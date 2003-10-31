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۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۵۷

كارشناس امور توانبخشي بهزيستي در گفتگو با "مهر " :

قوانين حمايتي معلولان از ضمانت اجرايي برخوردار نيست

عدم وجود ضمانت اجرايي در برخي از قوانين حمايتي از معلولان و عدم نظارت بر حسن اجراي اين قوانين موجب شده تا بسياري از قوانين حمايتي معلولان در جامعه به درستي اجرا نشود .

  علي اكبر جمالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اگر چه در مصوبه عالي شوراي شهرسازي و معماري سال 68 درخصوص  مناسب سازي معابر و ساختمان ها براي افراد معلول  تاكيد شده اما تا به حال اقدامات موثر چنداني صورت نگرفته و در بسياري از خيابانها ، معابر ، پل ها و ساختمان هاي اداري و مسكوني ساخته شده ، حداقل استانداردها براي افراد معلول رعايت نشده است و در واقع  عدم وجود ضمانت اجرايي در اين باره موجب شده  كه نظارتي بر حسن اجراي اين قوانين  وجود نداشته باشد . 

 وي  تصريح كرد : مي توان با دقت نظر درساخت و سازهاي شهري  ، مناسب سازي محيط هاي كاري و  رفع موانع فيزيكي رفت و آمد مثل ايجاد سطح برابر در ورودي ساختمان ها زمينه حضور هر چه فعال تر افراد معلول را در جامعه مهيا كرد .  

جمالي با بيان اينكه متاسفانه كارفرمايان از استخدام معلولان در محيط هاي كاري سرباز مي زنند ، اظهار داشت : تا زمانيكه  كارفرمايان شناخت درستي از توانايي و استعدادهاي معلولان نداشته و آنها را موجب عقب ماندگي كارها مي دانند نمي توان چندان به پذيرش اين افراد در محيط هاي كاري اميدوار بود . 

وي افزود : عرضه كافي نيروي انساني غير معلول در بازار كار ، ترس از هزينه زياد استخدام معلولان به علت پايين آمدن بهره وري ونگراني از ايجاد تعهدات بيشتر هنگام بروز حوادث شغلي و جبران خسارات جسمي ناشي از اين حوادث  از جمله مواردي هستند كه  ريشه در عدم  فرهنگسازي صحيح در اين زمينه  داشته و در نهايت  موجب شانه خالي كردن كارفرمايان از استخدام معلولان در محيط هاي كاري مي شود .
اين كارشناس بهزيستي به نقش آموزش و توانبخشي  كارآمد اين قشر از جامعه اشاره كرد و تصريح نمود :  افزايش سطح تحصيلات افراد معلول در جامعه علاوه بر ايجادزمينه براي بروز استعداد و توانايي هاي آنها  در تغيير نگرش جامعه نسبت به اين افراد نيز تاثير مثبتي خواهد داشت .  

کد مطلب 34384

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