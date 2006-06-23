بزرگترين درس سوم تير توجه دادن گروههاي سياسي به مطالبات واقعي مردم بود / اصلاح طلبان بيش از پيش به وحدت فكر كنند

عبدالواحد موسوي لاري در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، درخصوص علت پيروزي احمدي نژاد در انتخابات سوم تير 84 ، را تفرقه در جناح رقيب خواند و اظهارداشت: كانديداهاي رقيب احمدي نژاد متفرق شده بودند و از طرفي برخي جريانات سياسي نيز در سراسر كشور به طور سازماندهي شده به احمدي نژاد كمك كردند .

وزير سابق كشور، افزود: البته بايد گفت شعارهايي كه احمدي نژاد مطرح مي كرد، نيز موجب اقبال مردم به او شد كه اغلب مرتبط با معيشت و رفاه مردم بود ، هرچند ساير كانديداها نيز اين شعارها را در برنامه هاي خود داشتند.

اين عضوشوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز، كنار گذاشتن اختلافات را بزرگترين درس عبرت براي ساير گروههاي سياسي خواند و گفت: در جريان انتخابات نهم رياست جمهوري هم جريان اصولگرا و هم جريان محافظه كار به معناي تشكلهاي اصيل و ريشه دار، شكست خوردند. اصولگرايان سنتي با اينكه آنها همه پشت سر لاريجاني بودند اما لاريجاني در نهايت با راي بسيار پايين از دور خارج شد. در جريان اصلاح طلب هم با وجود سه، چهار كانديدايي كه داشتند، شكست خوردند.

موسوي لاري گفت: بنابراين به نظر مي رسد مهمترين درس انتخابات سوم تير آن بود كه جريانات سياسي به رفع اختلافات توجه كنند و انسجام بيشتري داشته باشند.

اين فعال سياسي ادامه داد: يكي ديگر از موضوعات مهم مرتبط با انتخابات سوم تير، مطالبات و نيازهاي واقعي مردم بود، كه گروههاي سياسي بايد به آنها توجه ويژه داشته باشند.

وزير كشور دولت خاتمي، در بيان رويكرد اصلاح طلبان در آينده، نگاه محوري اين جريان را به دوري از تفرقه متوجه ساخت و اظهار داشت : تفكر اصلاح طلبي در متن جامعه ما زنده و پويا است و مردم ما گرايشات اصلاح طلبانه دارند و به همين دليل، جريان اصلاح طلب بايد بيش از پيش به وحدت و انسجام توجه كند و از هرگونه تفرقه دوري گزيند.

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز خاطر نشان كرد: آنچه در سوم تير 84 ، شكست خورد، تفكر و شعار اصولگرايان بود كه از جانب مردم مهر تاييد نگرفت، همانطور كه رفتار اصلاح طلبان از سوي مردم تاييد نشد، و شكست خورد.

وي تصريح كرد: هم تفكر اصلاح طلب و هم اصولگرا بايد در برداشت خود از مسائل جامعه تجديد نظر كنند و اصلاح طلبان نيز در رفتار خود بازنگري داشته باشند.