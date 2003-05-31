در فضاي آكنده از ارعاب و تهديد ، گفت وگو با آمريكا معنا ندارد

وزيرامور خارجه ايران با موفقيت آميز خواندن سي امين اجلاس وزيران خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي ابراز اميدواري كرد كشورهاي عضو تمام توان خود را براي اجراي مصوبات اين دوره از اجلاس بكار برند.

كمال خرازي كه در پايان اين اجلاس در جريان كنفرانس مطبوعاتي با خبرنگاران سخن مي گفت ، از تصويب 176 قطعنامه در جريان برگزاري اجلاس وزيران خارجه كنفرانس اسلامي خبر داد.

وي قطعنامه 18 و 19 را از جمله قطعنامه هاي قابل توجه عنوان كرد. به گفته وي قطعنامه 18 درباره امنيت كشورهاي اسلامي است كه دراين قطعنامه ، امينت هر كشور عضو سازمان مورد نگراني و توجه همه كشورهاي عضو سازمان قرار گرفته و گفته شده كه امنيت كشورهاي اسلامي بايد از طريق همبستگي و انسجام همه اعضا تامين شود و دخالت بيگانگان درامور داخلي اين كشورها محكوم شده است .

در قطعنامه 19 هر گونه تحميل يك جانبه عليه ايران و ساير كشورها رد و با اين كشورها اعلام همبستگي شده است .

در قطعنامه شماره 1 كه به پيشنهاد ايران ارائه شده هر گونه ربط دادن بين اسلام و تروريسم در برخي رسانه هاي غربي محكوم شده و از كشورهاي اسلامي خواسته شده است با برنامه ها و راهكارهاي مناسب با آن مقابله كنند.

رييس سي امين اجلاس وزراي امور خارجه كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي ، به قطعنامه جديد كنفرانس اسلامي كه در حوزه خلع سلاح تدوين شده اشاره كرد و گفت: هر گونه توسل به يكجانبه گرايي توسط برخي اعضاي جامعه بين الملل مورد سرزنش قرارگرفته و كشورهاي عضو بر ضرورت تعهد كشورهاي دارنده سلاح هسته اي در خودداري از حمله ياتهديد به حمله عليه ديگر كشورها تاكيد كردند .

دراين اجلاس محور اساسي بر روي افزايش كارايي سازمان و بر لزوم ايفاي نقش بيشتر كنفرانس اسلامي در تحولات بين المللي و نمايندگي امت اسلامي در معادلات جهاني تاكيد شد.

وي با بيان اينكه در مورد فلسطين 8 قطعنامه صادر شد ابراز اميدواري كرد كه اين اجلاس باعث همكاري بيشتر و وحدت كشورهاي اسلامي شود .

خرازي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته مي شود علت شركت نكردن وزراي امور خارجه عربستان ، كويت ، امارات و قطر فشارهاي آمريكا بوده ، اظهار داشت : اين چهار كشور مستقلند و من اطلاعي از اينكه تحت فشار آمريكا به ايران نيامدند ، ندارم ، شايد به خاطر برنامه هاي همزمان نتوانستند شركت كنند.

خبرنگاري از خرازي پرسيد چرا كنفرانس اسلامي براي مقابله با تهديدهاي خارجي و دفاع از كشورهاي عضو مورد تهديد يا حمله اقدام به تشكيل اتحاديه نظامي مانند ناتو نمي كند، گفت : كنفرانس اسلامي ساختار نظامي ندارد وصرفا يك سازمان سياسي و براي نشان دادن وحدت امت اسلامي ايجاد شده است و در حال حاضر هيچ برنامه اي براي ايجاد اتحاديه نظامي وجود ندارد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار تلويزيون كويت كه از درخواست روسيه از آمريكا براي مشاركت در نيروگاه هسته اي بوشهر سوال كرده بود ، گفت : نه تنها روسيه بلكه تمام كشورهاي داراي امكانات هسته اي مي توانند در مناقصه هاي هسته اي ما شركت كنند .

خرازي در پاسخ به سوال خبرنگاري خارجي كه از جلسات مقامات كاخ سفيد درباره ايران پرسيده بود ، گفت : بايد ديد آيا اين جلسات در راستاي حل مشكلات است يا مشكل آفريني .

خرازي افزود: ما زماني آماده مذاكره با آمريكا هستيم كه واشنگتن اقدامات مناسب را صورت داده و حسن نيت خود را نشان دهد و از دخالت در امور داخلي ايران دست بر دارد تا اميدوار شويم كه آيا آمريكا آماده چنين گفت وگويي هست يا نه .

وي در پاسخ به اين سوال كه كنفرانس تا چه حدي مي تواند مانع از حملات بيگانگان به كشورهاي اسلامي شود، گفت : كنفرانس اسلامي تنها در حد بيان مواضع و نشان دادن همبستگي اسلامي درباره چالشهاي پيش روي جهان اسلام فعاليت مي كند.

خرازي گفت : ايجاد تشكل نظامي در جهان اسلام شرايط خاص خود را مي طلبد و بسادگي ايجاد تشكلهاي سياسي نيست و اين در حال حاضر در دستور كار كنفرانس قرار ندارد وا هنوز در زمينه يك بازار اسلامي مشترك گامي برداشته نشده است .

وي گفت : مشكل همه دنيا اين است كه با روند يكچانبه گرايي آمريكا روبروهستند و مخالفت با اقدامات يكجانبه گرايانه آمريكا نه تنها از سوي كنفرانس اسلامي صورت مي كيرد بلكه حتي اروپاييان و متحدان نزديك اين كشور از اين روند نگرانند .

وزيرامور خارجه ايران در پاسخ به سوالي در مورد اخباري مبني بر احتمال معاوضه سران سازمان منافقين و اعضاي سازمان القاعده كه توسط ايران دستگير شده اند گفت اينها مسايلي است كه در مطبوعات منتشر شده و اشكالي هم ندارد اما بايد گفت زماني اين مساله معنا دارد كه اصولا آمريكا آمادگي عمل كردن و جدي بودن در مبارزه با تروريسم را دارا باشد . مادامي كه آمريكا از تروريسم حمايت مي كند و در مبارزه با تروريسم جدي نيست و صداقت ندارد هيچ مذاكره اي با آمريكا به نفع مانيست .

بنابر اين در درجه اول بايد آمريكا در مبارزه با تروريسم معيار دوگانه نداشته و با هر شكل تروريسم مبارزه كند متاسفانه اين فلسفه بر ادبيات آمريكا حاكم است كه هرچه مخالف اين كشور باشد ، تروريسم است و همه بايد با آن مبارزه كنند اما اگر تروريسم عليه كشوري غير از آمريكا باشد ، واشنگتن نه تنها اقدامي براي مقابله با آن نمي كند بلكه حتي از آن تروريسم دفاع مي كند.

خبرنگاري از خرازي د رمورد علت امضا نكردن پروتكل الحاقي آژانس انرژي هسته اي از سوي ايران پرسيد كه وي پاسخ داد:چنانچه همه تحريمها و فشارها و محدوديتها عليه ايران برداشته شود و فناوري هسته اي براي استفاده صلح آميز در اختيار ايران قرار گيرد ايران پروتكل الحاقي را امضا مي كند.

پروتكل الحاقي بازرسي از مكانهاي اعلام نشده و نيز بازرسي هاي بدون اعلام قبلي را براي آژانس بين المللي انرژي مجاز خواهد شمرد اين پروتكل را تاكنون 96 كشور امضا كرده اند.

خرازي گفت : اگر ما اين پروتكل را امضا كنيم افكار عمومي ايران حق دارند بپرسند كه چرا با وجود تحريمهاي زياد بايد معاهده جديدي امضا شود .

وي تاكيد كرد: شفافيت در مناسبات بايد دوسويه باشد نه اينكه يك طرف شفاف باشد ولي طرف ديگر غير شفاف عمل كند.

خرازي در پاسخ به سوال خبرنگار آمريكايي در مورد دخالت ايران در امور داخلي عراق از طريق عراقي هاي مقيم ايران كه به كشورشان برگشته اند، اظهار داشت : آمريكا براي پنهان كردن شكست ها و ناكامي هاي خود درعراق به دنبال بهانه مي گردد و اين حرفهاي بي پايه و اساس را در مورد ايران مطرح مي كند.

در مورد عراقي هاي ساكن ايران كه به عراق برگشته اند هيچ كس مانع برگشتن آنها نيست ، برخي عراقي ها سازمانهاي رفاهي و آموزشي را ايجاد كرده اند كه ممكن است مقداري محبوبيت ايجاد كند تا آنهاعلاقمند به جامعه ايراني شوند ، بد نيست آمريكاييها بدانند كه ايران به آنها كمك كرده است و هيچ دليلي ندارد كه ما درباره موضوعات اجتماعي عراق بي تفاوت باشيم .

وي با رد هرگونه دخالت ايران در امور داخلي عراق گفت : ايران از تصميم مردم عراق د رباره ايجاد كشور دمكراتيك حمايت مي كند .

خرازي با اشاره به ادعاهاي آمريكا در مورد دمكراسي گفت : اگر آمريكا در اين ادعا صادق است بايد از سازمان ملل بخواهد فورا زمينه برگزاري رفراندوم در عراق را براي تعيين حكومت اين كشور توسط مردم عراق ايجاد كند ، مطمئنا آمريكا با برگزاري رفراندوم در عراق مخالفت مي كند زيرا اين به زيان آنهاست .

وي افزود :آمريكا از اينكه كار به دست مردم عراق سپرده شود نگران است .

خبرنگاري درباره روابط مصر و ايران سوال كرد كه خرازي گفت : روابط تهران و قاهره نسبت به گذشته پيشرفت خوبي داشته است و مذاكرات براي حل مسايل ادامه دارد اما اين كار نياز به زمان دارد.

خرازي در پاسخ به سوال خبرنگار آذربايجاني در مورد نقش ايران در بحران آذربايجان و ارمنستان اظهار داشت : ايران با هر دو كشور رابطه خوبي دارد و قادر است ايفاي نقش كند و از گفت وگوهاي مستقيم بين رييس جمهوران دو كشور استقبال مي كند .