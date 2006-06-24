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۳ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۴

/ با صرف 15 ميليارد ريال اعتبار /

مناطق مسكوني بالاي 400 خانوار به تجهيزات آتش نشاني مجهز مي شود

شهرها و روستاهاي بالاي 400 خانوار با صرف بيش از 15 ميليارد ريال اعتبار ، به تجهيزات آتش نشاني و آموزش مقابله با آتش سوزي مجهز مي شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت اعلام كرد: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در نامه اي به سازمان امور شهرداري هاي وزارت كشور ، مبلغ 15 ميليارد و 113 ميليون ريال اعتبار در رديف قانون بودجه امسال به منظور خريد تجهيزات آتش نشاني و آموزش براي مقابله با آتش سوزي در شهرها و روستاهاي بالاي 400 خانوار در اختيار آن دستگاه قرار داده است. 

فرهاد رهبر ، اين اعتبار را حسب اختيارات تفويض شده به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور و به استناد مصوبه هفتم خرداد هيات وزيران در اختيار وزارت كشور قرار داده است.

کد مطلب 343876

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