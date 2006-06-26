رضايي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" در مورد ساخت فيلم "يك فيلم، يك فيلمساز" با موضوع زندگي و آثار نورالدين زرين كلك گفت: "اين فيلم جزو مجموعه آثاري است كه به سفارش و تهيه كنندگي رضا ميركريمي در مورد فيلمسازان و هنرمندان سينماي ايران ساخته و توليد مي شوند."

اين فيلمساز تاكيد كرد: "بعد از پيشنهاد ميركريمي براي ساخت فيلمي در اين مجموعه اسامي تعدادي از هنرمندان در اختيارم قرار گرفت. به هر حال استاد زرين كلك به عنوان يكي از پيشگامان عرصه انيميشن و در زمينه تصويرسازي كتاب كودك هم سابقه فعاليت چند دهه اي دارند، با توجه به اين ويژگي ها تصميم گرفتم ساختن فيلمي در مورد ايشان را آغاز كنم. در اين فيلم بيشتر به زندگي حرفه اي و شغلي ايشان پرداخته ام."

تصويربرداري اين فيلم مستند از بهمن سال گذشته آغاز شد و كار در حال حاضر در مرحله تدوين است. در اين فيلم حسن عليزاده به عنوان تصويربردار و ماني هاشميان و آرش گروسي به عنوان صدابردار فعاليت مي كنند.