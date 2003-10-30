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۸ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۴۶

پيش بيني وضع هواي كشور تا 24 ساعت آينده

پيش بيني وضع هواي كشور تا 24 ساعت آينده

سازمان هواشناسي آسمان استان تهران را صاف تا كمي ابري در مناطق شرق استان نيمه ابري همراه با بارش باران و وزش باد پيش بيني كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزررا نيمه ابري تا ابري گاهي با بارش باران و وزش باد پيش مي كند ، آسمان استانهاي اردبيل ، آذربايجان شرقي و غربي و زنجان قسمتي ابري  كه با وزش باد و احتمال بارش پراكنده باران همراه خواهد بود،   آسمان تهران نيز  صاف تا قسمتي ابري و در مناطق شرق استان نيمه ابري همراه با بارش باران و رگبار كه به تدريج با كاهش باران با  وزش باد همراه خواهد بود .

 به گزارش اين سازمان آسمان مناطق شمالي استانهاي خراسان و سمنان نيمه ابري تا ابري همراه با بارش باران و در ارتفاعات شرقي البرز با بارش برف و وزش باد پيش بيني مي شود .

 همچنين آسمان سواحل جنوبي كشور و جزاير كيش ، قشم ، سيري و ابوموسي صاف تا قسمتي ابري با وزش باد و مه رقيق صبحگاهي پيش بيني مي شود اين سازمان   آسمان ساير نقاط كشوررا صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي كند .

 بر اساس گزارش سازمان هواشناسي پيش بيني مي شود دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعت به 24 درجه سانتيگراد بالاي صفر برسد .

کد مطلب 34343

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