آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين آزمون دانش آموزان واجد شرايط به 110 سئوال چهار گزينه اي در دو بخش دروس عمومي مشتمل بر ادبيات فارسي ، تعليمات ديني ، عربي ، علوم اجتماعي و زبان انگليسي و دروس اختصاصي مشتمل بر رياضيات و علوم تجربي در مدت 100 دقيقه پاسخ دادند.

بر پايه اين گزارش ، در اين آزمون 520 دانش آموز براي ادامه تحصيل در 8 مركز شبانه روزي دبيرستان هاي نمونه دولتي در شهرهاي تنكابن ، آمل ، بندپي شرقي و كياكلا ، نكاء و نور پذيرفته خواهند شد.

اين گزارش مي افزايد: حداقل 60 درصد سهميه ورودي به دانش آموزان روستايي واجد شرايط ، 30 درصد به دانش آموزان مدارس راهنمايي مناطق محروم شهري و 10 درصد سهميه به دانش آموزان فرزندان شهدا ، جانبازان و ايثارگران اختصاص مي يابد.

اسامي پذيرفته شدگان در نيمه اول مرداد ماه سال جاري از طريق ادارات آموزش و پرورش شهرستان و منطقه اعلام مي شود.

بنابراي گزارش ، آزمون مذكور به منظور پذيرش دانش آموزان مستعد روستايي و مناطق محروم و بخشي از دانش آموزان مستعد مدارس راهنمايي مناطق محروم شهري ، صبح امروز در سطح استان مازندران برگزار شد.