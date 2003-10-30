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۸ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۵۷

وزارت امورخارجه عراق خبر داد :

دخالت 8 كويتي در انفجارهاي اخير عراق

وزارت امور خارجه عراق امروز اعلام كرد هشت كويتي در انفجارها و عمليات عليه نظاميان آمريكايي در عراق مشاركت داشته اند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف ، يك مقام مسئول در وزارت امور خارجه عراق امروز اعلام كرد  پليس محلي عراق به دنبال هشت جوان كويتي است كه چند روزپيش براي مشاركت دراجراي انفجارها و عملياتي عليه مواضع عراقي ها، بين المللي  وآمريكايي وارد عراق شده اند .
اين منبع ادامه داد: به پليس محلي عراق در مناطق جنوبي  و مركزي عراق در مورد  حضور اين افراد هشدار داده شده است. 
اين منبع ادامه داد كه اين هشت عراقي به عنوان بازرگان در عراق در حال تردد هستند . 
روزنامه السياسه چاپ كويت  از خروج  هفته پيش دو جوان كويتي براي اجراي عمليات انفجار در عراق خبر داد . در همين حال منابع امنيتي كويت از اين خبر اظهار بي اطلاعي كردند.
روز گذشته اعضايي از شوراي حكومت انتقالي عراق و نيروهاي آمريكايي دراين كشور اعلام كردند كه افراد خارجي در انفجارهاي اخير بغداد دخالت داشته اند.
کد مطلب 34374

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