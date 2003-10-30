دخالت 8 كويتي در انفجارهاي اخير عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف ، يك مقام مسئول در وزارت امور خارجه عراق امروز اعلام كرد پليس محلي عراق به دنبال هشت جوان كويتي است كه چند روزپيش براي مشاركت دراجراي انفجارها و عملياتي عليه مواضع عراقي ها، بين المللي وآمريكايي وارد عراق شده اند .

اين منبع ادامه داد: به پليس محلي عراق در مناطق جنوبي و مركزي عراق در مورد حضور اين افراد هشدار داده شده است.

اين منبع ادامه داد كه اين هشت عراقي به عنوان بازرگان در عراق در حال تردد هستند .

روزنامه السياسه چاپ كويت از خروج هفته پيش دو جوان كويتي براي اجراي عمليات انفجار در عراق خبر داد . در همين حال منابع امنيتي كويت از اين خبر اظهار بي اطلاعي كردند.

روز گذشته اعضايي از شوراي حكومت انتقالي عراق و نيروهاي آمريكايي دراين كشور اعلام كردند كه افراد خارجي در انفجارهاي اخير بغداد دخالت داشته اند.



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