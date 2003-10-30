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۸ آبان ۱۳۸۲، ۱۷:۳۰

رحيم پور ازغدي :

مشروعيت جمهوري اسلامي در ادامه دادن راه امام خميني (ره) است

مشروعيت جمهوري اسلامي در ادامه دادن راه امام خميني (ره) است

دكتر حسن رحيم پور ازغدي استاد دانشگاه و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت : جمهوري اسلامي اگر مي خواهد مشروع بماند بايد راه امام خميني ره را ادامه بدهد و راههاي ديگر انحرافي است .

به گزارش خبرنگار سياسي مهر پور ازغدي كه در نخستين همايش عدالت اجتماعي ، جنبش دانشجويي سخن مي گفت ، افزود : دشمنان امام (ره)  براي نابودي نهضت انقلاب اسلامي قرارگاه تشكيل داده اند و ما نيز بايد با عقل و با دوري از مسائل تفرقه انگيز به مقابله با آنان برخيزيم .
وي با اشاره به اينكه امام (ره)  كساني را اهل معامله با استكبار بودند طرد مي كرد ، افزود : امام اعتقاد داشت قدرت و ثروت در راه خدمت به مردم و برقراري عدالت مصرف شود .
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه برخي كه ادعاي تنش زدايي دارند براين باورند كه افكار امام  باعث ايجاد تنش در جهان شد افزود : همه ديديم امام حتي يك بار كسي را تشويق به ترور ، كشتار و يا خشونت نكرد .
رحيم پورازغدي با تاكيد بر اينكه حضرت امام بزرگترين منادي عدالت در جهان بود خاطر نشان كرد : اين نفس عدالتخواه بود كه توانست تحولي عظيم و بي نظير را در كشور ايجاد كند و جنبش بيداري اسلامي را در جهان بيدار و رهبري كند .
وي  تصريح كرد : امام (ره)  تئوري ولايت فقيه را به عنوان يك نظريه جديد در عرصه سياسي جهان در مقابل استبداد مطرح كرد .
وي افزود : به اعتقاد امام هر وقت  آمريكا و صهيونيسم از اقدامات ما خشنود شدند ، حتما اشتباهي از ما سر زده است .
اين استاد دانشگاه در ادامه رسالت اصلي انبيا را معنويت و عدالت بخشيدن به بشريت دانست و گفت : قانون ، حكومت و سياست در مراحل بعد از معنويت قرار دارند .
وي خاطر نشان كرد : مسئله عدالت  قدرت و نورانيت خود را حفظ خواهد كرد و امروز عدالت خواهي با مسائلي چون حقوق بشر ، فرهنگ ، دين و سياست گره خورده است .

 

کد مطلب 34381

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