستان اسناد و مداركي دال بر رد حرف ما دارند، ارائه كنند شايد واقعا ما اشتباه مي كنيم! مگر اين كه الان هم مانند سال هاي گذشته كه افرادي با امضاء خود مدير اسبق اداره كل هنرهاي نمايشي ايران را به عنوان نماينده I.T.I ايران معرفي كرده بودند، اتفاق افتاده باشد."



اين عضو هيأت مؤسس I.T.I با تأكيد بر اينكه "هم ما و هم هيأت مديره كنوني I.T.I با وجود اختلاف نظرها معتقديم I.T.I ايران بايد به صورت انتخابي شكل بگيرد"، در مورد راه حل مشكل I.T.I ايران توضيح داد: "بايد به طور شفاف مشخص شود واقعا نمايندگان اين I.T.I چه كساني هستند، آيا نماينده دولتي براي I.T.I ايران قانوني است يا نه؟"



وي علت بلاتكليفي I.T.I ايران را در چند سال گذشته سكوت نماينده يونسكو در ايران دانست و گفت: "ايشان بايد اين موضوع را بررسي كند."