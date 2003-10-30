مشروعيت جمهوري اسلامي در ادامه دادن راه امام خميني (ره) است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر پور ازغدي كه در نخستين همايش عدالت اجتماعي ، جنبش دانشجويي سخن مي گفت ، افزود : دشمنان امام (ره) براي نابودي نهضت انقلاب اسلامي قرارگاه تشكيل داده اند و ما نيز بايد با عقل و با دوري از مسائل تفرقه انگيز به مقابله با آنان برخيزيم .

وي با اشاره به اينكه امام (ره) كساني را اهل معامله با استكبار بودند طرد مي كرد ، افزود : امام اعتقاد داشت قدرت و ثروت در راه خدمت به مردم و برقراري عدالت مصرف شود .

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه برخي كه ادعاي تنش زدايي دارند براين باورند كه افكار امام باعث ايجاد تنش در جهان شد افزود : همه ديديم امام حتي يك بار كسي را تشويق به ترور ، كشتار و يا خشونت نكرد .

رحيم پورازغدي با تاكيد بر اينكه حضرت امام بزرگترين منادي عدالت در جهان بود خاطر نشان كرد : اين نفس عدالتخواه بود كه توانست تحولي عظيم و بي نظير را در كشور ايجاد كند و جنبش بيداري اسلامي را در جهان بيدار و رهبري كند .

وي تصريح كرد : امام (ره) تئوري ولايت فقيه را به عنوان يك نظريه جديد در عرصه سياسي جهان در مقابل استبداد مطرح كرد .

وي افزود : به اعتقاد امام هر وقت آمريكا و صهيونيسم از اقدامات ما خشنود شدند ، حتما اشتباهي از ما سر زده است .

اين استاد دانشگاه در ادامه رسالت اصلي انبيا را معنويت و عدالت بخشيدن به بشريت دانست و گفت : قانون ، حكومت و سياست در مراحل بعد از معنويت قرار دارند .

وي خاطر نشان كرد : مسئله عدالت قدرت و نورانيت خود را حفظ خواهد كرد و امروز عدالت خواهي با مسائلي چون حقوق بشر ، فرهنگ ، دين و سياست گره خورده است .