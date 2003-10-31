" شيكركاپور " به سرزمين مادري اش بازمي گردد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي اين كارگردان هند ي كه فيلمهاي هاليوودي " اليزابت " و"چهارپر" را دركارنامه هنري اش دارد براي ساخت فيلم كودكانه " منترا "به هندوستان بازمي گردد.

كارگرداني اين اثربرعهده "ويشال بارادواج" ديگرفيلمسازمطرح باليوود است كه امسال با ساخت نسخه جديد فيلم "مك بث" تحت عنوان "مقبول"، تحسين منتقدان جشنواره فيلم مراكش را برانگيخت.

"كاپور" ماه پيش درپي ملاقات با اين كارگردان درجشنواره هنري مذكوربه وي پيشنهاد ساخت اين پروژه را ارائه داد.

داستان اين اثردرروياي دوران كودكي "كاپور" ريشه دارد وشرح حال پسري است كه به نيروي جادويي دست مي يابد وفرامي گيرد كه چگونه بايد با تاثيرات مثبت ومنفي اين نيرو كناربيايد.

اين كارگردان با ساخت فيلم "ملكه راهزنان" درسال 1994 به شهرت جهاني دست يافت ودرنيمه دهه 1990 به هاليوود رفت.

"منترا" شاهد رويكرد مجدد وي به توليدآثارهندي است.ازجمله پروژه هاي آينده اين كارگردان مي توان به فيلمي اشاره كرد كه براساس زندگي"نلسون ماندلا" جلوي دوربين مي رود .

اين اثركه "گامي بلند به سوي آزادي " نام دارد ازحضور" دنزل واشنگتن" درنقش اصلي سود مي جويد.