  1. هنر
  2. تئاتر
۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۶

مجيدي و قاليباف سينماگران بم را تجهيز كردند

مجيدي و قاليباف سينماگران بم را تجهيز كردند

مجيد مجيدي با همكاري شهردار تهران دكتر محمدباقر قاليباف، سينماگران جوان بم را به دوربين و امكانات تدوين و صدابرداري تجهيز كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجيدي ضمن قدرداني از پيشكسوتان سينماي ايران كه در برگزاري كلاس هاي آموزشي اين جوانان با او همكاري دارند، اعلام كرد: "دست ياري همه هنرمندان كشور را براي همدلي با هنرمندان نقاط محروم مي فشاريم."

كلاس هاي آموزشي ذكرشده از اول شهريورماه سال جاري با حضور اساتيدي چون بزرگمهر رفيعا، محمدرضا اصلاني، همايون امامي، پرويز پرستويي، رضا درستكار، محمدرضا دلياك و مرتضي پورصمدي در شهر بم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 343485

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها