بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص خدمت وظيفه عمومي

به گزارش خبرگزاري مهر، در بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح آمده است:

مقوله امنيت ضروري ترين نياز هر جامعه بشري است و برنامه هاي توسعه بدون استقرار و استمرار امنيت ملي تحقق نمي يابد و لذا دشمن پيوسته اركان امنيت را نشانه مي رود.

حراست از عزت، امنيت، استقلال، تماميت ارضي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و نواميس مردم علاوه بر اينكه وظيفه شرعي، عرفي و ملي هر فرد ايراني محسوب مي شود، به موجب اصولي از قانون اساسي و قوانين جاري به نيروهاي مسلح محول شده است. امروز كه دشمنان تا بن دندان مسلح نظام جمهوري اسلامي با كمال گستاخي قصد باج خواهي از جمهوري اسلامي ايران را دارند و بيشترين تهديدات را براي كشور فراهم كرده اند، طبيعي است كه تقويت اقتدار ملي جزو اولين خواسته هاي بحق ملت و نيروهاي مسلح باشد.

كاركنان وظيفه از اركان و ستون اصلي نيروهاي مسلح محسوب مي شوند و اجراي بخش عظيمي از وظايف نيروهاي مسلح بر دوش اين قشر از جوانان كشور قرار دارد. ترديدي نيست كه حيات و بقاي يك جامعه، مرهون نيروهاي مسلح مقتدر است، جوانان برومند و ايثارگر ميهن اسلامي، اين پرورش يافته گان مكتب اسلام ناب محمدي (ص)، با حضور فعال و چشمگير خود در كسوت مقدس سربازي همواره آمادگي خود را براي دفاع از كيان اسلام عزيز و ميهن اسلامي به منصه ظهور رسانده و ضمن رفع نيازمنديهاي نيروهاي مسلح امنيت و آرامش را براي ملت شريف و فداكار ايران به ارمغان آورده اند. با وجود اينكه جوانان غيور و فداكار با حداقل امكانات و با ايثار و از خودگذشتگي وظيفه قانوني، شرعي و ملي خود را به نحو احسن انجام مي دهند ليكن چشم انتظار تامين اعتبارات و امكانات لازم جهت خوراك، پوشاك و زيست درخور شان سرباز نظام جمهوري اسلامي ايران هستند.

ستاد كل نيروهاي مسلح در چند سال اخير با بررسي وضع كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح و ارايه پيشنهادات مناسب اقدامات متعددي را جهت بهبود و تسهيل در انجام خدمت سربازي فراهم كرده است كه مراتب به استحضار ملت شريف ايران رسيده است. اما در رابطه با بهبود وضعيت معيشت سربازان به دليل نياز به اعتبارات مالي و ارتباط آن با دولت و مجلس شوراي اسلامي، نظر مجلس محترم شوراي اسلامي را در چندين مورد استعلام نموده است اما با وجود سپري شدن چندين سال از درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، بدون هماهنگي و اطلاع نيروهاي مسلح طرح قانون خدمت وظيفه عمومي را با يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي داده اند.

با توجه به بررسي هاي به عمل آمده به استحضار ملت شريف ايران و نمايندگان محترم شوراي اسلامي مي رساند كه اين طرح بدون اطلاع و هماهنگي نيروهاي مسلح تهيه شده و از حداقل اصول كار كارشناسي به دور بوده و علاوه بر اينكه خدمت مقدس سربازي و توان رزمي نيروهاي مسلح را خدشه دار مي كنند، مستقيما تهديدي عليه امنيت ملي و دفاعي كشور است و با اصولي از قانون اساسي و اختيارات مقام معظم فرماندهي كل قوا مغاير مي باشد.

لذا به جهت تقويت نظم و امنيت ملي كشور ضرورت دارد اين طرح در پاسخ به نظرخواهي ستاد كل نيروهاي مسلح جهت كار كارشناسي به اين ستاد ارجاع شود.

