نمايندگان سازمان سنجش در تمامي حوزه هاي امتحاني استقرار مي يابند

دكتر حسين توكلي و محمدي اقدم معاونان سازمان سنجش در خبرگزاري مهر

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "حسين توكلي" - معاون اجرايي سازمان سنجش روز گذشته در نشستي با حضور رئيس و معاونين سازمان سنجش در خبرگزاري "مهر" با اشاره به حضور نمايندگان سازمان سنجش در تمامي حوزه هاي امتحاني افزود: سازمان سنجش به تمامي حوزه هاي اصلي برگزاري مانند دانشگاهي و دبيرستان ها دو نماينده مربوط به سئوالات و يك نماينده مربوط به كارت جلسه اعزام مي كند.

وي اضافه كرد: در حوزه هايي مانند دانشكده ها كه زير مجموعه هستند نيز نمايندگاني از سوي نمايندگان مستقيم سازمان سنجش مستقر مي شوند.

حسين توكلي گفت: داوطباني كه سال هاي گذشته در دوره هاي شبانه، غيرانتفاعي و پيام نور رشته هاي نيمه متمركز قبول شده اند و در اين رشته ها ادامه تحصيل نداده اند امسال مي توانند مجدد در اين رشته ها شركت كنند.

به گزارش مهر، در نشستي كه روز گذشته در خبرگزاري مهر برگزار شد، رئيس سازمان سنجش و معاونان وي به سوالات داوطلبان كه از طريق تماس تلفني يا پست الكترونيكي به خبرگزاري مهر ارسال شده بود پاسخ گفتند و در پايان از بخش هاي مختلف خبرگزاري مهر بازديد كردند.

رئيس و معاونان سازمان سنجش در خبرگزاري مهر

گفتگوي مشروح مهر با معاون اجرايي سازمان سنجش در روزهاي آتي منتشر مي شود.