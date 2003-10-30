قذافي: طرابلس و قاهره ازاتحاديه عرب كناره گيري خواهند كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره ، "حسني مبارك" رييس جمهوري مصر و" معمر قذافي" رئيس جمهور ليبي در ديدار با يكديگر در طرابلس درباره مسائل مهم منطقه اي و بين المللي گفتگو كردند.

بنابراين گزارش، دراين ديدار مبارك و قذافي درخصوص كناره گيري ليبي از اتحاديه عرب و طرح طرابلس و قاهره براي فعال كردن اين اتحاديه مذاكره كردند.

معمر قذافي رهبر ليبي پس از اين ديدار در كنفرانس مطبوعاتي به خبرنگاران گفت : در مذاكراتمان با رييس جمهوري مصر به اين توافق رسيديم كه ليبي ايده خود را درباره ابزار ومكانيزم لازم براي فعال كردن اتحاديه عرب ارائه دهد و پيش ازاينكه تصميم به كناره گيري از اتحاديه عرب بگيرد اين ايده در نشست سران اتحاديه عرب مطرح مي شود .

وي افزود : اگر ازاين ايده در اتحاديه عرب استفاده نشد طرابلس و قاهره ازاتحاديه كناره گيري خواهند كرد .

گفتني است سرهنگ معمر قذافي مدتي است كه تهديد به كناره گيري از اتحاديه عرب كرده است زيرا اعتقاد دارد اين اتحاديه توانايي لازم براي پيشبرد امور و حل مسائل خاورميانه را ندارد .

دوماه پيش قذافي اجلاس وزيران امور خارجه اتحاديه عرب كه در قاهره گشايش يافت تحريم كرده بود و مقامات عربستان درواكنش به اين تصميم طرابلس، معمر قذافي رهبر ليبي را به تلاش براي تضعيف همبستگي اعراب متهم كردند.