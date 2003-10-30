پيش بيني وضع هواي كشور تا 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزررا نيمه ابري تا ابري گاهي با بارش باران و وزش باد پيش مي كند ، آسمان استانهاي اردبيل ، آذربايجان شرقي و غربي و زنجان قسمتي ابري كه با وزش باد و احتمال بارش پراكنده باران همراه خواهد بود، آسمان تهران نيز صاف تا قسمتي ابري و در مناطق شرق استان نيمه ابري همراه با بارش باران و رگبار كه به تدريج با كاهش باران با وزش باد همراه خواهد بود .

به گزارش اين سازمان آسمان مناطق شمالي استانهاي خراسان و سمنان نيمه ابري تا ابري همراه با بارش باران و در ارتفاعات شرقي البرز با بارش برف و وزش باد پيش بيني مي شود .

همچنين آسمان سواحل جنوبي كشور و جزاير كيش ، قشم ، سيري و ابوموسي صاف تا قسمتي ابري با وزش باد و مه رقيق صبحگاهي پيش بيني مي شود اين سازمان آسمان ساير نقاط كشوررا صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي كند .

بر اساس گزارش سازمان هواشناسي پيش بيني مي شود دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعت به 24 درجه سانتيگراد بالاي صفر برسد .

