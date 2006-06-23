كمك‌ به‌ توفيق‌ دولت‌ دكتر احمدي ‌نژاد يك‌ ضرورت‌ ملي است/ دولتمردان‌ آمريكايي‌ تجربيات‌ گذشته‌ را تكرار نكنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بخشي از بيانيه پاياني هفتمين كنگره سراسري جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌، آمده است‌: بازخواني‌ سيره‌‌ سياسي‌ پيامبراعظم ‌(ص‌) كه‌ تمام ‌كننده‌ مكارم‌ اخلاق‌ و بزرگترين‌ منادي سياست اخلاق محور و ديانت‌ عين‌ سياست‌ بودند، مي‌ تواند براي‌ ما و همه‌ ملتها در اين‌ عصر و زمانه‌، درسهاي‌ بزرگي به‌ همراه‌ داشته‌ باشد.

"درهم ‌زماني‌ با اين‌ ايام‌ همچنين جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌، فرصت‌ را غنيمت‌ دانسته‌ و بارديگر بر پايمردي‌ بر آرمانها و ارزشهاي‌ گرانسنگي‌ كه‌ دكتر بهشتي‌ و ياران‌ باوفايش‌، جان‌ خويش‌ بر سر آنها نهادند، با ملت‌ هم‌ عهد مي‌ شود. جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌ همچنين‌ خود راموظف‌ مي‌ داند از چشمه‌ سار انديشه‌هاي‌ بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌، حضرت‌ امام‌ خميني‌(رحمت‌الله‌ عليه‌) بهره‌ برگيرد و مشي‌ حكيمانه‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ حضرت‌ آيت‌ الله ‌خامنه ‌اي‌ (مد ظله‌العالي‌) را نصب ‌العين‌ قرار دهد.

به‌ اين مناسبت‌ در اينجا، فرض‌ مي‌ دانيم‌ كه‌ ازابتكارِ گفتمان‌ سازي‌ رهبر انقلاب‌ كه‌ با نامگذاري هاي‌ ساليانه‌ همچون‌ سال‌ امام‌ خميني‌(ره‌)سالهاي‌ امام‌ علي‌(ع‌) سال‌ نهضت‌ خدمت ‌رساني‌ و پاسخگويي‌، سال‌ همبستگي‌ ملي‌ ومشاركت‌ عمومي‌ و سال‌ پيامبر اعظم‌ خدا، نمادسازي هاي‌ كاميابانه ‌اي‌ را تدارك‌ فرموده‌ ودستاوردهاي‌ ارزنده ‌اي‌ را در ايجاد وحدت‌ و نشاط‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ اند، سپاسگزاري‌ كنيم‌.

در ادامه اين بيانيه آمده است: رهيافتهاي‌ منطقه‌ اي‌ مقام‌ معظم ‌رهبري‌، ثمرات‌ خود را در سنوات‌ اخير، به‌ نيكويي‌ آشكار ساخت‌ و گفتمان‌ِ انقلاب‌ِ اسلامي ‌را در منطقه‌ (از شرق‌ خاورميانه‌ تا آفريقا) به‌ پيروزي‌ رسانيد. اكنون‌ حوزه‌ تمدني‌ ايران‌،عميقاً گسترده‌ شده‌ و به‌ جرات‌ بايد گفت‌ كه‌ هيچگاه‌ در يكصد و پنجاه‌ سال‌ اخير دامنه‌ ‌اين‌ حوزه‌ تا بدين ‌پايه‌ نبوده‌ است‌.

جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌، اين‌ پيروزيها را مرهون‌ رهبري ‌فرهيخته‌‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ خامنه‌ اي‌ مي‌ داند. تحولات‌ پرشتاب‌ دو سال‌ اخير در حوزه‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ و به‌ ويژه‌ اقبال‌ِ گسترده‌ ‌مردم‌ به‌ نيروهاي‌ اصولگرا در انتخاباتهاي‌ گذشته‌، و بازسازي‌ِ گفتمان‌ِ انقلابي‌ و ظهورِ قدرتمندتر جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در صحنه‌ بين‌المللي‌ (به‌ رغم‌ پروژه‌هاي‌ ريز و درشت‌ براندازي‌ و حتي‌ بردن‌ نقشه‌ ايران‌ به‌ ميز اطاق‌ جنگ‌ غربيان‌)، جملگي‌ نويد دهنده‌‌ آغازمرحله ‌اي‌ نوين‌ در تاريخ‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ ملت‌ ايران‌ است‌.

جامعه اسلامي مهندسين در بيان ديدگاهها و مواضع‌ سياسي‌ خود در زمينه مردم‌ سالاري‌ ديني‌ و گشودگي‌ فضاي‌ سياسي‌ آورده است: جامعه‌‌ اسلامي‌ مهندسين‌، همچنان‌ بر نگرش‌ مردم‌ سالاري‌ ديني‌ و ضرورت ‌بازنگه ‌داشتن‌ فضاي‌ سياسي‌ تاحدي‌ كه‌ نيروهاي‌ وفادار به‌ انقلاب‌ بتوانند در قالب‌ تشكلها،علايق‌ و سلايق‌ خود را دنبال‌ كنند، تأكيد مي ‌ورزد. انقلاب‌ ما حاصل‌ قيام‌ تني‌ چند ازچكمه ‌پوشان‌ ناراضي‌ (مثل‌ تجربه‌ برخي‌ كشورهاي‌ منطقه‌) نبود كه‌ وقتي‌ بساط‌ قدرت‌ پهن‌ مي‌ كنند، دربها بر همان‌ پاشنه‌‌ استبداد و سرسپردگي‌ به‌ اجانب‌ مي‌ چرخد.

جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌، با بيان اينكه براصل‌ دخالت‌ همه ‌جانبه‌‌ اخلاق‌ و معنويت‌ در سياست‌،تأكيد دارد، در بيانيه خود آورده است: اگر انقلاب‌ ما، با تمامي‌ انقلابهاي‌ مادي ‌گرايانه‌ جهان‌، تفاوت‌ ماهوي‌ دارد، اين ‌تفاوت‌ در رويكرد اخلاقي‌ و معنوي‌ آن‌ نهفته‌ است‌. انسان‌ معاصر كه‌ شاهد جنگهاي ‌خانمانسوز قرن‌ بيستم‌ بوده‌ و شاهد پرتگاههاي‌ هولناك‌ مدرنييت‌ در فراروي‌ خود است‌،اشتباه‌ نمي ‌كند اگر اخلاق‌ و معنويت‌ را، تنها راه‌ گريز از اين‌ سرنوشت‌ شوم‌ مي ‌داند. بايد نسبت‌ به‌ پاسداشت‌ اصل‌ِ عمل‌ِ اخلاقي‌ در سياست‌، حساس‌ بود و بايد رهيافت‌ حضور اخلاق‌ و معنويت‌ در سياست‌ را در تمامي‌ شئون‌ِ نظام‌، تعميق‌ بخشيد.

متأسفانه‌ در جريان‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ سال‌ گذشته‌، بالا گرفتن‌ِ تب‌ رقابتها، پاره ‌اي ‌از اصول‌ اخلاقي‌ را در محاق‌ بي‌توجهي‌ انداخت‌. جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌ برضرورت ‌بازخوانش‌ و نقد آن‌ رويدادها در راستاي‌ تجربه ‌اندوزي‌ براي‌ آينده ‌اي‌ اخلاق ‌مندانه ‌تر، تأكيد مي ‌كند.

اين بيانيه با نگاه‌ ما به‌ دولت‌ نهم‌ و راهكارهاي‌ كاميابي‌ آن‌ مي افزايد: از ديدگاه‌ ما اصل‌ِ همبستگي‌ ملي‌ و يكپارچگي‌، به‌ مثابه‌ يك‌ مؤلفه‌ بنيادين‌ بايد مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و اقتضائات‌ آن‌، مطمح‌ نظر باشد. اگر از منظر اين‌ مؤلفه‌ بنيادين‌ به‌ موقعيت ‌امروزين‌ و دولت‌ نهم‌ بنگريم‌، بايستگي هايي‌ را درمي‌ يابيم‌: نخست‌ آنكه‌ حمايت‌ از دولت‌ دكتراحمدي‌ نژاد، ابداً به‌ گرايشهاي‌ جناحي‌ و حزبي‌ فروكاسته‌ نمي‌ شود، بلكه‌ عميقاً از ابعاد ملي‌مايه‌ مي‌گيرد. جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌ اعتقاد دارد كه‌ چگونگي‌ِ نگاه‌ به‌ دولت‌ِ كنوني‌، بيش‌ وپيش‌ از هر ملاحظه ‌اي‌، بايستي‌ به‌ منافع‌ ملي‌ و افقهاي‌ سياسي‌ و امنيتي‌ بين‌المللي‌ و موقعيتهاي ‌خطيري‌ كه‌ آن‌ را دربرگرفته‌ است‌، معطوف‌ باشد. اگر كمك‌ به‌ توفيق‌ دولت‌ دكتر احمدي‌ نژادرا به‌ مثابه‌ يك‌ ضرورت‌ ملي‌ بدانيم‌ تأكيد بر "نهضت‌ خدمات‌ رساني‌ و پاسخگويي‌" و"سامان‌دهي‌ همگرايي‌ بيشتر براي‌ حمايت‌ از دولت‌ نهم‌" اجتناب ‌ناپذير خواهد بود.‌

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌، حضور مستمر رئيس‌ جمهور و كابينه‌ ايشان‌ را در استانهاي‌ كشور، گامي‌ مهم‌ در راستاي‌ ارتقاي‌ نهضت‌ خدمت‌ رساني‌ و پاسخگويي‌ مي ‌داند و از آن‌حمايت‌ مي ‌كند. ما رويكرد توسعه‌ متوازن‌ و عدالت‌ گرايانه‌ كه‌ از سوي‌ رئيس‌ جمهور محترم‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌، ضرورتي‌ اجتناب ‌ناپذير مي ‌دانيم‌ .

جامعه اسلامي مهندسين در ادامه بيانيه خود محورهاي‌ِ اصلي‌ِ گفتمان‌ِ اصولگرايي‌ ‌ مشتمل‌ بر عدالت‌، آزادي‌ِ مسئولانه‌، كارآمدي‌، مشاركت‌ عمومي‌، حفظ‌ هويت‌ اسلامي‌ و انقلابي‌، توجه‌ به ‌دكترين‌ تعامل‌ سازنده‌ در روابط‌ بين‌الملل‌ و الهام‌ بخشي‌ در جهان‌ اسلامي‌، ارتقاء توانمندي‌ انسانها، مردم‌ سالاري‌ ديني‌، همبستگي‌، اقتدار و وحدت‌ ملّي‌ و بالاخره‌اعتماد ملّي‌ و افزايش‌ سرمايه‌ اجتماعي‌ بيان كرده و توجه و تبليغ آن را لازم دانسته است.

با توجه‌ به‌ اهميت‌ نهاد رهبري‌ در نظام‌ ما، مجلس‌ خبرگان‌ نيز ايفاگرِ نقشهاي‌ مهمي‌ است‌. دو نقش‌ بسيار مهم‌ اين‌ مجلس‌ همان‌ طور كه‌ مي‌دانيم‌ انتخاب‌ رهبري‌ ونظارت‌ بر عملكرد آن‌ است‌ ما معتقديم‌ كه‌ نمي‌ توان‌ نسبت‌ به‌ توسعه‌ سياسي‌ وسرنوشت‌ كشور، دغدغه‌ داشت‌ ،اما نسبت‌ به‌ انتخابات‌ خبرگان‌، حساسيت‌ نورزيد.جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌ در راستاي انسجام‌ِ پيش‌ گفته‌، در قضيه‌ ‌ انتخابات‌ خبرگان‌، ازديدگاه‌ مشترك‌ جامعه‌ مدرسين‌ و جامعه‌ روحانيت‌ حمايت‌ مي‌ كند. در قضيه ‌انتخابات‌ خبرگان‌، ما بر حضورِ حداكثري‌ و تحقق‌ انتخابات‌ سالم‌ تأكيد داريم‌ و تمامي‌نيروهاي‌ وفادار به‌ انقلاب‌ اسلامي‌ را به‌ برخورد فعال‌ در اين‌ امر، فرامي‌ خوانيم‌.

جامعه اسلامي مهندسين در خصوص بيان ديدگاهها و مواضع‌ اقتصادي‌ به ناكامي‌ در شاخصهاي‌ كلان‌ اشاره مي كند و مي افزايد:به‌ اعتقاد ما، تفسير ناصحيحي‌ كه‌ از سوي‌ برخي‌ نسبت‌ به‌ شعار توسعه‌ سياسي‌ دردولت‌ پيشين‌ به ‌انجام‌رسيد (و توسعه‌ سياسي‌ عمدتاً ازمنظري‌ خردگرايانه‌ (Particularistic)تا سطح‌ توقف‌ امور كشور براي‌ حل‌ يك‌جانبه‌ي‌ خواستهاي‌ تني‌ چند، تقليل‌داده‌ شد) باعث ‌شد كه‌ توسعه‌ اقتصادي‌ از كانون‌ توجه‌ خارج‌ شود و به‌ رغم‌ تلاشهاي‌ فراوان‌ و حمايتهاي ‌گسترده‌، كاميابيها در اين‌ حوزه‌، چندان‌ درخور و شايسته‌ ملت‌ ما نباشد.

برنامه‌ دولت‌ تحت‌ عنوان‌ "سهام‌ عدالت‌" بي ‌ترديد، يك‌ گام‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ فوق‌الذكر خواهد بود. ما ضمن‌ حمايت‌ از پياده ‌سازي‌ اين‌ برنامه‌، خواستار اعمال‌ لايه‌هاي‌عميق ‌تري‌ از كارشناسي‌ و اتخاذ تصميمات‌ تكميلي‌ هستيم‌، آن‌ سان‌ كه‌ از توفيق‌ اين‌ برنامه‌، اطمينان‌ كافي‌ حاصل‌ شود.

اين بيانيه در ادامه به بيان مسئوليتهاي‌ سنگين‌ قوه‌ قضاييه‌ پرداخته و تاكيد كرده است: تمركز نگاه‌ها بر روي‌ قواي‌ مجريه‌ و مقنّنه‌ ناشي‌ از طبيعت‌ اين‌ دو قوه‌ باعث‌ شده ‌است‌ كه‌ در برخي‌ موارد، اهميت‌ و نقش‌ اين‌ قوه‌ از ديده‌، مستور بماند. متأسفانه‌ بايد اعتراف‌ كرد كه‌ شهروندان‌ ما هنوز به‌ اين‌ اطمينان‌ نرسيده‌ اند كه‌ اين‌ قوه‌، به‌راستي‌ حقوق‌ ايشان‌ را پاس‌ داشته‌ و استيفاء مي ‌كند. جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌ بر ضرورت ‌تحول‌ بنيادين‌ در اين‌ قوه‌، در راستاي‌ كسب‌ اعتماد كامل‌ مردم‌ به‌ آن‌، تأكيد مي‌ كند.

اين بيانيه در ادامه فعال‌شدن‌ مجلس‌ در قبال‌ سند چشم‌انداز را خواستار شده است: جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌ همچنان‌ اعتقاد دارد كه‌ مجلس‌ كنوني‌ بايد بخش‌ قابل ‌ملاحظه ‌اي‌ از فعاليتهاي‌ خود را در راستاي‌ تحقق‌ چشم ‌انداز، اختصاص‌ دهد. واقعيت‌ آن‌ است‌ كه‌ اولاً دولت‌ درگير امور اجرايي‌ است‌ و ثانياً گروههاي‌ منافع‌ تكنوبوروكرات‌ چه‌ بسا دربرابر تغييرات‌ ساختاري‌ مقاومت‌ كنند، لذا طبيعي‌ است‌ كه‌ دولت‌، نيازمند كمك‌ جدي‌ باشد. مجلس‌ هفتم‌ بايد با بهره‌گيري‌ از مركز پژوهشها و نخبگان‌ كشور، درخصوص‌ موانع ‌تحقق‌ چشم‌انداز و الزامات‌ عملي‌ براي‌ رفع‌ موانع‌، طرحهاي‌ دقيقي‌ را فراهم‌ ساخته‌ به‌ تصويب‌ برساند.

جامعه اسلامي مهندسين شوراها را يكي‌ از دستاوردهاي‌ بزرگ‌ انقلاب‌ اسلامي‌ دانسته، تاكيد مي كند: ما با توجه‌ به‌ جايگاه ‌شوراها در نظام‌ اعتقادي‌ اسلامي‌، بر ضرورت‌ توسعه‌ و نهادينگي‌ آنها تأكيد داريم‌. با توسعه‌ ‌اختيارات‌ و مسئوليتهاي‌ شوراها، اداره‌ امور شهرها و روستاها و سامان‌ مسائل‌ آموزشي‌،بهداشتي‌، فرهنگي‌ و مقابله‌ با ناهنجاريهاي‌ اجتماعي‌، از طريق‌ مشاركت‌ مردم‌ در قالب‌ شوراها انجام‌ مي‌شود و اين‌ رهيافتي‌ است‌ كه‌ در الگوي‌ حكمراني‌ خوب‌، مطلوب‌ دانسته‌ مي‌شود. بنابراين‌ ما با هرگونه‌ تلاش‌ در جهت‌ تضييق‌ اختيارات‌ شوراها، مخالف‌ هستيم‌. درعين‌ حال‌، شوراها را عرصه‌ خالص‌ خدمت‌ مي ‌دانيم‌ و معتقديم‌ برخورد ابزاري‌ و استفاده‌ ازشوراها به‌ عنوان‌ تشكل‌ حزبي‌ عميقاً به‌ آن‌ صدمه‌ مي‌ زند و بايد از آن‌ به‌ نحو جدي‌، اجتناب ‌شود.

اين بيانيه درخصوص انرژي‌ فسيلي‌، انرژي‌ هسته ‌اي‌ و ديگر انرژيهاي‌ نومي افزايد: ظرف‌ يك‌ دهه‌ آينده‌، اكثر ذخائر سوخت‌ فسيلي‌ در كشورهاي‌ خارج‌ از محدوده‌ خليج ‌فارس‌ به‌ انتها خواهد رسيد و با توجه‌ به‌ بزرگي‌ ذخائر كشور ما، ايران‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از منابع‌ مهم‌ در آينده‌ حضور خواهد داشت‌. با اين‌ حال‌، استراتژي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بايد رسيدن‌ به‌ جايگاه‌ نخست‌ انرژي‌ در جهان‌ باشد. به‌ گمان‌ ماحمايت‌ آحاد ملت‌ از دست‌ اندركاران‌ صنعت‌ هسته ‌اي‌، فرصتي‌ تاريخي‌ را فراهم‌ ساخته‌ بنابراين‌ مسئولان‌ ذيربط‌ بايد قدر دانسته‌ و به‌ نحو احسن‌ از آن‌ استفاده‌ كنند.

صنعت‌ نفت‌، به‌ مثابه‌ يك‌ صنعت‌ محورين‌، بايد سازوكارهاي‌ اجرايي‌، مالي‌، فني‌ واقتصادي‌ خود را به‌ گونه‌ اي‌ به‌ سامان‌ بياورد كه‌ بتواند خالي‌ از هر گونه‌ شائبه‌‌ فساد يا ضعف ‌مديريت‌، جايگاه‌ راهبردي‌ لازم‌ را كسب‌ كند.

شفاف ‌سازي‌ مالي‌ بايد از سوي‌ مسئولان‌ مربوطه‌، جدي‌ تلقي‌ شود. قابل‌ توجيه ‌نيست‌ كه‌ پس‌ از اين‌ همه‌ سال‌، شاهد آن‌ باشيم‌ كه‌ عوايد حاصل‌ از صدور نفت‌ خام‌ (اعم‌از نقد، بيع‌ متقابل‌، معاوضه‌ و...) كه‌ در زمره‌ عايدات‌ قطعي‌ كشوري‌ است‌، به‌ مثابه‌ منابع ‌داخلي‌ يك‌ شركت‌ تلقي‌، و رأساً نسبت‌ به‌ هزينه‌ آن‌ اقدام‌ شود. تداوم‌ اين‌ امر، بودجه ‌كشور را مخدوش‌ و مضافاً ارزيابي‌ عملكرد مديران‌ را غيرممكن‌ و زمينه‌ ساز فسادخواهد شد.

در بخش ديگري از اين بيانيه دكترين‌ نرم‌ افزاري‌ در امنيت‌ ملي‌ آمده است: رويكرد نوين‌ دولت‌ احمدي ‌نژاد كه‌ مبتني‌ بر دكترين‌ نرم ‌افزاري‌ در مقوله‌ امنيت‌ ملي ‌است‌ و تأكيد بر رضايت‌ مندي‌ شهروندان‌ را مورد توجه‌ خاص‌ قرار داده‌ است‌، رويكردي ‌معقول‌ و از ديدگاه‌ ما، بيشتر متضمن‌ تأمين‌ منافع‌ ملي‌ است. ما معتقد هستيم‌ هر نگرش‌ ديگري‌ كه‌ سهم‌ عمده‌ را به‌ حوزه‌هاي‌ خارجي‌ بدهد، نخواهد توانست‌ به‌ نحو احسن‌، منافع‌ ملي‌ كشورمان‌ را پاس‌ بدارد.

تجربه‌ ‌27 سال‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ گوياي‌ آن‌ است‌ كه‌ غرب‌ به‌ دليل‌ ماهيت ‌استكباري‌، هر گاه‌ نرمشي‌ در رفتار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مشاهده‌ كرده‌، آن‌ را حمل‌ برضعف‌ كرده‌ است‌. آنان‌ در پاره‌ اي‌ موارد، از كوششهاي‌ صلح‌ جويانه‌ ايران‌، تلقي‌ ديگري‌ كرده‌ و بر ليست‌ مطالبات‌ نارواي‌ خود افزوده‌اند. آنان‌ ‌27 سال‌ است‌ كه‌ ساده ‌لوحانه‌،فروپاشي‌ نظام‌ ما را روز شماري‌ كرده ‌اند و همچنان‌ به‌ اين‌ رفتار خود، ادامه‌ مي‌ دهند.

جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌، نگرش‌ دولت‌ نهم‌ را در تصحيح‌ رويكرد پيشين‌ در گزينش‌ رويكرد عزتمندانه‌ و تبديل‌ ديالوگ‌ ديپلماتيك‌ ايران‌ به‌ موضع‌ فرادستانه‌، نگرشي‌ معقول‌دانسته‌ و در راستاي‌ منافع‌ ملي‌ ارزيابي‌ مي ‌كند و بر تداوم‌ آن‌، تأكيد مي‌ ورزد.

بيانيه جامعه اسلامي مهندسين در بخش ديگري مي افزايد: تروريسم‌، اكنون‌ به‌ يك‌ چالش‌ بزرگ‌ هم‌ براي‌ غرب‌ و هم‌ براي‌ جهان‌ اسلام‌ تبديل‌شده‌ است‌. گرچه‌ نظريه‌ جنگ‌ تمدنها، سعي‌ كرد ريشه‌ تروريسم‌ را در يك‌ تاريخيت‌ موهوم‌(كه‌ در جدال‌ بين‌ تمدن‌ اسلام‌ و تمدن‌ مسيحي‌ تبلور يافته‌)، به‌ نمايش‌ بگذارد، اما خيلي‌ زود، بي‌ بنيادي‌ اين‌ تلقي‌، بر همه‌‌ نخبگان‌ جهان‌ آشكار شد.

جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌، همسو با ديدگاههاي‌ مطرح‌ شده‌ در نامه‌ رئيس‌ جمهوركشورمان‌ به‌ آقاي‌ جورج‌ دبليو بوش‌ از دولتمردان‌ آمريكايي‌ مي‌ خواهد با برخورد معقولانه ‌و عيني‌، روند اوضاع‌ را آن‌ سان‌ جلو نبرند كه‌ تجربيات‌ گذشته‌ تكرار شود. جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌ نه‌ تنها با تروريسم‌ مخالف‌ است‌ كه‌ خود، قرباني‌ تروريسم‌ است‌. اگر دولتمردان‌ آمريكايي‌ واقعاً در انديشه‌ رهايي‌ از شر تروريسم‌ هستند بايد مهار خود را از دست‌ لابي هاي ‌صهيونيستي‌ وارهانند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: هدف‌ آمريكا ازطرح‌ خاورميانه‌ بزرگ‌، علاوه‌ بر پنهان‌ كردن‌ نقش‌ اصلي‌ در ايجاد هسته‌هاي‌ تروريستي‌ درخاورميانه‌، دستيابي‌ به‌ زمينه‌هايي‌ براي‌ دخالت‌ در منطقه‌ است‌. البته‌ در اين‌ سخن‌ ترديدي ‌نيست‌ كه‌ رشد ارتباطات‌ و نزديك‌ شدن‌ ملتها به‌ يكديگر و به‌ طور كلي‌ تحولات‌ فن‌آوري ‌اطلاعات‌ و ارتباطات‌ يك‌ همگرايي‌ طبيعي‌ در منطقه‌ خاورميانه‌ (كه‌ عمدتاً از جنبه‌ ديني‌ وفرهنگي‌ تعلق‌ به‌ اسلام‌ دارد) را شكل‌ مي‌ دهد. چشم‌انداز اين‌ همگرايي‌، مي‌تواند آينده ‌اي‌متفاوت‌ را براي‌ جهان‌ اسلام‌ رقم‌ بزند؛ چشم‌اندازي‌ مشحون‌ از آگاهي‌ و رهايي‌ از استعمارسياسي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ براي‌ مسلمانان‌. با اين‌ حال‌ آمريكاييها قصد دارند شعارخاورميانه‌ بزرگ‌ را در جهت‌ منافع‌ خود مصادره‌ كنند. تحقق‌ خاورميانه‌ بزرگ‌، امري‌ محتوم‌ است‌، اما بي‌ ترديد در راستاي‌ خواست‌ واقعي‌ امت‌ اسلام‌ و نه‌ اغراض‌ دولتمردان‌ آمريكايي‌.

بيانيه جامعه اسلامي در ادامه آورده است: مؤلفه‌هاي‌ هشتگانه‌ استراتژي‌ امنيتي‌ آمريكا در قبال‌ ايران‌ اعبارتند از: ايجاد ائتلاف‌ جديد (ائتلاف‌سازي‌) عليه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - تقويت‌ ائتلافهاي‌ موجود - تضعيف‌ ائتلافهاي‌ ايران‌ (ائتلاف‌ سوزي‌) - تمركز بر سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ - فضاسازي‌ رسانه ‌اي‌ - منطقه‌ گرايي‌ تهاجمي - هنجارسازي‌ ابزاري‌ با هدف‌ نمايش‌ تصويري‌ تروريستي‌، مخالف‌ حقوق‌ بشر وعلاقه‌ مند به‌ دستيابي‌ به‌ سلاحهاي‌ كشتار جمعي‌ - فضاسازي‌ داخلي‌ با هدف‌ شكل‌گيري‌ فرآيندي‌ كه‌ در آن‌ اطلاعات‌، ارتباطات‌، روابط ‌قدرت‌، رابطه‌ دولت‌ - ملت‌ و اولويتهاي‌ افكار عمومي‌ به‌ شكلي‌ هدايت‌ شوند تازمينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ اقدامات‌ آتي‌ آمريكا عليه‌ كشورمان‌، فراهم‌ شود.

به‌ اعتقاد ما، در ميان‌ مؤلفه‌هاي‌ هشتگانه‌ فوق‌، آمريكا روي‌ محورهاي‌: هنجارسازي ‌ابزاري‌، فضاسازي‌ رسانه ‌اي‌ و به‌ ويژه‌ فضاسازي‌ داخلي‌، بيشترين‌ سرمايه‌گذاري‌ را نموده‌ ومخصوصاً در مؤلفه‌ اخيرالذكر كه‌ شامل‌ دامن‌ زدن‌ به‌ موضوعات‌ قومي‌ در آذربايجان‌،كردستان‌، خوزستان‌، سيستان‌ و بلوچستان‌ (كه‌ متأسفانه‌ ندانم‌كاري‌ برخي‌ مديران‌ رسانه‌ اي‌ دولتي‌، گاه‌ مزيد بر علت‌ مي‌شوند)، اعزام‌ جاسوس‌ و تروريست‌ به‌ داخل‌ كشور، عمليات ‌رواني‌ در جهت‌ ايجاد رعب‌ در افكار عمومي‌ و سعي‌ در القاي‌ بي‌ثباتي‌ و ناامني‌ در كشوراست‌، بيشترين‌ تمركز را دارد. جامعه‌ اسلامي‌ مهندسين‌، توجه‌ مسئولان‌ كشورمان‌ را به ‌شناخت‌ دقيق‌تر مختصات‌ اين‌ فضا، با پيش‌بيني‌ رفتارهاي‌ آتي‌ آمريكا جلب‌ مي كند تاپياده‌ سازي‌ تاكتيكهاي‌ مقتضي‌ براي‌ جلوگيري‌ از تحقق‌ فضاي‌ ضدايراني‌ آمريكاييها،امكان‌پذير شود.