حريفان جودو كاران ايران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" بر اساس قرعه كشي انجام شده وحيد سرلك در وزن 60- كيلوگرم در اولين مبارزه به مصاف "كوك آن " از ويتنام مي رود . سرلك در بازي دوم با برنده نمايند گان هند و تايوان ديدار مي كند .در وزن 66- كيلو گرم يوسف كريميان ابتدا با "جونگ هو كيونگ " از كره جنوبي ديدار مي كند و در صورت پيروزي با برنده جودو كاران ازبك و چين مبارزه خواهد كرد .

حامد ملك محمدي در وزن 73- كيلوگرم پس از استراحت در دور اول با نماينده قزاقستان يا تركمنستان مبارزه خواهد داشت كه در صورت پيروزي به مصاف "ناكامورا يوسوكي "از ژاپن خواهد رفت .

در وزن 81- كيلو گرم رضا چاه خندق ايتدا با" هيدرو نمادجي" از تاجيكستان مبارزه مي كند و سپس با برنده جودو كاران چين و ژاپن ديدار خواهد كرد . مسعود خسروي نژاد در وزن 90- كيلوگرم در اولين بازي به مصاف "خالد العنزي " از كويت مي رود و سپس با برنده هند و قطر ديدار مي كند .

در وزن 100- كيلو گرم "ويوتري هالتا " از قزاقستان حريف اول عباس فلاح است كه نماينده كشورمان در صورت پيروزي به مصاف نماينده ازبكستان خواهد رفت .اما در وزن 100+ كيلو گرم سعيد خسروي نژاد در دور اول استراحت خواهد داشت و سپس در دور دوم به مصاف برنده چين ( ليوچنگ) و مغولستان (بابارا) خواهد رفت .

گفتني است قرعه كشي مسابقات وزن آزاد امروز جمعه راس ساعت 13 به وقت محلي برگزار خواهد شد .