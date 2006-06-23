مقدمات مذاكرات واقعي فراهم شده است / سند چشم اندز 20 ساله ظرفيت الگو شدن براي جهان سوم و كشورهاي اسلامي را دارد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني در خطبه‌ دوم نماز جمعه‌ اين هفته تهران به مسأله‌ پرونده‌ هسته‌ اي ايران اشاره كرد و گفت: خوشبختانه چند هفته ‌اي است كه در اين زمينه آرامشي حاكم است و مقدماتي براي مذاكرات واقعي فراهم شده است.

وي اظهار داشت: البته علائمي به چشم مي‌ خورد كه گويي با اقدام نسنجيده مي ‌خواهند اين فضاي خوب را به هم بزنند ولي ما تأكيد داريم كه راه درست همين است و بايد از طريق مذاكره و اعتماد سازي دو طرف مسأله را حل كرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه در حال حاضر فضا براي مذاكره واقعي آماده است و اميدواريم با مديريت شايسته اين مسأله هرچه زودتر به نتيجه‌ نهايي برسد، گفت: اين پرونده، پرونده‌ سخت و حساسي است و كشورهاي دنيا و خود ايران نگران اين مسأله هستند.

وي تصريح كرد: در حال حاضر اثبات شد كه مي ‌توان اين گره را با دست باز كرد و نيازي نيست كه آن را تحويل دندانها بدهيم.

خطيب جمعه تهران در بخش ديگري از سخنان خود مواد مخدر را بلاي واقعي براي دنيا و به ويژه ايران عنوان كرد و گفت: هميشه در دنيا مواد مخدر بوده اما هيچ وقت به شكل امروزي نبوده است.

آيت الله هاشمي رفسنجاني خطر مواد مخدر صنعتي را از مواد مخدرسنتي بيشتر دانست و گفت: اين مواد مخدر به طور آسان و فراوان و ارزان در دسترس است و اين خطري است كه دنيا را تهديد مي ‌كند و دست استعمار را در آن مي ‌بينيم.

امام ‌جمعه موقت تهران افزود: يكي از شعارهاي آمريكا دراشغال افغانستان جلوگيري از توليد مواد مخدر بود اما ضد اين عمل شده و توليد ترياك چند برابر شده و كارگاههاي هروئين در گوشه و كنارافغانستان كارمي كنند و باندهاي قاچاق بعد سياسي پيدا كرده ‌اند.

وي با اشاره به اينكه سران اكثر باندهاي بزرگ قاچاقچي تحت حمايت كشورهاي استعماري هستند، گفت: آمريكايي ‌ها كه زماني تصميم گرفتند جنگل ‌هاي ويتنام را از بين ببرند با مواد شيميايي با اين جنگل‌ ها چه كردند؟ اما امروز در افغانستان نمي ‌توانند مزارع ترياك را پيدا كنند و از بين ببرند؟

آيت الله هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: اگر بخواهند مي ‌توانند قاچاقچيان را به راحتي پيدا كنند.

خطيب جمعه تهران با بيان اينكه بايد دست به دست هم دهيم و كار بزرگي در مبارزه با مواد مخدر انجام دهيم، تاكيد كرد: قانون مبارزه با مواد مخدر قانون ضعيفي نيست، سياست ‌هاي كلي نظام هم در اين زمينه نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال نوشتن است اما اين مبارزه نياز به همكاري‌ هاي كامل امنيتي و انتظامي دارد.

وي تاكيد كرد: بايد با كمك دولت و مجلس و دستگاه انتظامي و اطلاعاتي و تريبون‌ هاي ارشادي براي رفع اين خطر خانمان برانداز اقدام كرد.

خطيب جمعه تهران در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به استقرار دولت عراق، گفت: با دولت مستقر در عراق راه براي كار بهتر و سازندگي عراق فراهم شده و سازندگي بايد در دستور كار اين كشور قرار گيرد. ما نيز هر نوع كمك را براي سازندگي به اين كشور خواهيم كرد.

به گزارش "مهر" هاشمي رفسنجاني ادامه داد : در فلسطين بعد از انتخابات به جاي بهتر شدن وضع، شرارت‌ هاي اسرائيلي ‌ها بيشتر شده است، قطع كمك ‌هاي غربي ‌ها و برخي كشورهاي اسلامي به فلسطين، فاجعه آفرين شده كه بايد وجدان بشريت را متوجه اين فاجعه كرد.

وي همچنين در خطبه دوم، به سالروز هفتم تير و شهادت دكتر بهشتي و يارانش اشاره كرد و با اشاره به خدمات و تلاشهاي شهيد بهشتي در قوه‌ قضائيه و شوراي انقلاب، اظهارداشت: ايشان همراه با آيت ‌الله موسوي اردبيلي در شوراي انقلاب در بخش قضايي فعاليت مي ‌كردند و بسياري از تصميمات در اين حوزه مرهون تلاشهاي اين دو بزرگوار است.

آيت الله هاشمي رفسنجاني افزود: در گذشته روند فعاليتهاي قوه‌ قضائيه ما عرفي بود البته زماني سعي شد كه مطابق با قوانين مدني كه به اسلام نزديكتر است رفتار شود؛ ولي به طور كلي عرفي بود و شهيد بهشتي و اطرافيانش با تلاش و كوشش اين سيستم عرفي را متحول كرده و به سيستم اسلامي تبديل كردند.

وي گفت: دشمن بعد از اين كه در طول انقلاب نتوانست به اهداف شوم خود برسد سعي كرد كه بزرگان انقلاب را از صحنه حذف كند و در اين راستا برنامه ‌ريزي كرد كه يكي از آنها ترور نيروهاي انقلاب بود البته متأسفانه برخي از اين افراد در بين ما نيز حضور داشتند چراكه در طول انقلاب جزء نيروهاي مبارز شدند و عده‌ اي‌ شان نيز بعدا پيوستند و در تحقق اين توطئه دشمنان خارجي نيز به آنها كمك كردند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: واقعا ما با شهادت شهيد بهشتي كه يك امت بود دچار مشكلاتي شديم اما بر خلاف انتظار دشمنان مردم ما با روحيه ‌اي كه داشتند و همچنين رهبريت امام فرزانه ما توانستيم از اين مشكلات عبور كرده و امام به مانند يك لنگر نيرومند كشتي انقلاب را در اقيانوس متلاطم آرام كرد و اجازه نداد كه امواج، انقلاب را متلاطم كنند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در خطبه نخست نماز جمعه اين هفته تهران نيز به تشريح ابعاد مختلف سند چشم انداز بيست ساله كشور پرداخت و 14 ويژگي مهم سند چشم انداز بيست ساله كشور، اهداف كلان سند، كاركرد عملي ، ارزيابي كمي و الزامات اجرايي اين سند را تشريح كرد.

وي نخستين ويژگي اين سند را نشات گرفتن آن از نيازهاي جامعه، كشور و تاريخ ايران دانست و گفت : اتكا به امكانات خودي ديگر ويژگي اين سند است به گونه اي كه نيل به اهداف سند با توجه به امكانات كشور امكان پذير خواهد بود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم سند بر اساس آرمانهاي ديني را ديگر ويژگي سند چشم انداز بيست ساله خواند و تصريح كرد اين سند جامع، تحول گرا و آينده نگر است و در آن به همه بخشها توجه و بر ضرورت تغيير وضع موجود تاكيد شده است.

امام جمعه موقت تهران، الهام بخش و اميد آفرين بودن را از ديگر ويژگي هاي اين سند برشمرد و گفت سند چشم انداز بيست ساله ، هم براي داخل و براي همه كشورهاي جهان سوم درخور توجه است زيرا با واقع گرايي تنظيم شده است.

وي اين سند را ناظر بر ضرورتها و اولويتها دانست و افزود اين موضوع ويژگي ديگر اين سند است كه تهديدهاي غيرقابل پيش بيني و قابل پيش بيني در ان ديده شده است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام برطرف كردن ضعفها و تهديدها در سياست خارجي و رفتار داخلي و مسائل جاري كشور از جمله مواد مخدر را از ديگر ويژگيهاي سند چشم انداز بيست ساله خواند.

هاشمي رفسنجاني متكي بودن بر مشاركت عمومي و عزم ملي را يكي از اركان اين سند خواند و گفت اين موضوع تاثير معجزه آسايي در توسعه و پيشرفت كشور خواهد گذاشت و بايد مجريان براي موفقيت به اين موضوع اهتمام ويژه اي داشته باشند.

وي شاخص پذير بودن را ديگر ويژگي سند چشم انداز بيست ساله كشور دانست و تصريح كرد اين سند به گونه اي تنظيم شده است كه در هر مقطع مي توان پيشرفتها را بررسي و براي ترميم نقاط ضعف اقدام كرد

امام جمعه موقت تهران سند چشم انداز بيست ساله را عامل شكوفايي استعدادهاي كشور دانست و گفت اگر استعدادها شكوفا شود اهداف در نظر گرفته شده محقق خواهد شد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام محور بودن وفاق ملي را در اين سند ويژگي ديگر آن توصيف كرد و افزود چون اين سند در عالي ترين سطح كشور تصويب شده است مي تواند عامل موثري در وفاق ملي براي دستيابي به اهداف تعيين شده باشد

خطيب جمعه تهران ظرفيت الگو شدن براي جهان اسلام را از ويژگيهاي ديگر سند چشم انداز بيست ساله كشور خواند و گفت از آنجا كه اين سند با محور اسلام و مشاركت عمومي كه اصل پذيرفته شده دنياست تنظيم شده است، الگوي خوبي براي جهان به ويژه كشورهاي اسلامي خواهد بود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام توازن منطقه اي را ديگر ويژگي سند چشم انداز بيست ساله كشور خواند.

هاشمي رفسنجاني محور بودن اين سند را در تنظيم برنامه هاي كشور از ديگر مزاياي اين سند برشمرد و گفت دولتها و دستگاههاي تدوين كننده برنامه مي توانند با معيار قرار دادن اين سند، راحت تر روند پيشرفت كشور را بررسي و براي آينده كشور برنامه ريزي كنند.