مجيدي و قاليباف سينماگران بم را تجهيز كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجيدي ضمن قدرداني از پيشكسوتان سينماي ايران كه در برگزاري كلاس هاي آموزشي اين جوانان با او همكاري دارند، اعلام كرد: "دست ياري همه هنرمندان كشور را براي همدلي با هنرمندان نقاط محروم مي فشاريم."



كلاس هاي آموزشي ذكرشده از اول شهريورماه سال جاري با حضور اساتيدي چون بزرگمهر رفيعا، محمدرضا اصلاني، همايون امامي، پرويز پرستويي، رضا درستكار، محمدرضا دلياك و مرتضي پورصمدي در شهر بم برگزار خواهد شد.